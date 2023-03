Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen Ecuador und Peru sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Auch in Großstädten wie Quito oder Guayaquil waren die Erschütterungen zu spüren. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6,8.

Berlin In Südamerika sind bei Erdbeben über ein Dutzend Menschen ums Leben gekommen – darunter eine Vierjährige. Hunderte wurden verletzt.

Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen Ecuador und Peru sind am Samstag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der ecuadorianischen Präsidentschaft starben elf Menschen in der Provinz El Oro an der Pazifikküste, wo Wohnhäuser und Gebäude einstürzten.

Zwei weitere Todesopfer wurde demnach in der Provinz Azuay gemeldet. Im Norden des Nachbarlandes Peru starb offiziellen Angaben zufolge ein vierjähriges Mädchen. Weitere 381 Personen wurden nach Angaben der ecuadorianischen Regierung verletzt. Mehr als 100 Gebäude, darunter Gesundheitszentren, wurden demnach beschädigt, einige zerstört.

In der Grenzstadt Tumbes wurde ein vierjähriges Mädchen getötet, als ein herabfallender Ziegelstein sie am Kopf traf. Es gebe keine Hinweise auf größere Sachschäden im Land, sagte der Leiter des Geophysikalischen Instituts von Peru, Hernando Tavera.

Beben in Ecuador: Um 12.12 zitterte die Erde

Der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso rief zur Ruhe auf und reiste in die am meisten betroffenen Provinzen El Oro und Azuay, wo er unter anderem ein Krankenhaus besuchte und Behördenvertreter traf. Ein Mensch im historischen Zentrum der Stadt Cuenca etwa starb, als die Mauer eines Hauses auf sein Auto fiel. In Machala stürzten mehrere Gebäude ein und begruben Menschen unter sich.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben der Stärke 6,8 um 12.12 Uhr (Ortszeit, 18.12 Uhr MEZ) in etwa 66 Kilometern Tiefe. Wie die Behörden in Ecuador mitteilten, lag das Epizentrum unter dem rund 140 Kilometer südlich der Hafenstadt Guayaquil gelegenen Ort Balao.

Auch in anderen Städten wie Quito, Manabí und Manta waren die Erschütterungen zu spüren, wie Nutzer in Online-Netzwerken berichten. Es habe mehrere Verletzte gegeben, erklärte die ecuadorianische Präsidentschaft, ohne jedoch Zahlen zu nennen. In der Stadt Cuenca wurden mehrere Gebäude beschädigt. Ein Mensch starb dort, als eine eingestürzte Mauer auf sein Auto krachte.

Verkäuferin Magaly Escandon aus Balao sagte der Nachrichtenagentur AFP, sie sei auf die Straße gelaufen, als sie gesehen habe, wie „Menschen in Panik anfingen zu rennen, aus ihren Autos ausstiegen“.

Mehrere Nachbeben registriert

Ecuador und Peru liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der sich entlang der Westküste des amerikanischen Kontinents erstreckt. Dort stoßen mehrere tektonische Platten aufeinander und lösen häufig Erdbeben aus.

Im Anschluss an das schwere Beben wurden mehrere Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 4,8 registriert. Ecuadors Marine erklärte, es gebe keine Bedrohung durch einen Tsunami. (pcl/AFP/dpa)