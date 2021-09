Berlin Oliver Pocher hat Bekanntschaft mit dem Polizeigriff gemacht. Bei einem Auftritt in Schleswig-Holstein rückte plötzlich die Polizei an.

Oliver Pocher ist bei einem Konzert von der Polizei abgeführt worden. Der Comedian war auf dem "Strandkorb Open Air" in Hartenholm (Schleswig-Holstein), als er dort laut eigener Aussage gegen Corona-Abstandsregeln verstieß. Pocher war von der Bühne über ein Absperrung gesprungen und Fans offenbar zu nahe gekommen – woraufhin der Veranstalter die Polizei rief und von seinem Hausrecht Gebrauch machte.

Pocher schildert die Szene wortreich in einer Instagram-Story, teilt dazu auch Videoaufnahmen, die das Geschehen zeigen. In einem kurzen Clip ist zu sehen, wie der 43-Jährige vor dem Publikum steht und sie auffordert "auf eurem Platz" zu bleiben. "Corona-Regeln" ruft Pocher noch, springt dann über zwei Absperrungen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei packt Pocher wegen Corona-Verstößen

"Diese Szene führte dazu, dass der Veranstalter die Polizei gerufen hat", erklärt der Comedian in seiner Story weiter. Er sollte des Platzes verwiesen werden. "Das ist dann so eskaliert, dass die Polizei wirklich mit dem Polizeigriff mich da abführen wollte."

Comedian Oliver Pocher wird von zwei Polizeibeamten abgeführt. Foto: Instagram/oliverpocher

In einem weiteren Clip ist dann zu sehen, wie Pocher kurz mit Beamten diskutiert, bevor er von diesen gepackt wird und vom Gelände geführt wird. "Das ist einfach total übertrieben", klagt der Abgeführte dann in seiner Story und beschwert sich: "Ich bin ja wirklich Team Polizei, aber in Hartenholm einen Scharfen zu machen, weil man 30 Sekunden ins Publikum gegangen ist, bei einer Inzidenz von 25, zeigt einfach auch, wo wir momentan stehen."

Alle Nachrichten zur Corona-Pandemie lesen Sie auch in unseren Newsletter. Jetzt anmelden!

Dabei gebe es doch andere "Sorgen und Probleme", etwa Querdenker-Demos oder Kindesmisshandlungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg, zu dem Hartenholm gehört, wurde vom Robert Koch-Institut für diese Woche mit 35 angegeben.

Pocher abgeführt: Diskussion bei Twitter

Die Szenen wurden am Samstag munter in den sozialen Netzwerken diskutiert. Bei Twitter sehen manche Nutzende in dem Vorfall eine Bestätigung für angeblich übertriebene Corona-Regeln in Deutschland. Andere vermuten hingegen, Pocher habe die Szenen bewusst provoziert. Einer kommentierte: "Oli, hör auf zu Jammern." (fmg)

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Vermischtes.