Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Menschen in der betroffenen Region seine Anteilnahme ausgesprochen und rasche Hilfe versprochen. "Wir leiden mit", sagte Scholz in Berlin.

Katastrophenhilfe Erdbeben in der Türkei und Syrien: So können Sie helfen

Berlin In der türkisch-syrischen Grenzregion wurden Tausende durch mehrere Erdbeben getötet, verletzt oder obdachlos. So können Sie helfen.

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und im Nordwesten Syriens haben Millionen von Menschen getroffen. Neben den zahlreichen Toten und Verletzten hat die Katastrophe in der Grenzregion am frühen Montag Tausende von Menschen obdachlos gemacht. Insgesamt sollen rund 6400 Häuser eingestürzt sein. Noch immer dauern die Bergungsarbeiten an.

Während Einsatzkräfte in den Trümmern nach Opfern suchen, versorgen Mediziner Verletzte in Zelten. Zudem leiden Betroffene zudem unter eisigen Temperaturen, die ein Wintereinbruch mit sich brachte. Um den Katastrophenhelfern und Betroffenen in der Region zu helfen, können Sie jetzt spenden.

Erdbeben in Syrien und der Türkei: Wie kann den Menschen vor Ort geholfen werden?

Um weitere Verschüttete zu finden, Verletzte zu versorgen und Überlebende des Erdbebens mit Lebensmitteln, Decken und medizinischer Versorgung zu unterstützen, rufen diverse Hilfsorganisationen zu Spenden auf.

Auch Sachspenden können zur Hilfe an nahegelegene Sammelstellen gegeben werden. Besonders sauberer Winterkleidung, Zelte, Hygieneartikel und Babynahrung werden benötigt. Organisationen, wie das Deutsche Rote Kreuz betonen allerdings, dass Geldspenden wesentlicher effektiver sind, da Gelder flexibler eingesetzt werden könnten.

Auch viele Kinder brauchen nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien Hilfe. Foto: Ozan Kose/AFP

Spendenkonten zur Hilfe der Betroffenen der Erdbeben in Syrien und der Türkei