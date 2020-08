Cindy Crawford und Claudia Schiffer: So haben sich die Topmodels verändert

Paris, Mailand, New York – Claudia Schiffer war in allen Modemetropolen zuhause. Mal als Luxusdiva im Versace-Outfit, mal als Lady im Chanel-Kostüm. Die Marken, die sie über den Catwalk führte, hatten Weltruf. Mit ihrer sagenhaften preußischen Disziplin schaffte die kühle Blonde aus NRW den Aufstieg zum internationalen Supermodel der 1990er-Jahre und wurde Teil der Luxusindustrie, die Menschen mit Mode zum Träumen bringt. An diesem Dienstag wird „La Schiffer“ 50 Jahre alt.