Ein Ortseingangsschild in Bergisch Gladbach. In dem Ort sollen mehrere Väter ihre Kinder und Stiefkinder missbraucht haben.

Väter missbrauchen Kinder – Experte befürchtet großes Ausmaß

Die Fälle von Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach ziehen immer weitere Kreise. Ermittler haben bis jetzt sechs namentlich bekannte Tatverdächtige identifiziert, neun Opfer im Alter zwischen einem Jahr und zehn Jahren ermittelt und Unmengen von belastenden Fotos und Videos sichergestellt – von mindestens zehn Terabyte Daten ist die Rede. Die Kinder sollen von ihren eigenen Vätern missbraucht worden sein. Für einen Experten allerdings könnte das alles nur die „Spitze des Eisbergs“ sein.

„Ich habe mich nicht gewundert“, sagte Polizei-Seelsorger Dietrich Bredt-Dehnen zum Ausmaß der Missbrauchsfälle. „Wir wissen aus vergangenen Ermittlungen, dass solche Verfahren sich wie eine Krake in weite Bereiche hineinziehen.“ Bredt-Dehnen ist Leiter der evangelischen Seelsorge am Landeskriminalamt (LKA) NRW und betreut seit neun Jahren Beamte, die im Bereich Kinderpornografie ermitteln und mit schwerer sexualisierter Gewalt an Kindern konfrontiert sind.

Nicht nur im Darknet, sondern auch im frei zugänglichen Internet gebe es viele Foren, die auf den ersten Blick gar nichts mit Kinderpornografie zu tun hätten, sondern etwa harmlose Bilder von Kindern beim Turnen oder Schwimmwettbewerben zeigten. Mit entsprechenden Formulierungen verständige und vernetze sich die Szene. „Wir haben es mit einem massenhaften Problem zu tun, das alle Milieus unserer Gesellschaft betrifft“, sagte der Bredt-Dehnen. „Und wir haben noch nicht genügend technische Möglichkeiten, das wirklich in den Griff zu bekommen.“

Missbrauch in Bergisch Gladbach – Mehr als 150 Beamte arbeiten an dem Fall

Wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag mitteilte, arbeiten an dem Fall mittlerweile 153 Beamte unter Einsatzführung des Polizeipräsidiums Köln. Viele von ihnen müssen derzeit das belastende Material sichten. Beamte, die keine Erfahrungen in diesem Bereich haben, bekommen spezielle Schulungen und Beratung zum richtigen Umgang mit den Bildern. Man solle die Ermittler nun in Ruhe arbeiten lassen, mahnte Innenminister Reul. „Sie sind, so befürchte ich, noch nicht am Ende.“

Insgesamt neun Wohnung in der Region um Bergisch Gladbach sind bislang durchsucht worden. Laut der Kölner Staatsanwaltschaft hatten Ermittler dabei „beweiserhebliches, kinderpornografisches Material“ sicherstellen können. Auf dem Handy eines Festgenommenen habe man etwa Chat-Gruppen gefunden, in denen bis zu 1800 Mitglieder kinderpornografische Inhalte austauschten.

Noch am Dienstagabend hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ein 38-Jähriger in Krefeld wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs festgenommen worden wurde. Die Ermittler seien dem 38-Jährigen durch die Auswertung von Daten auf die Spur gekommen, die bereits bei einer Hausdurchsuchung bei einem 42-Jährigen in Bergisch Gladbach sichergestellt worden waren , sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Missbrauch in Lüdge: 16-Jähriger wird freigesprochen

In diesem Jahr war bereits hundertfacher Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde bekannt geworden. Mindestens 32 Kinder wurden jahrelang sexuell missbraucht. Gegen die Angeklagten wurden Anfang September hohe Haftstrafen verhängt und anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet.

Am 31. Oktober musste sich einer der Jugendlichen selbst vor dem Landgericht Paderborn verantworten, weil er vom Opfer zum Täter geworden sein soll. Der Prozess endete mit einem Freispruch.

