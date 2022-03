Künftig Queen: Warum Camilla so beliebt ist wie nie zuvor

Die Queen hat in einer Erklärung an die Nation bestimmt, dass ihre Schwiegertochter Camilla nach der Thronbesteigung von Prinz Charles ebenfalls als "Queen" bezeichnet werden soll, und nicht nur als "Prinzgemahlin".

Berlin. Camilla Parker-Bowles war einst als Kampfhund verschrien. Ein Royal-Experte erklärt, wie sie zu einer respektierten Herzogin wurde.

Welche bösen Worte musste diese Frau schon über sich hören: Rottweiler nannte man die Herzogin von Cornwall. Die Briten mochten sie nicht, diese Camilla Parker-Bowles. Sie galt als die Frau, die die Ehe von Charles und Diana zerstört hat. Längst vorbei. Die 74-Jährige ist beliebt beim Volk und vor allem bei Charles. Royal-Experte Michael Begasse: „Es ist eine der größten royalen Lieben der Neuzeit.“

Dabei galt sie als Zerstörerin einer royalen Traum-Ehe. „Was sie aber natürlich nicht war“, so Royal-Experte Begasse im Gespräch mit dieser Redaktion. Dass die einst so gemiedene Camilla, die so gerne mit einem Kampfhund verglichen wurde, nun sogar das Herz der Queen erobert hat, ist für Begasse kein Wunder, sondern eher eine logische Folge. „Camilla ist so wahnsinnig warmherzig.“

Nicht nur das: Die Frau an der Seite des britischen Thronfolgers, die im Fall des Falles sogar auf Wunsch von Elizabeth den Titel „Queen Consort" tragen soll, sei ein wahres Arbeitstier. Laut Begasse ist es vor allem das, was ihr den Respekt der Menschen eingebracht hat. „Fleiß, Fleiß und nochmals Fleiß."

Camilla stützt Prinz Charles

Ständig sei sie emsig im Einsatz für die Krone unterwegs. In Schulen, bei den Armen. „Sie hat die meisten Termine. Das macht ihr so schnell keiner nach“, so der Königs-Experte.

Dieses Image als Arbeitsbiene macht es laut Begasse auch Charles einfacher, als baldiger Thronfolger anerkannt zu werden. „Sie ist eine große Stütze für Charles.“

Wobei es nicht nur der Job ist, salopp gesagt, der sie verbindet. Als Paar seien sie einfach unschlagbar, so Begasse, der 2005 auch auf ihrer Hochzeit dabei war. Wer sie erlebe, merke schnell, dass sich das Paar bestens versteht, so der Beobachter.

Erst Affäre, dann Heirat: Royal-Experte Michael Begasse spricht von einer wahren Liebesbeziehung. Foto: Alastair Grant / picture alliance / empics

„Die Blicke, die kleinen Berührungen. Das ist sehr zauberhaft zu sehen“, sagt Begasse. „Die beiden lachen unglaublich viel zusammen. Sie haben einfach den gleichen Humor. Das ist etwas ganz Besonderes.“

Camilla liebt die Natur

Auch in ihren Hobbys sind sie sich ähnlich: „Beides ganz naturverbundene Typen. Sie haben die gleichen Interessen. Sie können ewig über die Felder in Schottland laufen." Ein Herz und eine Seele. Auch bei den Themen Musik und Literatur seien sie eng verbunden.

Für den royalen Experten wird Charles, „der ja lange als Öko-Prinz verlacht wurde“, ein exzellenter König werden. Und sie eine wunderbare Königsgemahlin. „Charles ist ein Bewahrer. Er wird den Job gut machen.“

Gilt als extrem fleißig: Herzogin Camilla. Foto: Geoff Caddick / AFP

Auch wenn die Queen gesundheitlich schwächelt – sie gibt das Zepter noch nicht weiter. Mit ihren 95 Jahren ist sie fest entschlossen, das Jahr ihres 70. Thronjubiläums als gekröntes Oberhaupt des Buckingham-Palasts zu feiern. Dass sie vorgeschlagen hat, Camilla zur „Königsgemahlin“ zu ernennen – und nicht wie eigentlich üblich „Prinzgemahlin“ – hat Wellen geschlagen. Die Mitteilung machte deutlich, dass die 95-Jährige Vorkehrungen für die Zukunft der Monarchie nach ihrem Ableben trifft.

Camilla und Charles fühlten sich durch die Entscheidung der Queen „berührt und geehrt", teilte ein Sprecher des Paares mit. „Meine geliebte Frau war mir die ganze Zeit über eine treue Stütze", lobte Charles seine Camilla.

Erinnerungen an die Hochzeit 2005

Der Thronfolger hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er seine Partnerin gerne als Königin Camilla an seiner Seite wissen würde. Der Schritt zeigt auch, dass die Queen die Herzogin von Cornwall sehr schätzt. Dies war nicht immer der Fall: Zur standesamtlichen Hochzeit des Paares im Jahr 2005 war die Queen nicht erschienen, sie hatte lediglich einen Empfang für das frisch vermählte Paar gegeben.

Vor der Hochzeit hatte die außereheliche Affäre des Paares für Schlagzeilen gesorgt. Manche Briten haben Camilla bis heute nicht verziehen, welche Rolle sie beim Scheitern der Ehe von Charles und seiner ersten Frau Diana spielte.

Camilla war so unbeliebt, dass eine wütende Frau im Supermarkt angeblich mit Gebäck nach ihr warf. So eine als Partnerin des künftigen Königs? Undenkbar.

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.