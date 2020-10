Kaum eine Person auf der Welt wird so gut beschützt und bewacht wie der Präsident der Vereinigten Staaten. Doch ein Feind hat es nun doch geschafft, bis zum mächtigsten Mann der Welt vorzudringen. Wie Donald Trump am Freitag, 2. Oktober, via Twitter mitteilte, hat er sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Trump-Beraterin Hicks positiv auf Coronavirus getestet

Zuvor war am Donnerstag bekannt geworden, dass Trumps enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet worden war. Der Präsident selbst bestätigte die Infektion seiner Mitarbeiter in einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender Fox News.

Das Brisante: Hicks war in den Tagen zuvor mit dem Präsidenten zu dessen TV-Duell mit Herausforderer Joe Biden und einem weiteren Wahlkampfauftritt gereist. Auch am Mittwoch war sie mit dem Präsidenten in Minnesota unterwegs. Inwieweit dabei Hygieneregeln und Mindestabstände eingehalten wurden, ist unklar. Hat also Hope Hicks ihren Chef mit dem Virus infiziert?

Schwiegersohn von Trump und Beraterin Hicks in engem Kontakt

Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es bislang nicht. Fest steht aber: Auf Fotos von Mittwoch ist Hicks mit Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner zu sehen – ohne Abstand und ohne Maske.

Hope Hicks (links) mit Jared Kushner (Mitte), dem Schwiegersohn von Donald Trump. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Donald Trump selbst spekulierte in einem Interview mit dem Fernsehsender „Fox News“, dass sich Hicks bei dem persönlichen Kontakt mit Polizisten und Soldaten angesteckt haben könnte. Hicks sei eine sehr herzliche Person, der es schwer Falle Soldaten und Polizisten von sich fern zu halten, sagte Trump. „Sie kommen zu dir und sie wollen dich umarmen. Und sie wollen dich küssen, weil wir wirklich gute Arbeit für sie geleitet haben. Man kommt sich näher und Dinge passieren.“

Trumps engster Kreis soll Corona-Infektion für sich behalten haben

Brisanter als Trumps Erklärungsversuche dürfte vielmehr der Umgang von Trumps engstem Kreis mit der Infektion von Hicks sein. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, soll Hicks Infektion am Donnerstag Morgen nur wenigen Leuten im Weißen Haus bekannt gewesen sein.

Trump besuchte am gleichen Tag noch eine Spendenaktion in New Jersey und seine Sprecherin Kayleigh McEnay hielt veranstaltete ein Treffen mit der Presse im Weißen Haus. Beide hatten den Abend zuvor mit Hicks im Flieger gesessen.

Trump informiert erst Stunden nach bekannt werden der Infektion

Erst als das Nachrichtenunternehmen Bloomberg über Hicks Corona-Infektion berichtete, bestätigte Trump diese am Donnerstagabend im Interview bei „Fox News“.

Wie die „New York Times“ berichtet soll nun nach Trumps Infektion völlig unklar sein, ob noch weitere Personen im Weißen Haus betroffen sind. Masken würden dort aufgrund von Trumps Einstellung meist nicht getragen.

Donald Trump selbst kritisiert Corona-Schutzmaßnahmen, wie allgemeine Maskenpflichten, immer wieder. Zuletzt hatte er den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden für das Tragen einer Maske gar verspottet.

Doch wer ist die Frau, die Trump womöglich mit dem Coronavirus infiziert hat? Bereits seit Jahren gehört Hicks zum engeren Umfeld des Präsidenten. Zeitweise war sie Kommunikationsdirektorin im Weißen Haus. Nach einem zeitweisen Wechsel zu „21st Century Fox“ kehrte sie im Herbst als Beraterin in das Team von Donald Trump zurück.

