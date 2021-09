Nun ist es offiziell: Nach zehn Jahren bei Bayern München schlägt Jérôme Boateng ein neues Kapitel auf. Der Weltmeister von 2014 wechselt zu Olympique Lyon. Boateng will das junge Team mit seiner Erfahrung anführen und die "Siegermentalität" aus der Zeit in München und bei der Nationalmannschaft einbringen.

Berlin Jérôme Boateng soll im Urlaub seine Ex-Freundin verletzt haben. Zu Prozessbeginn am Donnerstag will der 33-Jährige Stellung nehmen.

Ex-Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng muss als Angeklagter vor Gericht erscheinen: Der 33-Jährige soll seine frühere Lebensgefährtin bei einem Streit im Urlaub 2014 verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Bayern-Star vorsätzliche Körperverletzung vor, am Donnerstag beginnt in München der Prozess.

Dabei steht Aussage gegen Aussage, Boateng bestreitet die Vorwürfe. Nach Angaben seines Verteidigers Kai Walden habe die Klägerin keine Beweise für ihre Vorwürfe. Aus seiner Sicht hätte das Verfahren eingestellt werden müssen. Sein Mandant wolle zum Prozessauftakt Stellung zu den Anschuldigungen nehmen, kündigte Walden an.

Olympique Lyon: Fans äußern Unmut über Jérôme Boateng

Im Verhandlungssaal gibt es wegen der Corona-Beschränkungen nur sechs Plätze für Medienvertreter. Auch die Funke Mediengruppe ist mit einem Reporter vor und wird an dieser Stelle aktuell berichten. Schon am Mittwochabend hatten sich erste Journalisten am Münchner Amtsgericht eingefunden, das öffentliche Interesse an dem Fall ist offenbar hoch.

Jérôme Boateng spielte als Innenverteidiger und war eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Fußballnationalmannschaft. Seit 2011 spielte er für den FC Bayern und wechselte kurz vor seinem 33. Geburtstag zu Olympique Lyon. Sein Vertrag bei dem französischen Erstligisten läuft bis Sommer 2023.

Der Gerichtsprozess um seinen neuen Spieler hat auch für den Verein negative Auswirkungen: Seit der Vorstellung Boatengs erscheinen auf der Instagram-Seite von Olympique Lyon immer wieder Nachrichten unter Hashtags wie #boykottboateng und #boatengnoidol (Boateng kein Idol). (küp/dpa)