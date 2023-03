Am Samstag hätte Sebastian S. seinen Uni-Abschluss gefeiert. Er und seine Schwester Sarah verunglückten während einer Reise in Dubai.

Eigentlich sollte Sebastian S. am Samstag sein Zeugnis in der Hand halten. Der 25-Jährige hatte gerade seinen Master an der Technischen Hochschule Lübeck abgeschlossen. Auf einer gemeinsamen Reise mit seiner Schwester Sarah nach Dubai wollte er vor der Abschlussfeier unvergessliche Eindrücke sammeln.

Dort verunglückten Sebastian und die 26-jährige Sarah bei einem Verkehrsunfall tödlich. "Wir sind fassungslos über den Tod unserer beiden Kinder, die am 7. März durch einen Verkehrsunfall aus ihrem jungen Leben gerissen wurden", schreiben die Eltern in einer Traueranzeige. Die Familie stammt aus Unterfranken.

Freunde von Sebastian: "Bescheidender, positiver, herzensgroher Mensch"

Sebastian legte sein Abitur 2016 ab und begann dann ein Studium als Stadtplaner. Am 1. März schloss er darin seinen Master ab und flog zusammen mit seiner Schwester eine Woche nach Dubai. Für die Stadt interessierte er sich wegen seines Studiums, schrieben Freunde von Sebastian auf einer für ihn eingerichteten Gedenkseite.

"Sebbo", wie seine Freunde den Verstorbenen Sebastian nannten, sei ein bescheidender, positiver, lebensfroher und herzensguter Mensch gewesen.

"Lasst uns in all der Trauer, Wut, Verzweiflung, der Fassungslosigkeit, Sinnlosigkeit und Grausamkeit, dem Unverständnis und all dem, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann, hier zusammenfinden und eine gute Zeit haben", schreiben sie. "Denn das wäre wohl, was Sebbo zu uns gesagt hätte." (os)

