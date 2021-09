Impfpflicht bei Google und Facebook für Arbeit im Büro

Google und Facebook haben für Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice arbeiten wollen, eine Impfpflicht verhängt. Die Homeoffice-Regelung wird in beiden US-Internetkonzernen wegen der erneut steigenden Corona-Zahlen bis Oktober verlängert. of Facebook's headquarters in Menlo Park, California