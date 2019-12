Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückruf von Rewe-Schokolade: Falsche Verpackung birgt Risiko

Rückruf einer Schokolade von Rewe: Wegen einer falschen Verpackung hat ein Unternehmen Schokolade zurückgerufen, die ein Risiko für Mandel-Allergiker darstellt. Es handle sich um das Produkt „Rewe Bio Schweizer Edelvollmilchschokolade“ in Tafeln mit 100 Gramm, teilte die Firma SC Swiss commercial mit Sitz in Konstanz am Bodensee mit.

Fälschlicherweise sei für die Sorte „Bio Mandelkrokant“ diese falsche Verpackung verwendet worden. Allergiker, die auf Mandeln reagieren, sollten die Schokolade nicht verzehren.

Rückruf von Schokolade von Rewe – Produkt bundesweit verkauft

Betroffen seien Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 24. August 2020 mit der Chargen-Nummer 1306064B. Verkauft wurde die Schokolade nach Angaben eines Unternehmenssprechers bundesweit bei Rewe.

Es sei nur eine sehr begrenzte Anzahl in den Handel gelangt, sagte er weiter. Das Produkt werde dennoch vorsorglich zurückgerufen und aus dem Verkauf genommen. Kunden könnten die Schokolade im Markt zurückgeben und erhielten den Kaufpreis zurück. (dpa/les)

