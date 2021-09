Auf den Kanaren ist der Vulkan Cumbre Vieja ausgebrochen. Ein Überblick über die spektakulärsten Aufnahmen des Naturereignisses.

Seit Sonntag herrscht auf den Kanaren Ausnahmezustand: Nach tagelangen Warnungen vor einer Naturkatastrophe ist der Vulkan Cumbre Vieja ausgebrochen - ein gefährliches Ereignis, aber eindrucksvoller Anblick. Die spektakulärsten Aufnahmen des Ausbruchs auf La Palma.

Erdbeben, Rauch und Asche: Ausbruch kündigte sich tagelang an

Vor dem Ausbruch am 19. September kündigte sich die Naturkatastrophe bereits tagelang an: Nach Tausenden kleineren Erdbeben und leichten Anhebungen im Erdboden erschütterten die Insel ab 15.12 Uhr Ortszeit, 16.12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, heftige Explosionen. Es entwickelte sich dichter Rauch, zudem wurden Asche und Steine in die Luft geschleudert.

Vulkanausbruch auf Kanareninsel La Palma. Foto: Gerardo Ojeda/AP/dpa

Zahlreiche Menschen im Südwesten der Insel mussten evakuiert werden, Etliche Gebäude fingen Feuer. Videos und Twitter-Beiträge halten fest, wie die Lava Häuser auf den Kanaren verschlingt.

Ein Haus steht im Weg eines Lavastroms auf der Insel La Palma. Foto: Equipo I Love The World/EUROPA PRESS/dpa

Unzählige Häuser mussten evakuiert werden. Foto: Equipo I Love The World/EUROPA PRESS/dpa

El río de lava del #volcan #CumbreVieja de la isla española de #LaPalma, cuenta con una boca eruptiva más y está a punto de alcanzar el mar, sepultó ya 166 viviendas y cubre 103 hectáreas de terreno. Siguen evacuados 5.500 vecinos de esta isla de #Canarias pic.twitter.com/57yMy73c4O — German Margheritti (@germargheritti) September 21, 2021

Lava: Insel mit Vulkanmaterial übersät

Innerhalb kürzester Zeit entwickelten sich immer mehr Schlote, aus denen Vulkanmaterial austrat.

Información actualizada del IGME_CSIC en relación a la erupción de La Palma 👉(https://t.co/wNfHO9JpDl. Foto: El Periódico pic.twitter.com/gzoIGb3aBK — Instituto Geológico y Minero de España (@IGME1849) September 19, 2021

La lengua de lava del proceso eruptivo de La Palma arrasa con todo a su paso en su camino hacia el mar. pic.twitter.com/InvtAhgtl5 — Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales. (@ACFIPRESS) September 20, 2021

In den Abendstunden war die Insel bereits mit Lava übersät. Aufnahmen zeigen eine überwiegend feuerrote Insellandschaft. Die gefährlichen Szenen zogen allerdings zahlreiche Menschen in ihren Bann - offenbar wollten viele Menschen den Vulkanausbruch miterleben.

Lava läuft aus dem Vulkan Cumbre Vieja auf der kanarischen Insel. Foto: Arturo Jimenez/dpa

Der gefährlich Anblick auf La Palma zog unzählige Menschen in seinen Bann. Foto: : Arturo Jimenez/dpa

Vulkan auf La Palma bricht aus.

Feuerfontänen: Fotos zeigen hundert Meter hohe Strahlen

Am Abend wurden sowohl in sozialen Medien als auch im Fernsehen hundert Meter hohe Feuerfontänen übertragen. Lesen Sie auch: So wahrscheinlich ist ein Vulkanausbruch in der Eifel

Videos zeigen hundert Meter hohe Feuerfontänen. Foto: Europa Press/EUROPA PRESS/dpa

Aufgrund der Naturkatastrophe könne Urlaube kostenfrei storniert werden. Foto: Jonathan Rodriguez/AP/dpa

Wie lange der Vulkan aktiv bleibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar. Aufgrund der Naturkatastrophe können Reisen grundsätzlich kostenfrei storniert werden. (day)

