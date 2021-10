Berlin. Queen Elizabeth II. musste zum ersten Mal seit acht Jahren ins Krankenhaus – und ist darüber „not amused“. Ärzte raten zu Ruhepause.

Sorge um die britische Königin: Queen Elizabeth II. hat die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Krankenhaus verbringen müssen. Das teilte der Buckingham Palace am Donnerstagabend mit. Demnach war die Queen für Voruntersuchungen im privaten King Edward VII’s Hospital im Londoner Innenstadtviertel Marylebone. Am Donnerstagmittag sei sie „bei guter Laune“ auf das Schloss Windsor zurückgekehrt, hieß es.

Erst am Mittwoch hatte die Queen eine geplante Reise nach Nordirland abgesagt, nachdem Ärzte ihr eine Ruhepause angeraten hatten. Der Aufenthalt in der renommierten Klinik, die traditionell von hochrangigen Royals aufgesucht wird, ihr erster in einem Krankenhaus seit acht Jahren. Damals hatte die Königin unter einer Magen-Darm-Entzündung (Gastroenteritis) gelitten.

Queen nach ärztlichem Rat im Krankenhaus

Die Übernachtung als solche habe jedoch rein praktische Gründe gehabt, wie eine nicht näher genannte königliche Quelle der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. Schon am Donnerstagnachmittag habe die Queen wieder am Schreibtisch gesessen und sei ihren Pflichten nachgekommen. Der Buckingham Palast wies ferner darauf hin, dass die Untersuchungen in keinem Zusammenhang mit dem Coronavirus stünden. Hintergrund: Corona-Welle in Großbritannien: Zahlen explodieren wieder

Noch am Dienstagabend hatte die 95-Jährige einen Investitionsgipfel mit Milliardären und Tech-Unternehmern, darunter Bill Gates, auf Schloss WIndsor veranstaltet. „Strahlend“ sei sie aufgetreten, schrieb die britische Presse. Einen Tag später folgte der Rat der Ärzte, sich einige Tage zurückzunehmen, und die Einlieferung ins Krankenhaus.

95-jährige Monarchin will sich nicht ausruhen

Im King Edward VII’s Hospital wurde zuletzt Prinz Philip, der Ehemann der Königin und Herzog von Edinburgh, vor seinem Ableben im April behandelt. Über die medizinischen Untersuchungen bei der Queen berichtete zuerst die englische Tageszeitung „Sun“. Erst im Anschluss informierte auch der Palast über den nächtlichen Krankenhausaufenthalt. Lesen Sie hier: BBC-Doku enthüllt Prinz Philips letzte Worte an Sohn Charles

Zu weiteren Terminabsagen machte das Königshaus zunächst keine Angaben. Sowieso habe die Monarchin nur „widerwillig den medizinischen Rat angenommen, sich für die nächsten Tage auszuruhen”, erklärte ein Sprecher des Buckingham Palasts einem BBC-Bericht zufolge. Die Queen sei „enttäuscht, dass sie Nordirland nicht mehr besuchen kann“. Auch dort hätte sie übernachten sollen.

