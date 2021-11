Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz wird der neue Maßstab für Corona-Regeln in Deutschland. Ab einem Wert von drei gelte in einem Bundesland flächendeckend für Veranstaltungen die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs die 2G-Plus-Regel, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz. Ab einem Wert von neun sollen noch weitere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen hinzu kommen.

Auf ihrem Corona-Gipfel haben sich Bund und Länder geeinigt: Künftig soll die Hospitalisierungsrate als Richtwert für die Einführung von Beschränkungen und Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie dienen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage wegen Corona in ein Krankenhaus eingewiesen – also hospitalisiert – wurden. Mehr zum Thema: Hospitalisierung – Was der neue Corona-Schwellenwert bedeutet

Hospitalisierungsrate für weitere Corona-Maßnahmen entscheidend

Auch fixe Grenzwerte für die Bewertung der Hospitalisierungsrate, die auch als Hospitalisierungsinzidenz bezeichnet wird, wurden festgelegt. Ab einem Wert von drei wird im betroffenen Bundesland die 2G-Regel für den Zugang zu unter anderem der Gastronomie, Veranstaltungen und körpernahen Dienstleistungen eingeführt. Steigt der Wert auf über sechs, gilt 2G plus. Ab einem Wert von neun können die Bundesländer zudem eigene Corona-Regeln wie etwa Kontaktbeschränkungen einführen.

Die Corona-Regeln bleiben damit je nach Bundesland unterschiedlich, basieren aber wieder auf einer gemeinsamen Grundlage. Wie die Maßnahmen im jeweiligen Land aussehen, hängt von der aktuellen Hospitalisierungsrate ab. Die entsprechenden Werte werden täglich vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht. Wie hoch sie in den einzelnen Bundesländern aktuell sind, zeigt unser Überblick (Stand: 18. November).

So hoch ist die Hospitalisierungsrate in den Bundesländern

Bundesland Hospitalisierungsrate Baden-Württemberg 5,7 Bayern 8,7 Berlin 3,0 Brandenburg 3,5 Bremen 4,4 Hamburg 1,6 Hessen 4,8 Mecklenburg-Vorpommern 6,0 Niedersachsen 2,3 Nordrhein-Westfalen 4,1 Rheinland-Pfalz 3,3 Saarland 2,6 Sachsen 4,4 Sachsen-Anhalt 12,0 Schleswig-Holstein 2,8 Thüringen 18,5 Bundesweit 5,3

(fmg)