Berlin Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Einreise in die USA aus Deutschland schwierig. Ab November sollen die Regeln gelockert werden.

Die Corona-Pandemie schränkt das Reisen weltweit noch immer massiv ein. Besonders streng handhaben die USA die Einreise: Das von Covid-19 stark getroffene Land hat ein Einreiseverbot für Personen aus zahlreichen Ländern verhängt. Doch in wenigen Wochen sollen die Modalitäten für Geimpfte gelockert werden.

Aktuell gilt noch ein Einreiseverbot für alle, die sich innerhalb von zwei Wochen vor ihrer Einreise in Deutschland, einem anderen Schengenland, dem Vereinigten Königreich, Irland, China, Indien, Brasilien, Iran oder Südafrika aufgehalten haben, wie auf der Webseite des Auswärtigen Amtes zu lesen ist. Ausnahmen gibt es unter anderem für US-Bürgerinnen und -Bürger oder deren Familienmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter internationaler Organisationen oder Diplomatinnen und Dipolmaten. Für andere ist eine Sondererlaubnis nötig, um in die Vereinigten Staaten gelassen zu werden.

USA: Einreise ab November erleichtert

Ab November 2021 soll die Einreise leichter werden, wie aus einer Pressemitteilung des Weißen Hauses vom 20. September 2021 hervorgeht. Dann soll auch der Grenzübertritt für Reisende aus den vom Verbot betroffenen Ländern möglich sein - und zwar für vollständig Geimpfte, die zusätzlich getestet werden müssen. Weitere Details sollen laut Auswärtigem Amt zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Gemäß einer Ankündigung des Coronavirus-Koordinators des Weißen Hauses, Jeffrey Zients, müssen Erwachsene ihren Impfnachweis vorzeigen, bevor sie das Flugzeug betreten. Zusätzlich müssen sie einen maximal drei Tage alten negativen Corona-Test vorweisen. Fluggesellschaften sollen Kontaktdaten ihrer Passagiere 30 Tage lang aufheben, um sie nach Corona-Fällen benachrichtigen zu können.

US-Einreise: Welche Corona-Impfung wird benötigt?

Für die Einreise in die Vereinigten Staaten werden allerdings nicht alle Corona-Impfstoffe akzeptiert - bei den Vakzinen soll es auf Empfehlungen der Food and Drug Administration (FDA) und der WHO an. "Sechs Impfstoffe [...] entsprechen den Kriterien für eine Einreise in die USA", sagte eine Sprecherin des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) am vergangenen Freitag gegenüber Reuters.

Welche sechs Impfstoffe damit gemeint sind, ist unklar. Die WHO empfiehlt aktuell sieben Vakzine gegen Covid-19 auf ihrer Notfallliste:

Moderna mRNA-1273

Pfizer/Biontech BNT162b2

Janssen (Johnson&Johnson)

Oxford/AstraZeneca AZD1222

Serium Institute of India Covishield (Rezeptur von Oxford/AstraZeneca)

Sinopharm (Beijing) BBIBP-CorV (Vero Cells)

Sinovac CoronaVac

In den USA zugelassen sind davon allerdings nur die Impfstoffe von Moderna, Pfizer/Biontech und Johnson&Johnson, wie die FDA schreibt. Da von sechs Präparaten für eine mögliche Einreise die Rede ist, müsste es sich also noch um weitere Vakzine der WHO-Liste handeln. Schwierig dürfte es dann weiterhin für Reisende sein, die mit dem russischen Vakzin Sputnik V geimpft sind.

Corona: US-Einreiseverbot von Trump verhängt

Anfang 2020 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump zu Beginn der Corona-Pandemie den weitgehenden Einreisestopp aus der EU verhängt. Sein Nachfolger Joe Biden hielt die Regelung aufrecht. In den vergangenen Monaten wurden besonders aus der Reisebranche vermehrt Stimmen laut, die eine Lockerung fordern - zumindest für Geimpfte.

Die Ankündigung der Lockerung ab November wurde von EU-Kommissar Thierry Breton begrüßt. Er sprach von einem logischen Schritt angesichts des Erfolgs der Impfkampagne in Europa.

(raer mit dpa/afp)