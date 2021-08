Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack trauert um seinen Sohn Emilio. Der 18-Jährige verstarb nach einem Quad-Unfall in Portugal. Ballack Ex-Vereine, darunter Bayern München und Bayer Leverkusen, sprachen dem 44-Jährigen ihr tiefstes Mitgefühl aus.

Prominenter Michael Ballacks Sohn stirbt nach Quad-Unfall in Portugal

Berlin. Emilio Ballack, der 18-jährige Sohn von Michael Ballack, ist offenbar tot. Er soll in Portugal mit einem Quad tödlich verunglückt sein.

Der Sohn von Michael Ballack ist mit nur 18 Jahren gestorben

In Portugal ist Emilio Ballack mit einem Quad verunglückt

Viele äußerten ihr Mitgefühl für den früheren Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Ein Experte erklärt, warum Quads so gefährlich sind

Der junge Mann hatte zuletzt Fotos aus seinem Urlaub gepostet, auf Instagram. Die Familie besitzt seit vielen Jahren ein Ferienhaus südlich von Lissabon, dort hatte der 18-Jährige offenbar einige entspannte Tage verbracht. Ganz in der Nähe des Hauses ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen Medienberichten zufolge ein folgenschwerer Unfall: Emilio Ballack soll bei einer Fahrt mit einem Quad tödlich verunglückt sein.

Darüber informierte unter anderen der portugiesische Fernsehsender TVI 24. Emilio Ballack ist ein Sohn des ehemaligen deutschen Fußballnationalhelden Michael Ballack (44). Die traurige Nachricht hat am Donnerstag Bestürzung ausgelöst – nicht nur in Deutschland und Portugal, auch in England, wo der frühere Mittelfeldspieler vier Jahre beim FC Chelsea unter Vertrag stand.

Michael Ballacks Sohn offenbar tot: Der FC Bayern kondoliert

Obwohl eine offizielle Bestätigung noch aussteht, erklärte der Verein, man sei „schockiert“. Und: „Alle unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei Michael und seiner Familie.“ Auch der FC Bayern meldete sich am Donnerstagabend auf seiner Webseite zu Wort und kondolierte: „Der FC Bayern ist in Trauer mit seinem langjährigen Spieler und seiner Familie vereint.“

Rudi Völler (61), Geschäftsführer von Ballacks Ex-Verein Bayer Leverkusen und langjähriger Weggefährte, sprach der Familie sein Beileid aus: „Die Nachricht hat mich geschockt, und ich bin zutiefst getroffen. Wir trauern um den Jungen und fühlen mit Michael und Simone. Wir alle hier bei Bayer 04 ­wünschen der ganzen Familie ­Ballack unglaublich viel Kraft.

#Bayer04 trauert um Emilio Ballack.



Rudi #Völler: „Die Nachricht hat mich geschockt und ich bin zutiefst betroffen. Wir trauern um den Jungen und fühlen mit Michael und Simone. Wir alle hier bei Bayer 04 wünschen der ganzen Familie Ballack unglaublich viel Kraft.“ pic.twitter.com/XNSnjbkh1b — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 5, 2021

„Der Unfall ereignete sich wohl auf dem Anwesen der Familie. Der Quad-Fahrer war nicht auf einer öffentlichen Straße, und es war das einzige beteiligte Fahrzeug“, zitiert die britische "Daily Mail" einen Polizeibeamten. Recherchen von TVI 24 zufolge soll der Unfall in der Nacht zum Donnerstag geschehen sein. Emilio Ballack sei demnach mit einer Moto 4 un­terwegs gewesen, einem für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Quad.

Die Familie führte ein Leben im Scheinwerferlicht

Er war einer von drei Söhnen aus der 2012 geschiedenen Ehe von Michael und Simone Ballack (45). Die Brüder sind 16 und 19 Jahre alt. Schon zu Michael Ballacks aktiver Sportlerzeit besaß die Familie ein Ferienhaus in Portugal. Das Grundstück befindet sich auf der Halbinsel Tróia, wo noch andere Prominente Immobilien besitzen sollen.

Die Familie führte zeitweise ein Leben im Scheinwerferlicht. Beide Eltern veröffentlichten immer wieder Fotos zusammen mit ihren Söhnen.

Emilios Mutter Simone Ballack (45) ist von Michael geschieden. Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images

Michael Ballack war ein deutscher Fußballheld

Der gebürtige Sachse Michael Ballack war auf dem Platz ein Anführer und Anfang des Jahrtausends einer der prägendsten deutschen Spieler, gewann vier Meisterschaften und war Vizeweltmeister 2002. Seine Profilaufbahn begann er 1997 beim 1. FC Kaiserslautern. Dort lernte er in einem Café die Kellnerin Simone kennen. Sie heirateten 2008. Nach der Scheidung wenige Jahre später zog sie mit den Kindern an den Starnberger See und trat fortan häufig im Fernsehen auf.

Michael Ballack – Spitzname „Capitano“ – arbeitet seit seinem Karriereende als TV-Experte und analysiert Fußballspiele, zuletzt während der Europameisterschaft.

Michael Ballack arbeitet seit seinem Karriereende als TV-Fußballexperte – zuletzt auch bei der Europameisterschaft. Foto: Tobias Hase / dpa

Die portugiesischen Behörden untersuchen den Unfallhergang

Wie es zu dem mutmaßlichen Unfall nahe der Kleinstadt Comporta kam, ist nun Gegenstand von Ermittlungen der portugiesischen Behörden. Verkehrsexperten warnen jedoch schon lange vor den Gefahren, die von Quads ausgehen. Diese kleinen vierrädrigen Geländefahrzeuge fahren sich nämlich anders als Autos und Motorräder.

„Genau das ist die Schwierigkeit für jemanden, der zum ersten Mal ein Quad bewegt“, sagt André Lang vom Institut für Zweiradsicherheit – unabhängig vom Fall Ballack. „Durch die hohe Bodenfreiheit haben Quads auch einen hohen Schwerpunkt.“ Sie neigen in Kurven deutlich schneller als andere Fahrzeuge zum Kippen. „Durch Gewichtsverlagerung bewegt man seinen Oberkörper in Kurven zur Innenseite“, erklärt Lang. Speziell Kurvenfahrten bräuchten also viel Übung, um sie sicher meistern zu können.