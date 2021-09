Biontech rechnet in Kürze mit Impfstoff für Kinder

Bereits ab Mitte Oktober könnten in Deutschland die ersten Kinder zwischen sechs bis zwölf Jahren mit dem Biontech-Impfstoff geimpft werden. Der Mainzer Konzern will in Kürze eine Zulassung für diese Altersgruppe beantragen, erklärte Mitbegründerin Özlem Türeci. from Co-Founder and CEO of BioNTech Ugur Sahin