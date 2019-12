Google veröffentlicht jedes Jahr die „trending searches“, also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe. Aus ihnen lässt sich ablesen, wofür sich Google-Nutzer am meisten interessieren.

Greta, Lagerfeld, Rebecca – das sind die Google-Trends 2019

Rettungs- und Suchaktionen, Weltmeisterschaften, Wahlen und Todesfälle – 2019 war bewegend, dramatisch und katapultierte die Klimakrise an die Spitze der politischen Agenda. Welche Ereignisse, Persönlichkeiten und Schlagzeilen die Deutschen in diesem Jahr besonders stark interessiert haben, zeigt der Google Jahresrückblick.

In die Wertung eingeflossen sind dabei die sogenannten „trending searches“, also jene Suchbegriffe, die im Vergleich zum Vorjahr einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse verzeichnet haben. Unser Überblick zeigt die Trends 2019 – sortiert nach Kategorien.

Google Jahresrückblick 2019: Top-Suchbegriffe Deutschland

Rebecca Reusch verschwand im Februar 2019 in Berlin. Der Vermisstenfall ist noch immer nicht aufgeklärt. Foto: Polizei Berlin

Wer Details zu aktuellen Entwicklungen sucht, geht inzwischen oft den Weg über Suchmaschinen. Das gilt für Sportfans genauso wie für Politikinteressierte und Verbraucher. Am stärksten stieg das Suchinteresse 2019 aber nicht bei politischen oder sportlichen Großereignissen an, sondern bei einem Kriminalfall aus Berlin.

Persönlichkeiten

Greta Thunberg auf dem Weltklimagipfel 2019 in Madrid. Foto: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Es liegt in der Natur der Sache, dass Promis immer wieder Anlass zu Suchanfragen geben. Ein gewisses TV-Format zu Jahresbeginn trägt aber zu einem ganz besonderen Anstieg von Suchanfragen bei: das RTL-Dschungelcamp. Doch an der Spitze steht keine Persönlichkeit aus der Kategorie C-Promi – sondern eine Schülerin aus Schwedin, die mit ihrer Entscheidung, freitags nicht mehr zur Schule zu gehen, Unglaubliches bewegt hat.

Abschiede

Der deutsche Modezar Karl Lagerfeld wurde 85 Jahre alt. Foto: Britta Pedersen / dpa

Jedes Jahr bringt unweigerlich auch Trauerfälle mit sich. 2019 mussten wir uns unter anderem von einer deutschen Mode-Ikone und einer Rennfahrer-Legende verabschieden. Aber auch der Tod beliebter Schauspieler, Sänger und Sportler bewegte Deutschland.

Diese Prominenten sind 2019 gestorben

Politische Schlagzeilen

Manfred Weber trat bei der Europawahl als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) an. Am Ende wurde aber Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin. Foto: Francisco Seco / dpa

Überall dort, wo Menschen miteinander auskommen müssen, wird Politik gemacht. Das äußert sich in Form von Gesetzen und Vorhaben, bei Wahlen und Protesten, kann aber schlimmstenfalls auch in Gewalt enden. Besonders stark stieg das Suchinteresse 2019 bei europapolitischen Themen.

Sportler

Leroy Sané verletzte sich im August während des Spiels seines Klubs Manchester City gegen den FC Liverpool am Kreuzband. Foto: Sebastian Frej/MB Mediavia www.imago-images.de / imago images / MB Media Solutions

Wer es im Sport nach ganz oben schaffen will, braucht nicht nur Talent. Er muss auch konstant gute Leistungen abliefern – und das Glück haben, sich nicht im entscheidenden Moment zu verletzen. Für einen deutschen Fußball-Nationalspieler ging genau das 2019 schief. Statt zum FC Bayern gelangte Leroy Sané daher nur an die Spitze der sportlichen Google-Trends.

Leroy Sané Coutinho Andrej Mangold Laura Müller Sandra Kiriasis Jatta Alex Morgan Nico Schulz Emanuel Buchmann Falcao

Filme

Joaquin Phoenix als Arthur Fleck (Joker) in einer Szene des Films „Joker“. Foto: Niko Tavernise / dpa

Seit der legendären Performance von Heath Ledger in „The Dark Knight“ fragten sich viele Filmfans, ob die Rolle des Joker jemals wieder so gut dargestellt werden könnte. 2019 zeigte: Es geht. Dank Joaquin Phoenix. Aber nicht nur Hollywood-Produktionen waren auf Google stark nachgefragt. Auf Platz 3 konnte sich ein deutscher Film positionieren.

Top Aufsteiger 2019 NRW

Was für ein Hundewetter! 2019 wurde es heiß in NRW. Foto: Martin Gerten / dpa

Das Wetter und seine Folgen waren 2019 große Themen in Nordrhein-Westfalen. Aber auch Sehenswürdigkeiten, politische Verordnungen und ein offenbar zu schweres Mathe-Abi riefen großes Suchinteresse hervor.

Hitzefrei Sturm Grusellabyrinth Sirenen Probealarm Mathe Abi 2019 Garagenverordnung Europawahl Pilze sammeln Orkan Frau vor Zug

Top Aufsteiger 2019 Hamburg

Bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg mussten sich das deutsche Duo Thole/Wickler im Finale den Russen Krasilnikow/Stojanowski geschlagen geben. Foto: Christian Charisius / dpa

In Hamburg waren die Google-Nutzer 2019 sportlich unterwegs. Aber auch Demonstrationen und der Start eines neuen Ridesharing-Anbieters beschäftigten die Bewohner der Hansestadt.

Beachvolleyball WM Hamburg Open LPT Moia Fridays for Future Harry Potter Trecker Demo Radio Hamburg Top 830 Cruise Days Pink

Top Aufsteiger 2019 Berlin

Das Schicksal der vermissten Rebecca Reusch aus Berlin bewegte 2019 ganz Deutschland. Foto: Maurizio Gambarini

Der Vermisstenfall Rebecca dominierte 2019 deutschlandweit die Google-Trends – aber natürlich auch die Trends in Berlin selbst. Außerdem interessant: die Geschicke eines Fußball-Aufsteigers, ein politisches Jubiläum und eine versagende Infrastruktur.

Rebecca Union Berlin Stromausfall The fall of the Berlin Wall Mietendeckel Rammstein Futurium Fridays for Future Extinction Rebellion SUV Unfall

Top Aufsteiger 2019 Niedersachsen

Eine Stadtbahn der Linie 6 fährt am Endhaltepunkt Hannover Messe/Ost (Expo-Plaza) durch eine Wendeschleife. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Die Niedersachsen interessierten sich 2019 vor allem für ihre Mobilität. Aber auch die Chance auf Zehntausende Euro sorgte für zahlreiche Suchanfragen.

Niedersachsen Ticket Antenne Niedersachsen Geräusch Pflegekammer Tag der Niedersachsen Schulausfall Unwetter Landratswahl Gdp Europawahl Beamtenbesoldung

Top Aufsteiger 2019 Thüringen

Großer Erfolg für die AfD bei der Landtagswahl in Thüringen: Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag Björn Höcke (r.) und Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, reagieren auf die ersten Prognosen. Foto: Jens Büttner / dpa

In Thüringen wurden 2019 die politischen Weichen neu gestellt. Die Landtagswahl setzte sich an die Spitze an der Google-Trends für das Bundesland. Auch der Begriff „Koalition“ wurde viel gesucht. Starkes Interesse gab es zudem am Tag des offenen Denkmals.

