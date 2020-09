Der Inbegriff eines Superspreader-Events: 460.000 Motorradfahrer treffen sich Anfang August auf einem Biker-Treff in Sturgis. Das Event hat für eine erschreckende Zahl an Neuinfektionen in den USA gesorgt.

Garmisch-Partenkirchen. In Garmisch-Partenkirchen sind die Corona-Infektionen rapide angestiegen. Verantwortlich ist offenbar eine junge Superspreaderin.

Neuer Corona-Hotspot in Bayern: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus hat im Landkreis Garmisch-Partenkirchen eine kritische Marke überschritten. Verantwortlich ist dafür offenbar eine Infizierte, die trotz Corona-Symptomen durch verschiedene Bars zog – und so zahlreiche Personen ansteckte.

Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, sind die Sicherheitsmaßnahmen für die Gemeinde für sieben Tage erhöht worden. Menschen, die an den vergangenen Tagen und besonders am Dienstagabend bestimmte Bars besucht haben, werden aufgerufen, sich zu melden und testen zu lassen.

An jenem Abend hätte bisherigen Erkenntnissen zufolge eine „hochinfizierte Person“ die Lokale besucht. Die Kontaktpersonen ließen sich teils jedoch nur schwer nachvollziehen. Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

US-amerikanische Touristin: 33 Corona-Infektionen in der Unterkunft

Wie br.de berichtet, handelt es sich bei der mutmaßlichen Superspreaderin um eine 26-jährige Touristin aus den USA. In ihrem Hotel, das der US-Armee gehört, hätten sich allein 33 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Unterkunft teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, dass es auch beim Personal Infektionen gebe.

Die Touristin soll mit ihrer Erkrankung durch mehrere Lokale gezogen sein – „weil sie trotz Symptomen meinte, sich vergnügen zu müssen“, wie Landkreis-Sprecher Stephan Scharf gegenüber der „Bild“ sagte.

Seit diesem Freitag müssen alle Gaststätten in der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen täglich um 22.00 Uhr schließen, wie es weiter in der Mitteilung des Landratsamtes heißt. Im öffentlichen Raum dürfen sich nur noch maximal fünf Personen treffen – das gilt auch für alle Gastronomiebetriebe. Für Privatveranstaltungen wird die Teilnehmerzahl auf höchstens 50 Personen in Innenräumen oder bis zu 100 Personen im Freien beschränkt. Lesen Sie hier: Wird Corona wirklich schwächer? Diese Fakten sollten Sie kennen.

Junge Menschen in Garmisch-Partenkirchen zu Tests aufgerufen

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus überstieg am Freitag die kritische Marke von 50 Personen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Wegen der aktuellen Lage ist das Testzentrum in Garmisch-Partenkirchen auch am Samstag und Sonntag jeweils von 15.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Vor allem junge Menschen zwischen 18 und 35 seien aufgerufen, sich testen zu lassen, hieß es. Sie seien besonders von den Neuinfektionen betroffen. (raer/dpa)

