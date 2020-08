Am Essener Hauptbahnhof sorgte am Samstag ein Vogel für Chaos.

Essen. Ein Vogel löste am Essener Hauptbahnhof am Samstag einen Brand aus. Daraufhin kam es zu Zugausfällen, -verspätungen und -umleitungen.

Essen: Vogel löst Vollsperrung des Hauptbahnhofes aus

Sperrung, Verspätungen, Umleitungen – ein Vogel sorgte am Samstag für Chaos am Essener Hauptbahnhof. Insgesamt hatten 119 Züge Verspätungen, 36 mussten umgeleitet werden und zwei fielen komplett aus. Zudem musste der Bahnhof vorübergehend gesperrt werden.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag sagte, habe der Kontakt eines Vogels mit einem besonders sensiblen Bereich der Oberleitung den Brand eines Transformators ausgelöst und zu starker Rauchentwicklung geführt.

Essener Hauptbahnhof: 1496 Minuten Verspätung durch Vogel

Daraufhin sei die Feuerwehr ausgerückt, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Fernverkehrszüge zwischen Duisburg und Dortmund mussten umgeleitet werden, Halte in Essen und Bochum entfielen komplett. Lesen Sie auch: Düsseldorf: Mann kommt nach Feuer im Hauptbahnhof in Psychiatrie

Die Deutsche Bahn hatte am Samstagnachmittag getwittert „Feuerwehreinsatz in Essen Hbf. Bahnhof Essen gesperrt.“ Es sei mit „Reisezeitverlängerung“ zu rechnen. Laut Bundespolizei wurde das erste Gleis bereits rund eine halbe Stunde nach der Störungsmeldung freigegeben, das letzte Gleis erst kurz vor Mitternacht. In Summe ergab sich eine Verspätung von 1496 Minuten durch den Unglücksvogel.

