„Rosenheim-Cops“-Star Joseph Hannesschläger ist tot

Wöchentlich bescheren die „Rosenheim-Cops“ dem ZDF gute Quoten. Die Erfolgsserie lebt dabei weniger von den ausgefeilten Kriminalfällen als vielmehr von den liebenswerten Protagonisten.

Doch einer von ihnen musste die „Rosenheim-Cops“ verlassen – und wird nicht wieder vor die Kamera treten: Schauspieler Joseph Hannesschläger (57), der fast zwei Jahrzehnte den Kommissar Korbinian Hofer mimte, ist tot. Das bestätigte seine PR-Agentur.

Nicht nur sein Engagement bei der ZDF-Serie hatte er bereits beendet, auch einen Job am Theater im Januar hatte er absagen müssen. Den Weg ins Schauspiel macht er mit einem kleinen Umweg – Hannesschläger ist gelernter Koch, wechselte erst nach der Ausbildung das Feld.

Der 57-Jährige hinterlässt seine Frau Bettina. Der „Bild“ hatte er über seine Partnerin gesagt: „Sie leistet Übermenschliches für mich. Sie ist die Liebe meines Lebens.“

Hannesschläger ist tot: Guter Freund berichtete von Besuch im Hospiz

Kürzlich noch bekam er Besuch von seinem guten Freund, dem ehemaligen Münchener Oberbürgermeister Christian Ude (72). Ude berichtete auf Facebook öffentlich über die Begegnung – mehrere Medien berichten, es handele sich um ein Hospiz, in dem Hannesschläger nun untergebracht sei.

„Gestern erschraken wir über Lähmungserscheinungen, über die auch der neue Haarwuchs nicht hinwegtrösten kann“, schrieb Ude Mitte Januar. „Josef, wir danken Dir für die Freundschaft, für Deinen ansteckenden Humor und für die Vermittlung der Einsicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Viel Kraft für die Pläne, die Du noch verwirklichen willst.“

Joseph Hannesschläger: Tumor beendete Engagement bei „Rosenheim-Cops“

Zuvor hatte Hannnesschläger mit der „tz“ gesprochen: „Ich habe einen neuroendokrinen Tumor. Der ist leider nur palliativ zu behandeln“, sagte der gebürtige Münchner der Zeitung „tz“. Dem Bericht zufolge unterzog sich Hannesschläger einer Chemotherapie, die seine volle Aufmerksamkeit brauche. Die „Rosenheim-Cops“ wurden ohne ihn weitergedreht. Offenbar hatte die Therapie ihn nicht mehr retten können.

„Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty (seine Frau, Anm. d. Red.) bei der Hand, wir schauen uns an, und ich sage, okay, jetzt wird weiter gekämpft“, hatte er in dem Interview gesagt.

Krebs: Das wünschten Kollegen Joseph Hannesschläger

Hannesschlägers Kollegen und das ZDF reagierten betroffen auf die Diagnose. „Wir sind bestürzt und in großer Sorge um Joseph Hannesschläger“, teilte der Produzent der „Rosenheim-Cops“, Alexander Ollig, auf Instagram mit. Das ZDF hatte ihm von Herzen alles Gute gewünscht

Auch Schauspielkollegen nahmen bereits nach Bekanntwerden der Krankheit Anteil. Katrin Thaler, die in der Serie Korbinians Schwester Marie Hofer spielt, sagte der „tz“: „Wenn man 20 Jahre zusammenarbeitet, wächst man zusammen. Der Erfolg der Serie ist ja zu einem Großteil auch Hannes zu verdanken.“

Dieter Fischer, der immer mal wieder anstelle von Hannesschläger zu sehen und Hofers Vertreter Kommissar Anton Stadler mimt, sagte: „Wie er mit dieser Krankheit umgeht – und dass er sein Schicksal nun mit Millionen Fans teilt – davor ziehe ich den Hut.“ Gewinnen konnte er den Kampf nicht.

Erst im März mussten die „Rosenheim-Cops“-Schauspieler einen Trauerfall verkraften. Der ZDF-Schauspieler Matthias Messner war tot im Wald gefunden worden.

