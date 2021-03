Ex-US-Präsident Donald Trump hat seine erste öffentliche Rede seit seinem Ausscheiden aus dem Amt im Januar absolviert. Dabei zog er über seinen Nachfolger Joe Biden her - und liebäugelte mit einer erneuten Präsidentschaftskandidatur.

Trump-Rede in Orlando: Das sind die wichtigsten Zitate

Washington, D.C. Donald und Melania Trump ließen sich im Januar heimlich gegen Corona impfen. Am Sonntag rief Trump seine Anhänger zur Impfung auf.

Noch vor dem Auszug aus dem Weißen Haus im Januar sollen Ex-US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania im gegen das Coronavirus geimpft worden sein, berichteten "New York Times" und der Fernsehsender CNN unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Berater des Ex-Präsidenten.

Bisher hatte Donald Trump nicht öffentlich über eine Impfung gesprochen. Seitdem sich der 74-Jährige im vergangenen Oktober mit dem Coronavirus ansteckte, erklärte er immer wieder, "immun" gegen das Virus zu sein.

Trump ruft Anhänger zur Impfung auf

Am Sonntag hatte der Ex-Präsident seine Anhängerinnen und Anhänger bei der konservativen CPAC-Konferenz dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Er erzählte den Anwesenden, "wie schmerzlos die Impfung ist. Also geht alle los und holt euch eure Impfung." Lesen Sie weiter: So lief Trumps erster öffentlicher Auftritt als Ex-Präsident

Trumps Entscheidung, sich ohne großen Medienrummel impfen zu lassen, unterscheidet sich drastisch von dem Vorgehen seines Nachfolgers Joe Biden und der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris, die sich beide medienwirksam im Dezember impfen ließen.

In den USA haben sich bisher mehr als 28 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, über 514.000 Personen sind an den Folgen der Infektion verstorben. Damit sind die Vereinigten Staaten das Land, das am schwersten von der Pandemie getroffen wurde. (te/dpa)

