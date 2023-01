Spielzeug-Double Peter Maffay wird zur Playmobil-Figur: So sieht sie aus

Berlin/Nürnberg. Es ist ein Unikat, so viel steht fest: Sänger Peter Maffay wird mit einer eigenen Playmobil-Figur geehrt. Ist der Rocker gut getroffen?

Vincent van Gogh, Napoleon Bonaparte, Johann Sebastian Bach: Der Hersteller der Spielzeug-Marke Playmobil hat schon viele Sonderfiguren von berühmten Persönlichkeiten und Personen der Zeitgeschichte herausgebracht. Selten aber kann das reale Vorbild die kleine Kopie seiner selbst in Empfang nehmen.

Auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg (Bayern) bekam Rocksänger Peter Maffay nun sein eigenes Playmobil-Double überreicht. Er sei sich noch nicht sicher, ob er die Figur seiner kleinen Tochter zum Spielen geben werde, sagte der 73-Jährige. „Das muss ich mir noch genau überlegen.“

Peter Maffay als Playmobil-Figur: Er hatte als Kind wenig Spielsachen

Aber: Immerhin sei er stolz auf die kleine Statue mit Lederjacke und Gitarre, die ihm nachempfunden sei. Sie ist nach Angaben des Herstellers allerdings ein Unikat.

Peter Maffay mit seiner eigenen Playmobil-Figur. Foto: Christof STACHE / AFP

Als Kind spielte Maffay eigenen Angaben nach in seinem rumänischen Geburtsort mit selbst erfundenen und gebauten Dingen. Seine ersten Spielkameraden seien die beiden Hunde der Familie gewesen, sagte er.

Als er ein bisschen älter gewesen sei, sei er immer mit den anderen „Lausbuben“ aus seiner Straße unterwegs gewesen. „Wir hatten wenig Spielsachen, weil es in diesem Land damals nach dem Krieg so gut wie gar nichts gab“, sagte er. „Wir haben Dinge erfunden, mit denen wir gespielt haben. Aber am meisten waren wir eigentlich immer draußen.“ (dpa/fmg)