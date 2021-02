In Deutschland soll es bereits in wenigen Tagen Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung geben. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind "umfassende Schnelltests, gleichsam als Freitesten", Teil einer Strategie für einen Ausstieg aus dem Lockdown.

Das RKI meldet am Mittwoch deutlich mehr Corona-Neuinfektionen

Weltweit wurden Regierungen sogenannte "Geisterimpfstoffe" angeboten

Gesundheitsminister Spahn verteidigt die Priorisierung von Pädagogen bei den Corona-Impfungen

Frankreich verschärft wegen der Corona-Mutationen die Einreiseregeln

Beim EU-Gipfel geht es um Grenzkontrollen und einen Corona-Impfpass

Impfvordränglern könnten bald Bußgelder bis 25.000 Euro drohen

Berlin. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen am heutigen Donnerstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten.Für Diskussionen werden voraussichtlich schärfere Grenzkontrollen sorgen. Einige Länder wollen sich so vor ansteckenderen Corona-Mutationen schützen. Zuletzt hatte Frankreich strengere Einreiseregeln angekündigt. Auch ein europäischer Corona-Impfpass steht bei dem EU-Sondergipfel zur Debatte.

In Deutschland nimmt das Wettrennen der Bundesländer für Lockerungen der Corona-Maßnahmen weiter Fahrt auf. Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen haben für den kommenden Montag bereits Öffnungen von Baumärkten und Gartencentern bekannt gegeben.

Wie ein einheitlicher Stufenplan für Öffnungen aussehen könnte, hat das Robert Koch-Institut (RKI) in einer "Handreichung zur Entwicklung von Stufenkonzepten bis Frühjahr 2021" vorgeschlagen. Neben der Zahl der Corona-Intensivpatienten sieht das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin als wichtigen Leitindikator für Lockerungen.

Corona-News des Tages: RKI meldet 11.869 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 11.869 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche sind das 1662 Fälle mehr. Zudem vermeldete das RKI am Donnerstagmorgen 385 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion innerhalb von 24 Stunden.

Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) war am Donnerstagmorgen mit bundesweit 61,7 im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen.

Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 25. Februar: 400 Millionen Dosen "Geisterimpfstoff" angeboten

12.19 Uhr: Regierungen in aller Welt haben nach Erkenntnissen von EU-Ermittlern insgesamt 400 Millionen Dosen Impfstoffe angeboten bekommen, die nicht direkt von den Herstellern kommen. "Wir nennen das Geisterimpfstoffe, also irgendwelche mehr oder weniger obskuren Angebote, die auch schon an viele Staats- und Regierungschefs wohl gegangen sind", hieß es am Donnerstag aus Kreisen der EU-Kommission. Die EU-Anti-Betrugsbehörde Olaf und die Strafverfolgungsbehörde Europol hätten Ermittlungen aufgenommen.

Den Angaben zufolge wird das Thema auch bei dem Videogipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstag zur Sprache kommen. Nach Schätzungen von Olaf seien 400 Millionen Dosen im Wert von bis zu drei Milliarden Euro angeboten worden, von denen man aber nicht genau wisse, ob es sich um echten Impfstoff handele, hieß es weiter. Es könne auch "Salzwasser in kleinen Fläschchen" sein.

Bundestag genehmigt Durchsuchung bei CSU-Abgeordnetem

11.57 Uhr: Der Bundestag hat die Immunität des CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein aufgehoben. Damit wurde der Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse genehmigt, wie aus der am Donnerstag einstimmig angenommenen Beschlussempfehlung hervorgeht.

Die Generalstaatsanwaltschaft München bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass in insgesamt 13 Objekten nach Beweismitteln gesucht wurde. Es gehe um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern und es werde gegen zwei Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken ermittelt.

Lesen Sie hier mehr: Bundestag genehmigt Durchsuchung bei Abgeordnetem Nüßlein

Georg Nüßlein sitzt für die CSU im Bundestag Foto: Kay Nietfeld / dpa

Kubicki nennt hohe Bußgelder für Impf-Vordrängler "sinnlos"

11.45 Uhr: Der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, hat die von der Koalition geplanten hohen Bußgelder für Impf-Vordrängler als "sinnlos" kritisiert. "Täter wäre in diesem Falle ja der verimpfende Arzt, nicht derjenige, der sich vordrängelt", sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende unserer Redaktion. "Der Arzt muss überprüfen, ob die Angaben des Impfdränglers stimmen und muss im Zweifel das Impfen verweigern." In einer Zeit, in der Impfstoff liegenbleibe, sei diese Maßnahme kontraproduktiv.

Laut einem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen für das "Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen" soll mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro bestraft werden können, wer sich impfen lässt, obwohl er nach der Impfverordnung noch nicht an der Reihe ist.

EU-Parlamentsvize Barley bedingt für Lockerungen für Geimpfte

11.33 Uhr: Für die Vizepräsidentin des Europaparlaments Katarina Barley kommen Lockerungen für Corona-Geimpfte unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht. "Wenn sicher ist, dass man nicht angesteckt wird und dass man nicht mehr ansteckt, dann wird sich rein rechtlich die Frage stellen, ob man dann noch die Grundrechte in der Weise einschränken darf", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag dem Südwestrundfunk (SWR). Solange aber noch nicht gesichert sei, ob die Impfung auch davor schütze, andere Menschen anzustecken, sei "diese Diskussion noch etwas verfrüht".

Barley äußerte sich im Vorfeld des EU-Sondergipfels, bei dem die Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen per Videoschalte am Donnerstag beraten wollen, wie die Corona-Impfungen beschleunigt und die gefürchteten Virusvarianten bekämpft werden können. In diesem Zusammenhang lehnte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments im Radioprogramm SWR Aktuell eine Impfpflicht ab. Einen Impfzwang dürfe es nicht geben, sagte sie.

Zu wenige Sauerstoff für Corona-Patienten

11.13 Uhr: In Afrika und Lateinamerika ist es zu einer Krise bei der Versorgung von Covid-19-Patienten mit medizinischem Sauerstoff gekommen. Das Bild verdeutlicht den Mangel: Ein schläft Mann schläft auf leeren Sauerstoffflaschen und wartet auf die Öffnung eines Nachfüllladens in der Nachbarschaft von Villa El Salvador in Lima (Peru).

Ein Mann schläft in Lima (Peru) auf leeren Sauerstoffflaschen zur Behandlung von Corona-Patienten. Foto: Martin Mejia/AP/dpa

73.000 Neuinfektionen in den USA

10.54 Uhr: In den USA sind 73.386 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet worden. Nach Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Donnerstagmorgen (MEZ) belief sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion auf 3148.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang mehr als 28,3 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, rund 505.800 Menschen starben. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

200 Miele-Mitarbeiter in Quarantäne

10.21 Uhr: Nach einem Coronavirus-Ausbruch in einer Fabrik der Firma Miele im nordrhein-westfälischen Euskirchen sind rund 200 Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt worden. Bis zum Mittwochnachmittag wurden 14 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Elektrogerätehersteller mitteilte. Mindestens sechs von ihnen sind demnach mit der britischen Virus-Variante infiziert, die besonders ansteckend ist.

Nach Bekanntwerden der ersten Infektionsfälle waren den Unternehmensangaben zufolge am Dienstag alle etwa 500 Mitarbeiter des Werks auf das Coronavirus getestet worden. Bis Donnerstag sollen sämtliche Testergebnisse vorliegen. Die Produktion in dem Werk wurde eingestellt.

Frankreich verschärft Einreiseregeln für Teile des deutschen Grenzgebiets

9.59 Uhr: Wegen der Häufung hoch ansteckender Coronavirus-Varianten verschärft Frankreich die Einreiseregeln für Teile des Grenzgebiets zu Deutschland: Für alle nicht-beruflichen Fahrten in den französischen Verwaltungsbezirk Moselle ist ab März ein negativer PCR-Test nötig, wie das Gesundheits- und Europaministerium am Donnerstag in Paris mitteilten. Im Département Moselle an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz breitet sich die südafrikanische Corona-Variante stark aus.

Frankreich und Deutschland vereinbarten überdies wöchentliche Corona-Tests für Berufspendler im Grenzgebiet, wie die Regierung in Paris weiter mitteilte. Zudem könnten deutsch-französische Polizei-Patrouillen verstärkt werden. Oberstes Ziel der beiden Länder ist es demnach, „dass Grenzpendler ihre berufliche Tätigkeit weiter ausüben können“. Pendler aus Luxemburg sind von der Neuregelung nicht betroffen, wie es aus dem französischen Europaministerium hieß.

Weniger Verkehrstote durch Corona-Pandemie

9.27 Uhr: Die Zahl der Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren gesunken. Bei Verkehrsunfällen auf deutschen Straßen kamen 2724 Menschen ums Leben - das waren 322 Todesopfer oder 10,6 Prozent weniger als im Jahr 2019, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte.

Auch die Verletztenzahl ging im Vorjahresvergleich um 14,7 Prozent auf rund 328.000 zurück. Als Hauptgrund nannten die Statistiker, dass wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr auf deutschen Straßen deutlich weniger Kilometer zurückgelegt worden seien als 2019.

Olaf Scholz weckt Hoffnung auf Biergartenöffnung und Stadionbesuch

8.52 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat in der Corona-Pandemie Hoffnungen auf Biergartenbesuche im Sommer gemacht. "Ich gehe davon aus, dass wir im Sommer wieder im Biergarten sitzen können und die nächste Bundesliga-Saison auch wieder im Stadion verfolgen werden", sagte der Kanzlerkandidat der SPD der "Rheinischen Post". "Für niemanden ist die aktuelle Situation einfach, deshalb ist mir eines ganz wichtig zu sagen: Wir haben allen Grund zur Hoffnung."

Die nächsten Öffnungsschritte könne man mit Schnelltests verbinden. "Das Virus und seine Mutationen werden uns noch eine Weile begleiten, fürchte ich. Wir müssen also Wege finden, wie wir es hinbekommen, nicht immer weiter im Lockdown leben zu müssen", sagte Scholz der Zeitung.

Spahn: Genug Impfstoff für Lehrer und Vorerkrankte verfügbar

8.43 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet wegen der höheren Priorisierung von Grundschul- und Kita-Personal nicht mit einer späteren Corona-Impfung von vorerkrankten Menschen. "Die Mengen an Impfstoff die wir verfügbar haben - übrigens gerade mit Blick auf die 18- bis 64-Jährigen und Astrazeneca - die machen aus meiner Sicht diesen Schritt möglich", sagte Spahn am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Demnach habe Deutschland derzeit "deutlich mehr Impfstoff" als noch vor ein paar Wochen, erklärte Spahn. Das ermögliche, "dass Menschen mit Vorerkrankungen trotzdem auch und sehr zeitnah ihr Impfangebot bekommen". Die Verantwortung, Vorerkrankten und Pädagogen Impfangebote zu machen, liege nun bei den Ländern.

Grüne wollen Arbeitslosengeld I wegen Corona länger zahlen

8.26 Uhr: Die Grünen dringen darauf, die Sonderregelungen zum erweiterten Bezug des Arbeitslosengeldes I in der Corona-Krise zu verlängern. Es sei "absolut unverständlich", warum die Regelung nicht bis zum Ende dieses Jahres weiter gelten solle, sagte der Grünen-Arbeitsmarktexperte Wolfgang Strengmann-Kuhn der Nachrichtenagentur AFP.

Es sei ungerecht, dass Menschen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld jetzt ausläuft, im Gegensatz zu jenen, die ihn bis Dezember 2020 verloren haben, keine Verlängerung bekommen. Die Pandemiesituation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt hätten sich nicht grundlegend geändert, sagte Strengmann-Kuhn. "Diese Schieflage muss glattgebügelt werden."

Österreichs Kanzler Kurz plädiert für europäischen Corona-Impfpass

8.14 Uhr: Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat sich im ARD-Talk "Maischberger. Die Woche" für einen digitalen Impfpass nach israelischem Vorbild ausgesprochen. Israel hatte zuletzt einen „grünen Pass“ eingeführt, der mit Privilegien für Geimpfte und Genesene verbunden ist. Lesen Sie dazu mehr: "Maischberger": Kurz ist für europäischen Corona-Impfpass

Bei "Maischberger. Die Woche" sprach sich der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz für die Einführung eines europaweit gültigen, digitalen Impfpasses nach israelischem Vorbild aus. Foto: WDR/Oliver Ziebe

Konsumstimmung hellt sich trotz Corona-Lockdown auf

8.05 Uhr: Ungeachtet der unsicheren Corona-Lage hat sich die Konsumstimmung in Deutschland im Februar leicht erholt. Das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK ermittelte in ihrer neuesten Konsumstudie Verbesserungen bei der Kauflust, wie GfK am Donnerstag in Nürnberg mitteilte.

"Die Verbraucher erholen sich etwas von dem Schock, der sie nach dem harten Lockdown Mitte Dezember erfasst hat. Die zuletzt gesunkenen Infektionszahlen und die angelaufenen Impfaktionen nähren die Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Maßnahmen", sagte der GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Er warnte jedoch auch vor allzugroßem Optimismus. "Eine nachhaltige Erholung der Anschaffungsneigung und damit auch des Konsumklimas wird es erst dann geben, wenn der harte Lockdown beendet wird und Geschäfte sowie Hotels und Restaurants wieder öffnen", sagte der Experte. Bei einer Verlängerung des Lockdowns schwänden die Chancen auf zügige Erholung.

Olympischer Fackellauf soll trotz Pandemie vor Zuschauern starten

7.52 Uhr: Der olympische Fackellauf wird am 25. März vor Zuschauern starten. Dies teilten die Organisatoren der Sommerspiele in Tokio am Donnerstag mit. Es dürfe aus Vorsicht vor dem Coronavirus allerdings weder Jubel noch Anfeuerungsrufe geben, wenn das Olympische Feuer auf Reisen geht. Zudem wird die Zuschauerzahl begrenzt und es herrscht Maskenpflicht.

Der Fackellauf startet nach den Plänen der Organisatoren am 25. März in Fukushima und soll das Feuer bis zum anvisierten Olympiastart am 23. Juli nach Tokio bringen. Die Fackelträger dürfen ohne Maske laufen, sie müssen aber in den zwei Wochen vor ihrem Einsatz spezielle Gesundheitsakten führen und riskante Aktivitäten wie Essengehen oder das Aufsuchen überfüllter Orte vermeiden.

EU-Sondergipfel berät über Corona-Impfungen und Grenzstreit

6.51 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beraten heute bei einem Videogipfel, wie die Corona-Impfungen beschleunigt und die gefürchteten Virusvarianten bekämpft werden können. Thema soll auch der Streit über verschärfte Grenzkontrollen sein sowie die Debatte über einen EU-einheitlichen Corona-Impfpass, der letztlich Vorteile wie freies Reisen für Geimpfte bringen könnte. Lesen Sie hier: Urlaub 2021 - Was ein europäischer Impfapass ändern würde

Eine Israelin zeigt ihren Impfausweis mit QR-Code. Für Geimpfte kehren in Israel Annehmlichkeiten des täglichen Lebens zurück – bald auch das Reisen. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Umfrage: Akademiker sorgen sich um Karriere - Fachkräfte um finanzielle Lage

6.22 Uhr: Akademiker sorgen sich in der Corona-Krise in erster Linie um ihre Karriere - gelernte und ungelernte Fachkräfte dagegen um ihr Einkommen und ihre finanzielle Sicherheit. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Stellenbörse Indeed zu den beruflichen Sorgen von Berufstätigen und Jobsuchenden hervor. Demnach gaben rund 42 Prozent der befragten Hochschulabsolventen an, Angst vor einer "stagnierenden Karriere" zu haben.

Bei den Befragten mit anderen Abschlüssen dominierten mit einem Anteil von knapp 35 Prozent "hingegen eher Ängste vor finanziellen Einbußen", wie Indeed mitteilte. "Bei beiden Gruppen folgt die Sorge um die eigene psychische Gesundheit." Das Portal hatte von Ende Oktober bis Mitte November 2020 insgesamt über 12.000 seiner Nutzer befragt.

Lehrergewerkschaft fordert Erfassung und ​Veröffentlichung von Corona-Fällen in Schulen

5.54 Uhr: Lehrervertreter fordern eine lückenlose Erfassung aktueller Corona-Fälle in Schulen: "Es muss streng kontrolliert werden, was die Öffnungen der Schulen für eine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen haben", sagte der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, unserer Redaktion. "Transparenz zu schaffen, kann in dieser Situation nur hilfreich sein."

Beckmann forderte die Kultusminister auf, die entsprechenden Daten wöchentlich zu erfassen und zu veröffentlichen, um frühzeitig zu erkennen, was in den Schulen passiere und wie viele Neuinfektionen aufträten.

Die Kultusministerkonferenz hatte im vergangenen Jahr begonnen, diese Statistiken zu veröffentlichen, den Service aber mit Beginn der Schulschließungen eingestellt. "Das Infektionsgeschehen darf nicht verschleiert werden", mahnte Beckmann. Es sei wichtig zu wissen, ob schon die ersten Lockerungsschritte an den Schulen zu einer signifikanten Änderung des Infektionsgeschehens führten. "Deshalb muss die Statistik entsprechend der jetzt in der Schule unterrichteten Schülerinnen und Schüler weitergeführt werden."

Dehoga hofft auf zeitnahe Öffnung durch Schnelltests

5.02 Uhr: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) will mit den nun zugelassenen Schnelltests zeitnah zur Normalität zurückkehren. "Neben den Inzidenzwerten müssen weitere Kriterien wie die Impfquote und die Teststrategie bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens und möglicher Lockerungen zu berücksichtigen", sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Dehoga-Bundesverbandes, unserer Redaktion. "Unsere Betriebe dürfen nicht einen Tag länger als unbedingt notwendig geschlossen sein."

Es komme darauf an, dass die Schnelltests flächendeckend und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, sagte Hartges. Zusammen mit einer Beschleunigung der Impfungen trage dies zur Reduktion der Infektionszahlen bei.

24. Februar: Moderna erwartet deutlich höhere Jahresproduktion

22.38 Uhr: Der Pharmakonzern Moderna geht davon aus, in diesem Jahr weltweit 700 Millionen Impfdosen herstellen zu können und damit 100 Millionen mehr als bislang erwartet. Zudem würden weitere Verbesserungen bei der Fertigung untersucht, die möglicherweise die Zahl auf eine Milliarde Dosen heben könnten, teilte das US-Unternehmen mit. Für das kommende Jahr seien 1,4 Milliarden Dosen denkbar. Dem Konzern zufolge prüfen US-Labore zudem eine experimentelle Zusatzimpfung von Moderna gegen die zuerst in Südafrika nachgewiesen Virus-Variante.

Gartenmärkte, Kosmetiker und Zoos in MV können Anfang März öffnen

21.56 Uhr: Neben Friseursalons dürfen in Mecklenburg-Vorpommern vom 1. März an auch Gartenbaucenter wieder öffnen, in Regionen mit niedriger Inzidenz auch Kosmetiksalons und Nagelstudios. Eine Woche später öffnen auch die Außenbereiche der Zoos. Darauf verständigten sich bei einem weiteren Corona-Gipfel am Mittwoch Landesregierung und Vertreter von Wirtschafts- und Kommunalverbänden. Zudem wurden die Grundzüge eines Stufenplans zur Beendigung des Lockdowns vereinbart.

Besucher sind im Rostocker Zoo unterwegs und schauen sich im Polarium die Eisbären hinter dicken Glasscheiben an. Foto: dpa

Netanjahu will Israels Wirtschaft hochfahren

21.43 Uhr: Israels Regierung will die Wirtschaft des Landes ab Anfang April wieder komplett hochfahren. Bis Ende März dürften alle berechtigten Bürger im Alter von 16 Jahren oder älter geimpft sein, sagt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. In Israel hat inzwischen fast die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine Dosis des Pfizer/BioNTech-Impfstoffes erhalten.

Weniger Patienten auf Intensivstationen

21.36 Uhr: Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Deutschland ist unter die Marke von 3000 gesunken. Am Mittwochmittag wurden 2955 Covid-19-Kranke auf Intensivstationen behandelt, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht. Mehr als die Hälfte davon (59 Prozent) wurden beatmet.Zuletzt lag die Zahl der Corona-Intensivpatienten vor mehr als drei Monaten, Anfang November, unter 3000. Bis Anfang Januar stieg sie dann auf mehr als 5700. Seither sinkt sie kontinuierlich.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht bei 0,98 (Vortag ebenfalls 0,98). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Corona-Patient auf einer Intensivstation. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Merkel pocht für Öffnungsstrategie auf umfassende Schnelltests

21.05 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) pocht für mögliche Lockerungen von Corona-Beschränkungen auf deutlich mehr Tests. "Eine intelligente Öffnungsstrategie ist mit umfassenden Schnelltests, gleichsam als Freitesten, untrennbar verbunden", sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Dafür müssten noch offene Fragen geklärt und das ganze Vorgehen am 3. März mit den Regierungschefs der Bundesländer beraten werden. "Wie lange es dann dauert, bis ein solches System installiert ist, kann ich auf den Tag genau noch nicht sagen. Es wird aber im März sein."

Merkel betonte, grundsätzlich könne ein Schnelltest zeigen, "dass jemand an genau dem Tag nicht infiziert ist, oder umgekehrt, dass jemand, obwohl noch symptomlos, bereits infiziert und auch ansteckend ist."

Angela Merkel ist für eine Öffnungsstrategie mit Schnelltests. Foto: Kay Nietfeld / POOL / AFP

Bremen beginnt mit Impfungen für Kita-Personal

19.32 Uhr: Bremen will noch in dieser Woche damit beginnen, das Personal von Kindertagesstätten gegen das Coronavirus zu schützen. "Dazu haben wir ab Freitag jeden Tag 600 Impftermine im Impfzentrum reserviert", erklärte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard. Nach Angaben von Bildungssenatorin Claudia Bogedan 9000 Termincodes für Beschäftigte in Kitas heute und morgen verteilt.

Gerade in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sei es den Beschäftigten nicht möglich, den Mindestabstand zu den Kindern einzuhalten, führte Bogedan aus. Deshalb sei es richtig gewesen, diese Gruppe in der Priorisierung vorzuziehen. Ab Mitte der nächsten Woche werde es dann auch Einladungen an die Beschäftigten in Grundschulen, Förderzentren sowie regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren geben.

US-Regierung will Millionen kostenlose Masken verteilen

19.25 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will die US-Regierung mehr als 25 Millionen Gesichtsmasken an einkommensschwache Bürger verteilen. Die Masken sollten im März an 60 000 Essensausgaben und 1300 Gesundheitszentren in Kommunen im ganzen Land geliefert werden, sagte der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zients.

Keine Quarantäne mehr für Reisende aus deutschen Ländern

18.36 Uhr: Reisende aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen können ab Donnerstag wieder ohne Einschränkungen in die Schweiz reisen. Die Anordnung zu einer Quarantänepflicht für Menschen, die sich dort in den vorangegangenen zehn Tagen aufgehalten hatten, lief heute aus.

Damit gibt es vorerst keinerlei Einreiseauflagen mehr für Reisende aus Deutschland. Sie müssen sich aber elektronisch registrieren. Wer mit dem Flugzeug anreist, muss zudem einen negativen PCR-Test vorzeigen.

Die Einreiseauflagen für Reisende aus Deutschland in die Schweiz sind ausgelaufen. Foto: dpa

Angespannte Corona-Lage in Frankreich - wohl neuer lokaler Lockdown

18.03 Uhr: Angesichts eines Aufflammens von Corona-Fällen in Teilen Frankreichs stehen weitere Einschränkungen in dem Land im Raum. Regierungssprecher Gabriel Attal sagte am Mittwoch, die Lage verschlechtere sich und sei in etwa zehn Départements sogar sehr besorgniserregend. In einigen Gebieten drängten sich schnelle und kräftige Maßnahmen auf. Attal verwies etwa auf den Teil-Lockdown, der für die Küstenregion des südlichen Départements Alpes-Maritimes beschlossen worden war.

Um einen solchen Lockdown für das Wochenende bat Gesundheitsminister Olivier Véran am Mittwochabend im stark betroffenen nordfranzösischen Dunkerque (Dünkirchen) den zuständigen Präfekten auch für die Küstenstadt und Umgebung. Die regionale Gesundheitsbehörde hatte in der Stadt zuletzt mehr als 900 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Zusätzliche Impfdosen und eine Verschärfung der Maskenpflicht sowie ein Alkoholverbot sollen ebenfalls helfen, die Ausbreitung des Virus in dem Gebiet einzudämmen.

Bericht: Impfvordränglern drohen hohe Strafen

17.12 Uhr: Impfvordängler müssen in Zukunft mit einem Bußgeld in der Höhe von bis zu 25.000 Euro rechnen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und beruft sich auf einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen für das "Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen". Ein Verstoß gegen die Impfverordnung soll demnach als Ordnungswidrigkeit eingestuft mit hohem Bußgeld eingestuft werden.

Bundesregierung beschließt Einsatz von Impftstoff-Taskforce

16.42 Uhr: Um den Ausbau der Impfstoffproduktion in Deutschland zu beschleunigen, hat die Bundesregierung eine Impfstoff-Taskforce eingesetzt. Es gehe darum, mit den betroffenen Unternehmen rechtzeitig gegenzusteuern, wenn Engpässe in der Impfstoff-Produktion drohten, teilten die Ministerien für Finanzen, Wirtschaft und Gesundheit am Mittwoch gemeinsam mit. Die Taskforce soll sich um die Beschaffung von Rohstoffen, die Produktion und Abfüllung der Impfstoffe und die erforderlichen Nebenprodukte wie Kochsalzlösung zum Verdünnen und Spritzen kümmern.

Wirtschaftsstaatssekretär Andreas Feicht soll die Leitung eines Staatssekretärsausschusses übernehmen. Die Taskforce selbst wird vom Chef der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Christoph Krupp, geleitet.Beide Gremien sollen zum einen kurzfristig sicherstellen, dass nach dem aktuellen Zeitplan genügend Impfstoff für alle Bürger zur Verfügung steht. Sie sollen aber auch mittelfristig die Impfstoffproduktion in Deutschland aufbauen und den deutschen Forschungsstandort unterstützen.

Merkel erteilt Impfprivilegien vorerst eine Abfuhr

15.57 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) gegen Privilegien für Geimpfte ausgesprochen. "Solange die Zahl der Geimpften noch so viel kleiner ist als die derjenigen, die auf die Impfung warten, sollte der Staat beide Gruppen nicht unterschiedlich behandeln", wird Merkel in dem Bericht zitiert. Derartige Überlegungen seien erst angebracht, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft sei und sich dann noch immer wenige Menschen einer Impfung verweigern würden.

Merkel selbst wolle sich Impfen lassen, wenn sie nach der empfohlenen Impfpriorisierung an der Reihe sei und nicht früher. "Ich halte es für richtig, neben den besonders vulnerablen und den älteren Menschen erst einmal Bevölkerungsgruppen zum Impfen einzuladen, die in ihrem Beruf keinen Abstand halten können”, so Merkel.

Bundesregierung wirbt für mehr Flexibilität bei der Impfreihenfolge

15.25 Uhr: Die Bundesregierung hält es für wahrscheinlich, dass die Reihenfolge der Impfungen gegen Covid-19 in den kommenden Monaten noch einmal angepasst wird. "Wir können nicht von heute bis August in Stein meißeln, wer wann geimpft wird", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Dass Kita-Beschäftigte und Lehrkräfte an Grundschulen nun in der Priorität nach oben gerückt seien, "zeigt ja, dass es da wo notwendig, eine Flexibilität gibt", fügte er hinzu.

Gleichzeitig warb er für Vertrauen in den Astrazeneca-Impfstoff, den Impfberechtigte oft nicht haben wollen. "Er ist wirksam, er ist sicher", sagte Seibert. Es sei in der Tat so, dass bis Dienstag nur 15 Prozent der bisher vom Hersteller Astrazeneca gelieferten Impfdosen verabreicht worden seien, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hanno Kautz. Gleichzeitig betonte er: "Es muss nichts liegenbleiben." Schließlich gebe es die Möglichkeit, in einem solchen Fall zwischen den verschiedenen Prioritätsgruppen zu wechseln. Einige Bundesländer machten davon bereits Gebrauch. Der Astrazeneca-Impfstoff hat eine etwas geringere Wirksamkeit als die Produkte von Biontech/Pfizer und Moderna, aber mit 70 bis 80 Prozent Wirksamkeit nach Expertenmeinung immer noch eine gute.

WHO: Astrazeneca-Impfstoff nicht abschreiben WHO: Astrazeneca-Impfstoff nicht abschreiben

RKI legt Roadmap zur Normalität vor

15.15 Uhr: Alle reden über Lockerungen. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI). In einer "Handreichung zur Entwicklung von Stufenkonzepten bis Frühjahr 2021" schlagen die Virologen des Instituts vor wie Öffnungsschritte aussehen könnte. Der Titel des Strategiepapiers lautet "ControlCovid". Demnach sollen sich Verschärfungen auch weiterhin an der Inzidenz orientieren – Öffnungen jedoch nicht.

Interaktiv: So wird in Deutschland gegen Corona geimpft

Spahn zu Corona-Selbsttests: "Kostenlos ist nichts – einer zahlt immer"

14.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stand am Mittwoch im Bundestag den Fragen der Oppostionsparteien Rede und Antwort. Zuvor gab Spahn eine Regierungserklärung ab, in der er sich vor allem zu den Corona-Schnell- und -selbsttests äußerte. Die Schnelltests würden in rund zwei Wochen kostenlos unter anderem in Apotheken zur Verfügung stehen können, wo sie von geschultem Personal durchgeführt würden. Die Selbsttests seien hingegen nach der am Mittwoch erfolgten Zulassung ab sofort im Einzelhandel verfügbar. Weitere Zulassungen sollen demnächst folgen.

Der Minister betonte dabei, dass Tests ein Stück Freiheit zurückbringen könnten. Bei der Frage nach einer Bezuschussung der Anschaffung von Selbsttest antwortete Spahn, diese hinge "sehr von den Preisen ab". Es mache einen Unterschied, ob ein Test zwei oder zehn Euro koste. "Kostenlos ist nichts – einer zahlt immer", so der Minister.

In der Befragung durch die Opposition äußerte sich Spahn zudem zu Fragen nach weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. "Wir müssen feststellen, dass mit den Mutationen ganz besondere Vorsicht angezeigt ist", schob er schnellen Öffnungen einen Riegel vor. Auf die Nachfrage aus der FDP-Fraktion, warum die Frisöre nun öffnen dürften, aber der Einzelhandel nicht, antwortete Spahn: "Die äußere Erscheinung ist etwas, das für viele Menschen mit Gesundheit und psychischen Fragen zu tun hat." Nicht jeder könne sich zuhause die Haare selbst schneiden. Zudem liege die Entscheidungshoheit nicht beim Bund, sondern bei den Ländern.

Jens Spahn in der Befragung der Bundesregierung Foto: Abdulhamid Hoba / Anadolu Agency via Getty Images

14.45 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

