Musik Helene Fischer: So sehen Sie die Album-Veröffentlichung live

Berlin Nach langem Warten veröffentlich Schlagersängerin Helene Fischer am Freitag ihr neues Album. Die Release-Party können Sie live verfolgen.

Für Fans der Schlagersängerin war es eine lange Durststrecke: Helene Fischer hatte sich zurück gezogen, erst für eine Kreativ-Pause und dann aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Nun aber ist die 37-Jährige zurück - mit einem neuen Album, einem großen Konzert und diversen Fernsehauftritten.

Am Freitag, 15. Oktober erscheint Helene Fischers neues Album "Rausch" offiziell im Handel. Für ihre Anhänger hat die Sängerin hier eine besondere Überraschung parat: Zum erstem Mal wird es eine Release-Party geben, an der Fans im Live-Stream teilnehmen können.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Release-Party im Live-Stream auf TikTok und YouTube

"Ich freue mich wahnsinnig darauf, euch etwas sehr sehr schönes mitzuteilen", sagte Fischer in einem Video auf Instagram. "Und zwar habe ich mir gedacht: Was gibt es schöneres, als gemeinsam mit euch in meinen Album-Release reinzufeiern!" Lesen Sie auch: Schlager-Star Helene Fischer bestätigt Schwangerschaft

Stattfinden soll der Live-Stream am Donnerstag, 14.10., ab 19.00 Uhr bei TikTok und bei YouTube. Bei der Veranstaltung könnten die Fans viel über das neue Album erfahren, kündigte der Schlagerstar in dem Video an. Außerdem werde sie auch Fragen der Zuschauer und Zuschauerinnen live beantworten.

"Rausch" erscheint am Freitag im Handel

An Freitag soll dann das neue Album auch im Handel erhältlich sein. Doch auch dann gibt es noch lange keine Pause für die Helene-Fischer-Fans: Einen Tag später, am Samstag, um 21.45 Uhr, zeigt das ZDF den Musikfilm "Im Rausch der Sinne", in dem es sowohl um das neue Album als auch die persönlichen Seiten der Künstlerin gehen soll. Mehr dazu: Helene Fischer: Darauf können sich ihre Fans jetzt freuen

Am 12. November ist Helene Fischer außerdem in einer eigenen Musikshow im Privatsender Sat.1 zu sehen. In der Show "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" wird die Sängerin laut Ankündigung des Senders ebenfalls Songs aus ihrem neuen Album performen. Gestaltet wird der Abend von Stefan Raab.

Neben diversen Shows soll es im kommenden Jahr auch wieder ein Konzert geben. Am 20. August 2022 will der Schlagerstar auf dem Gelände der Messe München vor rund 150.000 Fans auf der Bühne stehen. Lesen Sie hier: So bekommen Sie Tickets für Helene Fischers Mega-Konzert

(csr)