Washington. Die USA werden von einem entsetzlichen Vorfall erschüttert: Ein Geländeauto rast durch eine Weihnachtsparade. Mehrere Menschen sterben.

Die Weihnachtsparade in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Tanz-Gruppen und Marching-Bands, junge wie alte, ziehen seit vielen Jahren Ende November Zehntausende in die Gemeinde im Speckgürtel von Milwaukee. Für Bürgermeister Shawn Reilly sollte die Veranstaltung, die in Europa an Karneval erinnert, zum 125-jährigen Stadtjubiläum ein ganz besonderes "Fest der Freude" werden. Denn im vergangenen Jahr machte Corona dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung.

Stattdessen, so sagte der nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch Trump-Anhänger aus der republikanischen Partei ausgetretene Kommunalpolitiker am Sonntagabend völlig konsterniert, "wurde unsere Stadt mit Horror und Tragödie konfrontiert".

Waukesha: Kinder und Alte unter den Opfern

Ein roter SUV vom Typ Ford Escape durchbrach, das belegen diverse, sprachlos machende Videos von Zaungästen, am Nachmittag eine Barriere und raste mit Tempo 65 km/h auf der Paraden-Straße in die Menschenmenge; offenbar zielgerichtet. Als die bekannte "Black Shirt Band" an der Reihe ist, kann man sehen, wie das Auto eine kleine Linkskurve fährt und danach die ahnungslosen Musikanten von hinten gnadenlos ummäht.

Nach Angaben von Polizeichef Dan Thompson gab es "mehrere Tote". Die genaue Zahl sollte erst nach Benachrichtigung der Angehörigen bekanntgegeben werden. Inzwischen ist klar, dass mindestens fünf Menschen starben. 40 Menschen wurden verletzt, darunter waren zwölf Kinder, die offenbar einer Schüler-Tanzgruppe angehörten. Auch die in der Region sehr bekannte und beliebte Großmutter-Tanzgruppe "Dancing Grannies" im Alter von 50 bis Mitte 70 hat offenbar Opfer zu beklagen.

Hintergründe unklar

Wie Thompson berichtete, hat ein Polizist mehrere Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben, um es zu stoppen – offenbar vergeblich. Später sei das Auto samt einer verdächtigen Person dingfest gemacht worden. Spekulationen in sozialen Medien, wonach es sich beim mutmaßlichen Täter um einen mehrfach vorbestraften Mann handele, wurden von offizieller Seite bisher nicht kommentiert.

Thompson betonte, dass die Hintergründe der Ereignisse samt möglichen Motiven noch völlig unklar seien. Weder könne ein terroristischer Hintergrund definitiv ausgeschlossen werden. Noch sei ersichtlich, warum der Fahrer des Tatfahrzeugs mit hoher Geschwindigkeit auf der Route des Umzugs unterwegs war.

Ob es einen Zusammenhang zum Freispruch von Kenosha gibt, ist ebenfalls ungewiss. In der nur eine Autostunde entfernt liegenden Stadt war am Freitag der 18-jährige Kyle Rittenhouse in einem landesweit beobachteten Mordprozess freigesprochen worden. Er hatte im Sommer 2020 im Laufe einer Anti-Rassismus-Demo zwei Menschen erschossen und einen dritten schwer verletzt. Die Geschworenen erkannten auf Notwehr.

Entsetzliche Szenen

Präsident Joe Biden ließ sich im Weißen Haus laufend aktuell über die Geschehnisse unterrichten und schickte eine Kondolenzbotschaft in den Bundesstaat im Mittleren Westen, der mit den Ausschlag für seinen Wahlsieg 2020 gab.

Tatsache ist laut Augenzeugen: Die Person, die Waukesha ins Unglück stürzte, setzte die Todesfahrt fort, nachdem mehrere Personen bereits angefahren oder überfahren wurden. Das bestätigt inoffiziell auch die örtliche Polizei.

Augenzeugen berichteten lokalen TV-Sender unter Tränen, dass der Täter zunächst eine Gruppe von Mädchen im Alter von neun bis 15 Jahren über den Haufen gefahren habe. In Panik rannten Besucher, die am Straßenrand wegen der Kälte warm angezogen in Camping-Stühlen auf die Attraktionen der 60 Gruppen warteten, auf und davon. Mehr als ein Opfer wurde offenbar über die Kühlerhaube des Fahrzeugs geschleudert.

"Es war furchtbar"

Binnen Minuten seien Polizisten am Unglücksort gewesen und hätten die Zuschauer aufgefordert, umgehend Schutz in nahe gelegenen Geschäften zu suchen, berichteten Passanten. Jordan Woynilko kam just aus einer Bar, als sich entsetzliche Szenen auf der Straße vor ihm abspielten: "Es war furchtbar. Ich sah, wie das Auto die Leute traf." Kimberlee Coronado, eine andere Besucherin der Parade, sagte: "Wir haben uns sofort die Kinder gegriffen und dann nichts-wie-weg hier."

Angelito Tenorio, ein Politiker der demokratischen Partei, beschreibt die "ohrenbetäubenden Schreie" der Opfer als "den Magen umdrehend". Tony Evers, der demokratische Gouverneur von Wisconsin, sprach von einer "sinnlosen Tat" und schickte "Gebete" nach Waukesha. Dort fällt am Montag flächendeckend die Schule aus. Die Behörden bieten den Schülern psychologische Hilfe an.