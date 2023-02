Berlin. Nach erfolglosen Jahren will Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 durchstarten. Diese Acts treten im ESC-Vorentscheid an.

In den vergangenen Jahren war Deutschland beim Eurovision Song Contest alles andere als erfolgreich. Zwar schaffte es Michael Schulte 2018 mit "You Let Me Walk Alone" auf den vierten Platz. Davon abgesehen gab es aber kaum erfolgreiche Teilnehmerinnen oder Teilnehmer. Ganze sechs Mal landete der deutsche Beitrag in den vergangenen zehn Jahren sogar auf dem vorletzten oder dem letzten Platz.

Beim ESC 2023 soll sich das aber ändern: Der für den Song Contest zuständige Norddeutsche Rundfunk hat sein Auswahlverfahren umgekrempelt und unter anderem über die Plattform TikTok nach Acts gesucht, um so auch ein jüngeres Publikum zu erreichen, als es ARD-Produktionen sonst tun. Lesen Sie auch: Das waren die Teilnehmer bei ESC 2022

Ein erstes Zwischenergebnis stellten die Verantwortlichen dabei bereits vergangene Woche mit den ersten acht Acts für den deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" vor. Inzwischen ist auch ein neunter Beitrag gefunden, über den die Nutzerinnen und Nutzer bei TikTok abstimmen durften. Diese Künstlerinnen und Künstler wollen beim Eurovision Song Contest 2023 für Deutschland antreten:

Patty Gurdy – "Melodies Of Hope"

René Miller – "Concrete Heart"

Frida Gold – "Alle Frauen in mir sind müde"

Anica Russo – "Once Upon A Dream"

TRONG – "Dare To Be Different"

Lonely Spring – "Misfit"

Will Church – "Hold On"

Lord Of The Lost – "Blood And Glitter"

Ikke Hüftgold – "Lied mit gutem Text"

Folklore für den ESC 2023: Patty Gurdy mit "Melodies Of Hope"

Sie gilt als Fan-Favoritin unter den Acts im deutschen ESC-Vorentscheid: Patty Gurdy. Mit ihrem Song "Melodies Of Hope" setzt sie auf vieles, was beim Song Contest in der Vergangenheit erfolgreich war, darunter eine eingängige, folkloristisch angehauchte Melodie – die eher nach Irland als nach Deutschland klingt. Gurdy selbst bezeichnet ihre Musik als "Dark Folk Pop".

In ihrer Karriere hat die 25-Jährige bereits mehrere Alben veröffentlicht. Für den großen Durchbruch hat es bisher aber nicht gereicht. Bühnenerfahrung hat Patty Gurdy durchaus: 2022 trat sie mit der Metal-Band Scardust in Tel Aviv (Israel) auf der Bühne. Zudem war sie im selben Jahr mit der Band dArtagnan als Gastmusikerin auf Tour. Auch interessant: Alle Gewinner des Eurovision Song Contests im Überblick

Beim ESC könnte "Melodies Of Hope" durchaus funktionieren und ein breites Publikum ansprechen. Gerade weil das Lied so vielen Song-Contest-Klischees entspricht, ist aber auch denkbar, dass viele Zuschauer das Gefühl haben, es schon zu oft gehört zu haben.

Youtube: Patty Gurdy – Melodies of Hope

René Miller mit "Concrete Heart": Radiopop für den Eurovision Song Contest?

Mit "Concrete Heart" will René Miller die Zuschauer bei ESC 2023 von sich überzeugen. Das Lied ist ein gefälliger Popsong, der jederzeit im Radio laufen könnte und an verschiedene US-Charthits der vergangenen Jahre erinnert. Besonders prägnant ist dabei Millers manchmal leicht kratzige Stimme.

Das Problem: Bereits im vergangenen Jahr verfolgte der NDR die Strategie, für den Eurovision Song Contest einen möglichst radiotauglichen Song zu finden. Das Ergebnis war trotz eines soliden Beitrags der letzte Platz für Malik Harris und "Rockstars" im ESC-Finale. Im Rückblick: ESC 2022 – Die Ukraine siegt, doch es gibt Kritik

Um René Miller vor diesem Schicksal zu bewahren, müssten die Verantwortlichen eine Bühnenshow auf die Beine stellen, die den Song von anderen Beiträgen abhebt. Ob das gelingt, wird sich beim Deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" am 3. März im Ersten zeigen.

Youtube: René Miller – Concrete Heart

"Alle Frauen in mir sind müde" von Frida Gold: Mit einer Botschaft zum ESC 2023?

Die Band "Frida Gold" kann ich Deutschland auf einige Erfolge zurückblicken. Bereits mit vier Liedern war sie in den Top 100 vertreten – der Song "Liebe ist meine Religion" schaffte es sogar auf Platz vier. Damit ist die Gruppe mit der bekannteste Act im deutschen Vorentscheid. Lesen Sie auch: Das ist das neue Voting-System beim ESC 2023

2023 – zehn Jahre nach dem letzten großem Charterfolg der Band – will "Frida Gold" für Deutschland zum ESC und geht mit "Alle Frauen in mir sind müde" ins Rennen. Das Lied beschäftigt sich mit dem langen Kampf viele Frauen für Gleichberechtigung – und der Tatsache, dass diese noch immer nicht erreicht ist. Musikalisch ist der Song sehr zurückgenommen und erinnert mit einem ruhigen Gitarren-Sound an mediterrane Lieder aus Italien oder Spanien.

Dass Beiträge mit einer inhaltlichen Botschaft beim Eurovision Song Contest durchaus Potenzial haben, haben in den vergangenen Jahren unter anderem Israel (gewann 2018 mit dem Song "Toy" von Netta, der sich mit dem "Me too"-Debatte beschäftigte) und die Ukraine (siegte 2016 mit "1944" von Jamala über das Schicksal ihrer Urgroßeltern unter dem sowjetischen Diktator Stalin) gezeigt. Da "Alle Frauen in mir sind müde" einen deutschen Text hat, ist aber fraglich, ob das ESC-Publikum den Inhalt verstehen würde.

Youtube: Frida Gold – Alle Frauen in mir sind müde

Im Dreivierteltakt zum ESC: "Once Upon A Dream" von Anica Russo

Mit dem Lied "Once Upon A Dream" tritt die 22-jährige Anica Russo beim ESC-Vorentscheid an. Ihr Lied hebt sich vor allem dadurch von der Konkurrenz ab, dass er sich nicht an die klassische "Architektur" eines Popsongs hält.

Stattdessen dauert es bei "Once Upon A Dream" lange, bis der erste Refrain beginnt. Dieser wird dann – im Gegensatz zum typischen Dreiklang – auch nur zweimal gesungen. Außerdem ist das Lied ein Walzer – für aktuelle Produktionen eher ungewöhnlich.

Die vielen Besonderheiten machen den Beitrag von Anica Russo außergewöhnlich – beim ESC nicht unbedingt ein Nachteil. Gleichzeitig wirkt das Lied jedoch auch irgendwie sperrig. Durch eine gute Inszenierung auf der Bühne könnte "Once Upon A Dream" das TV-Publikum dennoch ansprechen.

Youtube: Anica Russo – Once Upon a Dream

Ein Song für die Vielfalt: TRONG mit "Dare To Be Different"

K-Pop ist modern – warum sollte also ein entsprechender Song also nicht beim Eurovision Song Contest funktionieren? Das hat sich wohl auch der NDR gedacht und den Sänger TRONG mit "Dare To Be Different" für "Unser Lied für Liverpool" ausgewählt.

Im zugehörigen Musikvideo wird viel getanzt – gute Voraussetzungen für einen Auftritt auf der ESC-Bühne. Zudem geht es im Text darum, zu sich selbst zu stehen und "anders" zu sein. Das Thema könnte beim ESC, der sich in der queeren Community großer Beliebtheit erfreut, durchaus gut ankommen.

Gleichzeitig hat man bei dem Beitrag teilweise das Gefühl, dass die Botschaft der Vielfalt zu gewollt und alles irgendwie zu viel ist: Zu viel Tanz, zu viel gute Laune. Andererseits könnte beim ESC, bei dem es vor allem wichtig ist, aufzufallen, genau TRONG genau dadurch erfolgreich sein.

Youtube: TRONG – Dare To Be Different

Lonely Spring will mit "Misfit" Rock zum ESC bringen

"Misfit" heißt der Song, mit dem die Band "Lonely Spring" Deutschland beim ESC 2023 in Liverpool vertreten möchte. Das Lied erinnert an Punkrock aus den frühen 2000er Jahren und klingt nach Bands wie "Blink-182" und "Simple Plan", in denen die vier Jungs wohl auch optisch ihre Vorbilder gefunden haben.

Dass Rock beim Eurovision Song Contest funktionieren kann, ist spätestens seit dem Sieg von "Lordi" (2006, Finnland) und Måneskin (2021, Italien) klar – wenngleich "Misfit" sich von diesen Liedern deutlich unterscheidet und weniger "hart" klingt.

Im Fall eines Siegs im Vorentscheid müsste "Lonely Spring" den Text von "Misfit" wohl noch etwas an den Eurovision Song Contest anpassen: Die vielen Schimpfwörter, die in bester Rock-Manier darin vorkommen, sind laut ESC-Regeln nämlich verboten. Mehr dazu: Eurovision Song Contest – Das sind die strengen Regeln beim Mega-Event

Youtube: Lonely Springs – Misfit

Ruhige Töne für den ESC 2023? Will Church mit "Hold On"

Eine Verbindung zum Eurovision Song Contest muss man bei Will Church nicht lange suchen: 2021 trat er in der Castingshow "The Voice of Germany". Gleich in der ersten Runde sang er "Arcade", den ESC-Siegersong aus dem Jahr 2019 – und überzeugte damit alle vier Coaches von seinem Talent. Für den Sieg bei "The Voice" reichte es zwar nicht, dennoch startet Will Church nun einen neuen Anlauf, um mit seiner Musik zu begeistern.

Bei "Unser Lied für Liverpool" tritt er mit einem Lied an, an dem er selbst mitgeschrieben hat: "Hold On" ist eine klassische Pop-Ballade, die eher auf ruhigere Töne und guten Gesang als auf große Effekte setzt. Stimmlich kann Will Church damit durchaus überzeugen – im Vergleich zu vielen Songs, die beim ESC erfolgreich waren, bleibt das Lied aber recht blass und unauffällig.

Youtube: Will Church – Hold On

Lord Of The Lost mit "Blood and Glitter": Irgendwo zwischen Lady Gaga und Rammstein

Was passiert, wenn man die Outfits von Lady Gaga mit dem Stil von Rammstein kombiniert? Man erhält die Band "Lord Of The Tost". Für den Eurovision Song Contest, bei dem Außergewöhnlichkeit ein großer Pluspunkt ist, scheint das eine vielversprechende Idee zu sein. Kein Wunder also, dass der Beitrag "Blood And Glitter" viele Kritiker überzeugen kann.

Für den durchschnittlichen ARD-Zuschauer könnte das Lied zwar "zu hart" sein. Doch das dürfte auch bei den Gruselgestalten von "Lordi" der Fall gewesen sein. Ein Sieg von "Lord Of The Lost" würde sicher kontrovers diskutiert werden – und allein damit schon für Aufmerksamkeit sorgen.

Ob das Lied überzeugt, bleibt letztlich Geschmackssache. Fun Fact am Rande: Im zugehörigen Musikvideo ist kurz das nackte Hinterteil von Frontmann Chris Harms zu bewundern. Mit ähnlich "nackten Tatsachen" punktete 2019 auch der Niederländer Duncan Laurence – und holte sich am Ende den ESC-Sieg.

Youtube: Lord of the Lost – Blood and Glitter

Ikke Hüftgold

Lange ist es her, dass ein wirklich bekannter Künstler im deutschen ESC-Vorentscheid antrat. 2023 sind es gleich zwei Acts: "Frida Gold" und der Partyschlagersänger Ikke Hüftgold. Letzterer schaffte es über das TikToK-Voting zu "Unser Lied für Liverpool" und tritt dort mit "Lied mit gutem Text" an.

Im Vergleich zu den übrigen Acts in der NDR Auswahl ist der Song sicher als Spaß-Beitrag zu verstehen. Ikke Hüftgold könnte damit in die Fußstapfen von Guildo Horn treten, der mit "Guildo hat euch lieb!" beim ESC 1998 immerhin den siebten Platz belegte.

Im Vergleich dazu ist "Lied mit gutem Text" aber weniger melodisch. Interessant ist eher der – bereits im Titel beschriebene – Text, in dem es heißt, dass Deutschland endlich mal wieder "ein Lied ohne Saufen und ohne Sex" brauche. Das Problem: Diese Doppeldeutigkeit – Hüftgolds Beitrag hat vieles, aber keinen guten Text – dürfte beim internationalen ESC-Publikum aufgrund der Sprachbarriere kaum ankommen.

Youtube: Ikke Hüftgold – Lied mit gutem Text

"Unser Lied für Liverpool": Wann findet der ESC-Vorentscheid statt?

Welcher der neun Acts Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool vertreten wird, entscheidet sich am 3. März. Dann sendet das Erste den ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" live ab 22.20 Uhr live. Diese späte Uhrzeit ist eine Neuerung: Bisher lief die deutsche ESC-Auswahl meist zur Prime Time um 20.15 Uhr.

2023 liegt die Entscheidungsgewalt zudem nur zur Hälfte bei den TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern: Sie können mit ihren Anrufen Punkte an die einzelnen Acts vergeben – allerdings nur 50 Prozent. Der Rest wird – wie beim großen ESC – von internationalen Jurys vergeben.