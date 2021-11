Sängerin Adele bei dem Interview in Montecito in Kalifornien. Es fand bei einem Nachbarn der Talkmasterin Oprah Winfrey statt.

Los Angeles. Bei Talk-Königin Oprah Winfrey packt Adele aus und lässt tief in die Seele blicken. Sie spricht über Panikattacken und die neue Liebe.

Fernsehlegende Oprah Winfrey (67) lässt nur die ganz Großen auf ihre mondänen Sitzmöbel, die neuerdings in einem immergrünen kalifornischen Garten stehen. Im Mai nahmen hier im Nobelort Montecito Prinz Harry und Herzogin Meghan Platz.

Von ihren Gästen erwartet Winfrey, dass sie liefern. Das bedeutet: Wenn ein Popstar bei ihr seine Musik promoten will, kommt er nicht mit Sätzen wie „Das neue Album ist mein bisher persönlichstes“ davon. Sie will persönliche Geschichten hören, Geständnisse, Vorwürfe, Reue – Drama eben. Umso gespannter war man auf Adele (33). Die britische Sängerin hielt ihr Privatleben lange Zeit geheim – was würde die Talk-Wölfin im Schafspelz ihr nun entreißen?

Seelenschau im Garten: Gastgeberin Oprah Winfrey (r.) entlockte Popstar Adele Persönliches. Foto: CBS / ddp/Ferrari Press

Adele bei Oprah Windrey: Scheidung war ihr peinlich

Tatsächlich ließ die Musikerin in ihre Seele blicken. Dort hatte sich durch ihre Scheidung von Geschäftsmann Simon Konecki (47) viel Schmerz angesammelt. 2019, nur zwei Jahre nach der , trennte Adele sich von dem Vater ihres Sohnes Angelo (9). „Ich nehme die Ehe sehr ernst... und es wirkt so, als würde ich das jetzt nicht mehr tun“, sagte sie. „Es ist fast so, als hätte ich es nicht respektiert, weil ich so schnell geheiratet habe und mich dann habe scheiden lassen. Es ist mir peinlich, dass es so schnell ging.“ Womöglich habe sie aus gutem Willen Signale überhört: „Ich war besessen davon, eine Familie zu gründen, weil ich nie aus einer kam.“

Schwierige Familienverhältnisse

Ihr Vater verließ die Familie, als sie zwei war. „Meine größte Wunde“, erklärte sie. Ihren Ex liebe sie noch immer. „Aber ich bin nicht mehr verliebt.“ Er habe ihr das Leben gerettet. Als sie ihn 2011, zu Beginn ihrer Karriere, kennenlernte, sei sie sehr instabil gewesen. „Ich war so jung und ich glaube, ich ging ein bisschen verloren damals.“ Es war Adele gewesen, die sich trennte, dennoch brachte der Schritt auch ihr Leben durcheinander. „Ich erlitt die heftigsten Panikattacken“, sagte sie. „Sie haben mich komplett lahmgelegt, weil ich keine Kontrolle mehr über meinen Körper zu haben schien.“

Fitnessstudio als „Safe Space“

Erst im Fitnessstudio ging es ihr besser. „Ich merkte, dass ich meinem Trainer voll vertraute, damals, als ich mich so verloren fühlte. Im Fitnessstudio hatte ich keine Panikattacken mehr. Es wurde zu meiner Zeit, meinem Plan für jeden Tag in einer Phase, in der ich keine Pläne hatte.“ Winfrey ersparte Adeles vorauseilende Erklärung für ihr veränderten Aussehen heikle Fragen.

Adeles neue Liebe: US-Sportagent Rich Paul. Foto: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Adele will Kinder mit neuem Freund

Ihre Tränen wandelte Adel also in Schweiß um. Inzwischen ist auch die Liebe in ihr Leben zurückgekehrt. Die 15-fache Grammy-Gewinnerin schwärmte bei Winfrey von ihrem neuen Freund, dem Sportagenten Rich Paul (37). „Er ist so witzig, und er ist schlau“, sagte sie. In dieser Beziehung könne sie sich erstmals selbst lieben und sei zugleich erstmals offen dafür, geliebt zu werden. „Ich möchte noch mehr Kinder“, fügte sie hinzu.

Adele singt über Wein und trinkt Wasser

Das Sorgerecht für Sohn Romeo teilt Adele sich mit dem Ex-Mann. Mütterlichen Ehrgeiz entwickelt sie nicht. „Ich erwarte nichts von ihm“, sagt sie. „Ich will nur, dass er glücklich ist.“

Adele stellte bei dem TV-Special auch ihre neue Single „I Drink Wine“ aus ihrem vor, das Freitag erscheint. Sie selbst trinkt seit der Scheidung keinen Alkohol mehr. Bereits vergangen Monat hatte Adele gestanden, in ihren Zwanzigern ein Problem mit Alkohol gehabt zu haben.

Mit ihrem alkoholkranken Vater versöhnte sie sich im April, kurz vor seinem Krebstod mit nur 57 Jahren. Sie spielte ihm sogar noch ihr neues Album vor. „Es war, als würde sich eine Wunde schließen, sagte sie.