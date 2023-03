Washington Eltern in Florida beschwerten sich über pornografisches Material im Unterricht. Für die Schul-Direktorin hatte das harte Konsequenzen.

Weil sie Sechstklässlern im Kunst-Unterricht Bilder der berühmten David-Skulptur (unten herum nackt) von Michelangelo zeigen ließ und einige Eltern daran Anstoß nahmen, hat eine Schul-Direktorin in Florida ihren Job verloren.

Hope Carrasquilla, seit über einem Vierteljahrhundert Lehrerin und zuletzt für die „Tallahassee Classical School” in der Hauptstadt des Bundesstaates verantwortlich, wurde vom Vorsitzenden des „school boards”, einem internen Aufsichtsgremium, auf Drängen von einigen wenigen Eltern gemaßregelt, die Michelangelos Schaffen aus dem 15. Jahrhundert für Elf- bis Zwölfjährige als pornografisch empfanden.

Direktorin gefeuert: „Eskalation der Bigotterie”

Barney Bishop III, der Vorsitzende des Schul-Gremiums, bestätigte gegenüber US-Medien, dass weit über 90 Prozent der Eltern der betroffenen Klasse keine Probleme mit der Heranführung ihrer Sprösslinge an dieses Meisterwerk der Renaissance hatten. Allerdings sei es ein „ungeheuerlicher Fehler” gewesen, die Elternschaft nicht vorher über die Behandlung eines „kontroversen Themas” im Unterricht informiert zu haben.

Eine Replik der David-Skulptur von Michelangelo. Foto: IMAGO / Fotoarena

Frau Carrasquilla ist nach Angaben von Kollegen eine tief gläubige evangelikale Christin, die in ihrer Direktorin-Funktion streng dem Curriculum des christlich-konservativen Hillsdale College in Michigan folgte.

Die umstrittene Entlassung von Carrasquilla fällt zeitlich zusammen mit sehr umstrittenen politischen Anstrengungen von Florida-Gouverneur Ron DeSantis, potenzieller Präsidentschaftskandidat für 2024, in Grundschulen bestehende Verbote für Sexual-Unterricht und Geschlechter-Orientierung auch auf die Mittel- und Oberstufe auszudehnen.

Liberal-demokratische Schul- und Eltern-Organisationen sprechen von einer „Eskalation der Bigotterie”. Sie erinnern daran, dass die bekannte Comic-Serie „The Simpsons” das, was jetzt real in Tallahassee passiert ist, bereits 1990 in einem Sketch vorweggenommen hat. Im Angesicht der nackten Tatsachen sagt dort der TV-Reporter Kent Brockmann: „Ist es ein Meisterwerk. Oder nur ein Kerl, der die Hose runtergelassen hat?”.