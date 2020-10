Die richtigen Corona-Maßnahmen brauchen Zeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Was wirklich hilft, sieht man oft erst später. In der Wirtschaftspolitik heißt dieses Phänomen "Verzögerungseffekt" und er greift auch bei der Coronapandemie.

Die Corona-Zahlen steigen überall in Deutschland

Die Ämter stoßen bei der Kontaktverfolgung inzwischen an ihre Grenzen: Sie kommen teilweise längst nicht mehr hinterher, Politiker warnen vor einem Kontrollverlust

Ist ein neuer Lockdown unausweichlich? Oder kann dieses Szenario gerade noch abgewendet werden?

Wir geben Antwort auf die wichtigsten Fragen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter massiv an. Die Politik ist alarmiert, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht „sehr, sehr schwere Monate“ bevorstehen – und bei den Bürgerinnen und Bürgern wächst die Angst vor einem landesweiten Lockdown, wie er im März verhängt wurde.

Wie schnell die strikten Maßnahmen wieder Realität werden können, beweisen zwei bayerische Landkreise. Nachdem das öffentliche Leben in der vergangenen Woche in Berchtesgaden massiv heruntergefahren wurde, kommt es nun in der nächsten Region zu einem faktischen Lockdown: Ab Dienstag werden im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn nicht nur Schulen und Kitas geschlossen, sondern auch alle Veranstaltungen abgesagt, wie das Landratsamt am Montag in Pfarrkirchen mitteilte.

Rottal-Inn: Verlassen der Wohnung nur mit triftigem Grund

Bei den beschlossenen Maßnahmen handle es sich um ähnliche wie im Berchtesgadener Land, wo ebenfalls Kitas und Schulen ihre Tore geschlossen haben. Wollen die Einwohner ihre Wohnung verlassen, benötigen sie dafür zudem einen triftigen Grund.

Zuvor sollte der Lockdown in Rottal-Inn mit aller Kraft verhindert werden: Am Sonntag hatte Landrat Michael Fahnmüller (CSU) noch erklärt, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um strikte Maßnahmen zu verhindern.

Die beiden bayerischen Kreise sind die Landkreise mit dem deutschlandweit höchsten Infektionsgeschehen: In Rottal-Inn gab es laut Robert-Koch-Institut zuletzt 260,1 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz sogar noch über dem Landkreis Berchtesgaden mit 237 Neuinfektionen.

Die Angst vor dem zweiten Lockdown wächst

Folgen bald weitere Regionen den Beispielen von Berchtesgaden und Rottal-Inn? Bereits jetzt ächzen die Gesundheitsämter bei der Rückverfolgung von Ansteckungsketten. Vielerorts gibt es Personalengpässe.

Das gilt auch für die Ordnungsämter, die Verstöße gegen Maskenvorschriften und Quarantäneauflagen kontrollieren sollen. Hilfe kommt zwar von Bundeswehr und Polizei. Dennoch schwindet vielerorts die Bereitschaft der Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten. Auch die Warn-App erweist sich nach Ansicht von Kritikern kaum als nützlich.

Corona in Deutschland: Wie ist die Infektionslage?

Nach Angaben des RKI wurden am Montag 8685 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit hat sich der Wert in einer Woche verdoppelt: Am vergangenen Montag waren 4325 Neuinfektionen gemeldet worden. Sonntags und montags liegen die neu registrierten Fälle, die die Gesundheitsämter dem RKI melden, in der Regel niedriger, weil nicht alle Behörden am Wochenende Daten übermitteln – und auch, weil am Wochenende weniger getestet wird.

Der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie wurde am vergangenen Samstag erreicht: An dem Tag wurden mehr als 14.700 Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der erfassten Covid-19-Fälle in Deutschland beträgt nun 437.866 (Stand 26. Oktober). Die Reproduktionszahl liegt bei 1,39 (Stand: 25.10.2020).

Derweil sind weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Insgesamt zählt das RKI in Deutschland nun 10.056 Corona-Tote.

Wo stecken sich die Menschen an?

Seit dem Sommer haben sich vor allem private Haushalte, Büros und Freizeitaktivitäten zu Infektionsherden entwickelt. Mittlerweile steckt sich nur noch ein marginaler Teil von drei Prozent der Infizierten im Ausland an. Stattdessen häufen sich Corona-Ausbrüche, die mit Feiern im privaten Umfeld, aber auch in Betrieben in Zusammenhang stehen. Vermehrt kommt es auch wieder zu Fällen in Alten- und Pflegeheimen.

Allerdings lassen sich Infektionen vielerorts nicht mehr auf einzelne Ereignisse zurückführen. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) etwa sagt, bei rund 90 Prozent der Neuinfektionen in der Hauptstadt sei die Quelle nicht mehr eindeutig festzustellen.

Die Tabelle zeigt, wo sich in Deutschland die Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Foto: Denise Ohms / funkegrafik nrw

Wie ist Lage in den Gesundheitsbehörden?

„Grundsätzlich angespannt“, sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, unserer Redaktion. Die Mitarbeiter seien „am Limit“. Teichert betont: „Als die Bundeskanzlerin vor einigen Wochen von 19.200 Neuinfektionen an einem Tag gesprochen hat, habe ich eine solche Entwicklung zunächst für unwahrscheinlich gehalten. Aber so wie die Dinge derzeit verlaufen, halte ich das inzwischen für eine realistische Einschätzung.“

Besonders problematisch sei es für die Behörden, wenn in einer Region innerhalb kurzer Zeit die Infektionszahlen stark ansteigen. „Da geraten die Ämter rasch an die Grenze der Überforderung“, besonders Regionen mit sehr vielen Ansteckungen könnten nicht mehr alle Kontakte nachverfolgen. Die Beteiligung der Bundeswehr an der Nachverfolgung der Infektionsketten helfe daher sehr.

Stößt die Corona-Warn-App an ihre Grenzen?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete die App jüngst als „zahnlosen Tiger“, Ärztekammer-Präsident Klaus Reinhard beklagte, dass derzeit lediglich 60 Prozent der infizierten Nutzer ihre positiven Test-Ergebnisse in die App eintragen würden. Aktuell werden mehr als 500 neue positive Tests pro Tag über die App geteilt. Das entspricht allerdings weniger als zehn Prozent aller Neuinfektionen.

Inwiefern die App die Kontaktverfolgung tatsächlich unterstützt, ist daher fraglich. Das liegt nicht nur an der App selbst. „Wenn die Mehrheit telefonisch über ein positives Testergebnis informiert werden muss, scheint es stark auf Seiten der Labore und Testzentren zu hapern“, sagt Frank Sitta, Bundestagsfraktionsvize der FDP.

Etwa 20 Prozent der Testlabore sind nicht an den digitalen Verifikationsserver der Corona-Warn-App angebunden. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage Sittas hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Doch selbst bei Laboren, die digital vernetzt sind, kommt es immer wieder zu technischen Schwierigkeiten, beispielsweise wenn Codes auf den Formularen unleserlich oder gar nicht abgedruckt werden. Lesen Sie hier: RKI-Chef Wieler zu Corona-Trend – „Noch haben wir eine Chance“

Steht ein bundesweiter Lockdown bevor?

Nach Ansicht von Spahn – vor seinem positiven Corona-Test – wird es in dieser Situation nicht wie im Frühjahr zu einem großflächigen Stillstand in Deutschland kommen. „Einen zweiten Lockdown, so wie er immer gemeint wird, den sehe ich nicht“, hatte Spahn gesagt.

Spahn hatte betont, aktuell sehe man in Berchtesgaden, dass regional bei besonders vielen Infektionen alles „mal wieder zwei oder drei Wochen“ heruntergefahren werde, um es in den Griff zu bekommen. Aber so eine Situation wie im März/April sehe er nicht.

(diz/bml/ape/dpa/raer)