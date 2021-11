Berlin. Der Bundestag hat ein Gesetzespaket beschlossen. Bund und Länder kommen zu einem Corona-Gipfel zusammen. Welche Regeln gelten sollen.

In Deutschland eskaliert die Corona-Lage

Täglich werden immer mehr Neuinfektionen gemeldet

Heute findet ein neuer Corona-Gipfel statt, der Bundestag hat ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen

Welche neuen Corona-Regeln soll es geben?

Nach über anderthalb Jahren Corona-Pandemie spitzt sich in diesem Herbst die Lage auf den Intensivstationen dramatisch zu. Wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen und Inzidenzen in Deutschland hat der Bundestag heute ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen. Damit sollen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie auch nach Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite fortgelten. Weil die Zustimmung des Bundesrats aber noch ungewiss ist, bleibt zunächst offen, ob die Regelung kommende Woche in Kraft treten kann.

Die Ampel-Parteien hatten zuvor ein Gesetzespaket vorgelegt, das den bisherigen Katalog besonders strenger Eindämmungsmaßnahmen reduziert, Entscheidungsbefugnisse von den Landesregierungen wieder stärker in die Hand der Landesparlamente legt und gleichzeitig neue Maßnahmen möglich macht.

Ab 13 Uhr beraten heute außerdem die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder mit Angela Merkel auf einem Corona-Gipfel über das weitere Vorgehen in der sich zuspitzenden Corona-Krise.

Die Aufgabenverteilung funktioniert grundsätzlich so: Der Bund beschließt die gesetzliche Grundlage, also das Infektionsschutzgesetz. Darin steht der Katalog der möglichen Maßnahmen. Die Bundesländer können die Maßnahmen auf dieser rechtlichen Basis in ihren Corona-Verordnungen der Landesregierungen umsetzen.

Corona-Regeln: Arbeitsplatz, Bus und Bahn – Hier ist 3G geplant

Das hat Bundestag zu 3G in Bus und Bahn beschlossen: Der Bundestag will nach Plänen der Ampel-Parteien 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier soll 3G gelten:

in Bussen

in Bahnen

und in Deutschland startenden Flugzeugen

Ausgenommen sind kleine Kinder, Schülerinnen und Schüler. Impf-, Genesenen- oder Testnachweis sollen von den Verkehrsbetrieben stichprobenartig kontrolliert werden. Wie beim Schwarzfahren sollen Bußgelder drohen.

Das soll der Corona-Gipfel zu 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln klären: Die Länder fordern in ihrer Beschlussvorlage für den Nachmittag Hilfe des Bundes bei der Umsetzung der 3G-Pflicht in öffentlichen Verkehrmitteln, das geht aus dem Papier hervor. Kurzfristig soll auch über eine Verlängerung des Ende 2021 auslaufenden Rettungsschirms für den ÖPNV verhandelt werden.

Das steht im neuen Gesetz zu 3G am Arbeitsplatz: Auch am Arbeitsplatz soll 3G für alle Beschäftigten gelten, die bei der Arbeit Kontakt zu anderen haben. Sie müssen dann einen Nachweis vorlegen, und der Arbeitgeber ist zur Kontrolle verpflichtet. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht künftig täglich einen negativen Test. Wenn sich Beschäftigte verweigern, können Arbeitgeber sie ins Homeoffice schicken. Auch eine Freistellung ohne Lohnfortzahlung oder die Kündigung in letzter Konsequenz sind denkbar. Außerdem sollen alle, für die es möglich ist, von zuhause aus arbeiten.

Das soll der Corona-Gipfel zu 3G am Arbeitsplatz beschließen: Auch Bund und Länder sind laut der Beschlussvorlage für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz.

Neue Corona-Maßnahmen: In diesen Bereichen soll 2G kommen

Das steht im Gesetz zu 2G: Das im Bundestag beschlossene neue Infektionsschutzgesetz sieht keine neuen 2G-Regelungen vor.

Das soll der Corona-Gipfel zu flächendeckenden 2G-Maßnahmen klären: Bund und Länder sollen am Nachmittag klären, in welchen Bereichen und unter welchen Bedingungen Zutritt nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) gestattet sein soll. Diskutiert werden soll dabei auch die Variante 2G plus, bei der Geimpfte und Genesene zusätzlich noch einen negativen Test vorlegen müssen.

Die Beschlussvorlage sieht zudem vor, dass der Zugang nur mit 2G erfolgt zu:

Gastronomie

Veranstaltungen in Innenräumen

Sportausübungen

körpernahen Dienstleistungen

Hotels und anderen Beherbergungen

Ob 2G oder gar 2G plus jedoch wirklich flächendeckend umgesetzt wird, ist laut der aktuellen Beschlussvorlage noch nicht sicher.

Corona-Regeln: Was jetzt für die Booster-Impfung geplant ist

Das steht im Gesetz zu Booster-Impfungen: Das Gesetz beinhaltet keine neuen Pläne zu den Auffrischimpfungen.

Bund und Länder wollen beim Gipfel zu Booster-Impfungen Folgendes beschließen: Alle Bürgerinnen und Bürger sollen eine Booster-Impfung erhalten können, wenn die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt oder bald zurückliegen wird. Es sollen aber zunächst nur alle über 60-Jährigen gezielt angeschrieben werden.

Bund und Länder werden zudem darüber beraten, wie die Booster-Impfungen und die Impfungen insgesamt beschleunigt werden können. Es geht dabei etwa um öffentliche Impf-Angebote der Länder neben den Praxen, wie Impfzentren oder mobile Impfteams.

Kommt die Homeoffice-Pflicht zurück?

Das steht im Gesetz zu Homeoffice: Es gibt eine Homeoffice-Pflicht. Beschäftigten mit "Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten" muss Homeoffice ermöglicht werden. Es sei denn, es geht aus betrieblichen Gründen nicht, wie etwa beim Bearbeiten von Post. Beschäftigte müssen das Homeoffice-Angebot annehmen – außer, die Arbeit ist zu Hause nicht möglich, weil es zum Beispiel zu eng oder zu laut ist oder nötige Ausstattung fehlt.

Das soll der Corona-Gipfel dazu klären: Auch in der Vorlage der MPK heißt es, dass dort, wo keine betrieblichen Gründe entgegenstehen, die Arbeit aus dem Homeoffice ermöglicht werden soll. Uneinigkeit herrscht jedoch offenbar noch darüber, ob diese Regelung an das Infektionsgeschehen angepasst werden kann.

Was für Alten- und Pflegeheime, Kliniken sowie andere Einrichtungen geplant ist

Das steht im neuen Gesetz: In manchen Ländern schon geltende Praxis – nun bald bundesweit Pflicht: Beschäftigte und Besucher sollen Alten- und Pflegeheime, Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen nur mit tagesaktuellem negativen Test betreten dürfen. Geimpfte oder genesene Beschäftigte können auch täglich Selbsttests machen oder zweimal pro Woche PCR-Tests vorlegen.

Das soll der Corona-Gipfel klären: Bund und Länder sollen zudem diskutieren, ab welcher Zahl an Krankenhaus-Einweisungen zusätzliche Corona-Maßnahmen ergriffen werden sollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert, dass mit den Ländern gemeinsame Richtwerte bei der sogenannten Hospitalisierungsrate vereinbart werden, ab der zusätzliche Eindämmungsmaßnahmen wie etwa 2G plus greifen müssen. Es wäre eine Katastrophe, so Merkel, erst zu handeln, wenn die Intensivstationen voll seien. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg am Mittwoch bundesweit auf 5,15 (Dienstag: 4,86).

Corona-Regeln: Welche Maßnahmen es zusätzlich geben könnte

Das steht zudem im neuen Gesetz: Fälschern von Corona-Tests, Genesenen- oder Impfnachweisen sollen im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen. Das soll dann gelten, wenn "gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande" gehandelt wird. Bisher sind für Fälschungen von "Gesundheitszeugnissen" maximal zwei Jahre Haft möglich.

Die Länder sollen auch weiter harte Maßnahmen ergreifen können, allerdings nur, wenn ihr Parlament das beschließt. Dazu zählen etwa Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen in Freizeit, Kultur und Sport. Nicht mehr möglich sein sollen: Verbote von Demonstrationen und Gottesdiensten, umfassende Geschäfts- und Schulschließungen, Verbote innerdeutscher Reisen oder touristischer Übernachtungen. Die unionsgeführten Bundesländer fordern für eine Zustimmung im Bundesrat, dass ihre Möglichkeiten hier deutlich weniger begrenzt werden. (bef/lhel/dpa)