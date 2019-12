In Frankreich sind mehrere Flüsse und Bäche nach Unwettern über die Ufer getreten.

Paris. In Südfrankreich kommt es seit mehreren Wochen immer wieder zu Stürmen und Überflutungen. Bei jüngsten Unwettern gab es wieder Tote.

Überschwemmungen Drei Menschen sterben bei schweren Unwettern in Frankreich

Im Südwesten Frankreichs hat es seit Ende der vergangenen Woche schwere Unwetter gegeben. Drei Menschen sind nach Sturmböen und Überschwemmungen gestorben.

Bei einem Todesopfer handelt es sich um einen Mann, der seit Freitag zunächst vermisst wurde. Am Sonntag war er dann tot in seinem Auto in der Gemeinde Onard im Département Landes aufgefunden worden, teilte die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung des zuständigen Staatsanwalts mit.

Wie dieser erklärte, steht der Tod des Mannes im Zusammenhang mit den Unwettern. Für Montag soll wegen des Hochwassers der Flüsse Garonne, Adour und Midouze noch für vier Departements die zweithöchste Unwetter-Warnstufe gelten.

Frankreich: Ein Toter und mehrere Verletzte durch umstürzende Bäume

In Espiens im Département Lot-et-Garonne wurde ein Rentner von den Wassermassen eines Baches mitgerissen, als er am Freitag seinen Briefkasten leeren wollte. Die Leiche wurde am Samstag rund einen Kilometer von seiner Wohnung entfernt gefunden.

Im französischen Baskenland verunglückte ein 70-Jähriger, als er am Freitag mit seinem Auto gegen einen auf die Landstraße gestürzten Baum fuhr. Insgesamt erlitten fünf Menschen durch umstürzende Bäume Verletzungen.

Bereits in den vergangen Wochen hatte es schwere Unwetter in Frankreich gegeben. Bei Überflutungen in Südfrankreich hatte es Ende Oktober drei Tote gegeben. Auch Ende November und Anfang Dezember gab es heftige Überschwemmungen. Dabei waren allein Ende November zwei weitere Menschen gestorben. (dpa/ac)