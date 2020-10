Ein Unbekannter hat in Dresden auf offener Straße auf zwei Männer geschossen. Die 53 und 55 Jahre alten Männer wurden schwer verletzt, der ältere erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden am Montag mit.

Die Tat ereignete sich am Sonntagabend in der Dresdner Altstadt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die beiden Männer von einem Unbekannten angegriffen. Der Täter flüchtete. Die Schüsse fielen in der Schlossstraße, in deren Nähe sich das Historische Grüne Gewölbe und andere Touristenattraktionen befinden.

Die Hintergründe der Tat sind offenbar noch unklar. Staatsanwaltschaft und hermitteln. Weitere Angaben – insbesondere zum Tathergang oder einem möglichen Motiv – machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht.

Im September war in Sachsen-Anhalt ein Mann auf offener Straße erschossen worden. (afp)