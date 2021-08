Newsblog Viele Waldbrände in Europa: Hitzewelle in Italien

Berlin. Drama auf der griechischen Insel Euböa: Hunderte Freiwillige bilden eine Menschenkette gegen eine Feuerwand. Alle Infos im Newsblog.

An vielen Orten Europas sind Waldbrände in Europa ausgebrochen

Italien wird von der nächsten Hitzewelle bedroht

Freiwillige versuchten verzweifelt, eine Flammenwand abzuwehren

Im restlichen Griechenland hat sich die Situation am Montag leicht entspannt

Allerdings sagen Experten eine neue Hitzewelle voraus

In der italienischen Adria-Gemeinde Campomarino wurden hunderte Menschen evakuiert

Der Sommer 2021 ist von Wetterextremen geprägt. Nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland wird nun Südeuropa von verheerenden Feuern heimgesucht - Russland kämpft sogar mit Waldbränden und Hochwasser zur gleichen Zeit. In der Türkei und in Griechenland kämpfen Rettungskräfte und Freiwillige seit fast zwei Wochen gegen die Flammen.

In Griechenland konnten die Brände in der Nähe von Athen zwar unter Kontrolle gebracht werden, auf der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes ist die Lage aber noch immer dramatisch. In der Türkei ist die südwesttürkische Provinz Mugla derzeit besonders betroffen, Wind behindert dort die Löscharbeiten. In anderen Regionen entspannte sich die Lage nach starken Regenfällen.

Auch in Italien spitzt sich die Lage zunehmend zu. Dort wüten Feuer auf den großen Ferieninseln Sizilien und Sardinien sowie in den südlichen Regionen des Festlandes wie Kalabrien und Apulien. Entspannung ist nicht in Sicht: Die italienische Zivilschutzbehörde rechnet in den kommenden Tagen mit einer erneuten Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 45 Grad Celsius.

Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer Die griechische Insel Euböa wird von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Foto: Vasilis Rebapis/Imago Images

Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer Auch in Russland wüten derzeit Waldbrände. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer Auch Freiwillige helfen bei den Löscharbeiten auf Euböa. Foto: Vasilis Rebapis/Imago Images

Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer Ein Waldgebiet 30 Kilometer von Athen entfernt. Von den Bäumen sind nur noch verkohlte Gerippe übrig. Foto: Markos Chouzouris/Imago Images



Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer Griechenland: Freiwillige Helfer versuchen, Brandnester mithilfe von Zweigen zu löschen. Foto: Joseph Galanakis/Imago Images

Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer Apokalyptische Szenen auf der Insel Euböa. Foto: STR/Imago Images

Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer Bewohner der Insel werden per Boot evakuiert. Foto: STR/Imago Images

Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer Ein abgebranntes Gebäude in der türkischen Provinz Mugla. Foto: Sedat Elbasan/Imago Images



Türkei, Griechenland, Russland, Italien: So wüten die Feuer In Marmaris an der türkischen Riviera wüten die Flammen. Foto: Tolga Adanali/Imago Images



Nachrichten am Dienstag, 10. August: Zwischenbilanz: In Griechenland bisher 90.000 Hektar verbrannt

9.03 Uhr: Während die Flammen vielerorts noch lodern, gibt es in Griechenland erste Untersuchungen zum Ausmaß der Schäden. Das geologische Institut der Universität Athen geht aktuell von 90.000 Hektar verbrannter Fläche im ganzen Land aus. Zum Vergleich: In Deutschland verbrannten laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im vergangenen Jahr durch Waldbrände 368 Hektar Fläche. Im Dürresommer 2018 mit für Deutschland ungewöhnlich schweren Waldbränden vor allem in Ostdeutschland waren es 2350 Hektar.

"Die Daten ändern sich ständig, weil die Ereignisse noch im Gange sind", sagte Niki Evelpidou, an der Athener Uni Professorin für Geologie und Geo-Umwelt am Dienstag der Tageszeitung "Kathimerini". Die größte Fläche ist den Wissenschaftlern zufolge bisher auf der Insel Euböa verbrannt, wo die Feuer noch nicht einmal gelöscht sind: Rund 51.000 Hektar Wald liegen dort bereits in Asche. Auch die Halbinsel Peloponnes ist stark betroffen, dort sollen in der Region des antiken Olympia 10.000 Hektar verbrannt sein.

Euböa: Helfer versuchen, Menschenkette gegen Flammen zu bilden

8.03 Uhr: Auf der griechischen Insel Euböa spielten sich am Montagabend dramatische Szenen ab, dort brannte es die achte Nacht in Folge. Vor der Ortschaft Kamatriades rückten am frühen Abend Hunderte Freiwillige an, um gemeinsam mit den Anwohnern und Feuerwehrleuten eine Menschenkette gegen die Wand aus Flammen zu bilden, die sich dem Ort näherte. Fernsehbilder zeigten große Gruppen junger Männer mit Rucksäcken und Masken, die sich einreihten.

Neben Kamatriades wurden die Ortschaften Istiaia und Avgaria in derselben Region evakuiert. Strom und Wasserversorgung sind in den Brandgebieten ausgefallen, die Feuerwehr musste das Wasser in Löschwagen anliefern. Viele der Helfer waren lediglich mit Zweigen bewaffnet, um die nahenden Flammen auszuschlagen. Löschflugzeuge und -hubschrauber können bei Dunkelheit nicht fliegen.

Waldbrand bei Kamatriades: Bislang sind die Feuer auf Euböa nicht unter Kontrolle. Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Nachrichten am Montag, 9. August: Italienische Gewerkschaft fordert gnadenlose Strafen für Brand-Verantwortliche

20.05 Uhr: Angesichts der verheerenden Waldbrände in Italien hat die Gewerkschaftsvereinigung Cisl die Politik der Regierung zum Naturschutz kritisiert. Der Waldbestand müsse stärker überwacht werden, sagte Generalsekretär, Luigi Sbarra, am Montag. Er forderte gnadenlose Strafen für die Verantwortlichen der Brände und mehr Investitionen in den angeschlagenen Forst-Sektor. Es gebe keinen landesweiten Plan, der sich dieser Herausforderungen annehme, kritisierte Sbarra. „Italien ist weiterhin Gefangener einer Notfalllogik, die Einsätze nur dann vorsieht, wenn die Katastrophe geschehen ist.“

Cisl ist ein Bund aus verschiedenen Gewerkschaften im Wirtschaftssektor. Ihr gehört auch die Gewerkschaft FNS an, in der unter anderem Feuerwehrkräfte organisiert sind. Viele Verbände warnten bereits vor den weitreichenden Zerstörungen der Brände auf den Inseln Sardinien und Sizilien sowie in Süditalien. In der Landwirtschaft vernichteten die Flammen Felder, Olivenhaine und töteten Tiere.

Bayern bietet Griechen Hilfe bei Waldbrandbekämpfung an

18.25 Uhr: Bayern hat der griechischen Regierung Hilfe bei der Bekämpfung der schweren Waldbrände angeboten. „Auch Bayern möchte in dieser außerordentlich dramatischen Lage durch die Entsendung von auf Waldbrandbekämpfung spezialisierten Feuerwehrkräften unterstützen“, teilte das Innenministerium am Montag auf Anfrage mit.

Voraussetzung für einen Einsatz wäre demnach ein offizielles Hilfeleistungsersuchen durch die griechische Regierung. Ein solches liege noch nicht vor. Man stehe mit dem Generalkonsulat in Kontakt.

Im Norden Athens weiterhin rund 10.000 Haushalte ohne Strom

16.41 Uhr: Nach den Großbränden im Norden Athens sind dort am Montag weiterhin rund 10.000 Haushalte ohne Strom. Am vergangenen Freitag zum Höhepunkt der Brände seien es sogar noch mehr als die Hälfte der rund 60.000 Haushalte in der Region gewesen, berichtete die griechische Zeitung „To Proto Thema“ am Montag.

Um die vielen Schäden zu reparieren - vor allem die mehr als 1000 umgestürzten und verkohlten Strommasten sowie Kilometer geschmolzener Kabel - seien 690 Techniker im Einsatz. Es werde davon ausgegangen, dass die Arbeiten bis Ende der Woche abgeschlossen seien, hieß es.

Italiens Gesundheitsministerium warnt vor Hitzewelle

16.34 Uhr: Urlauber und Bewohner in Italien müssen sich in den kommenden Tagen auf extreme Hitze einstellen. Für Dienstag und Mittwoch gab das Gesundheitsministerium am Montag für einige Teile Italiens die höchste Hitze-Stufe drei heraus.

Besonders schwitzen müssen die Menschen unter anderem an der Adriaküste in der Gegend um die Stadt Bari, in Rom und der umgebenden Region Latium, auf Sizilien um die Stadt Palermo und in Umbrien in Mittelitalien. Auf Sizilien und Sardinien rechnet der Katastrophenschutz mit teils bis zu 45 Grad Celsius.

Athen: Ankara schickt zwei Löschflugzeuge nach Griechenland

15.40 Uhr: Ankara schickt zwei Löschflugzeuge nach Griechenland, um dort den Kampf gegen die großen Waldbrände zu unterstützen. Das teilte der griechische Außenminister Nikos Dendias am Montag nach einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu mit. Hintergrund sei, dass die meisten Brände in der Türkei weitgehend unter Kontrolle gebracht worden seien. Dendias bedankte sich für die Hilfe, hieß es in einer Mitteilung des griechischen Außenministeriums.

Hilfsangebote der beiden Nachbarstaaten untereinander in Katastrophenfällen haben stets auch eine politische Komponente. Die beiden von Großbränden heimgesuchten Länder streiten sich seit Jahrzehnten um Hoheitsrechte in der Ägäis und um die Zypernfrage. In den vergangenen Monaten hatte sich die Lage immer wieder zugespitzt.

Vorsichtige Hoffnung auf Entspannung bei den Feuern in Griechenland

13.30 Uhr: Nach über einer Woche Kampf gegen unzählige Großbrände im ganzen Land hat sich die Situation in Griechenland am Montag leicht entspannt. Unter anderem sorgte das Wetter für eine Atempause - zwar kündigt sich die nächste Hitzewelle an, doch die Winde wehten am Montag nur schwach, sodass nicht ständig neue Brände ausbrachen oder die Feuer von Böen angetrieben wurden.

Der Norden Athens, um den Feuerwehr und Rettungskräfte tagelang kämpften, schwelt noch. Die Einsatzkräfte sind dort nun vor allem damit beschäftigt, immer wieder aufflammende kleine Brandherde zu löschen, damit diese sich nicht erneut ausbreiten. In der Region hat mittlerweile eine erste Schadenserhebung begonnen, um die Menschen zu unterstützen. Es handele sich nicht um Papierkrieg, betonten die Behörden. Vielmehr sollten die Menschen zunächst angeben, ob sie Häuser, Agrarfläche und Tiere verloren haben.

Drohnenvideo zeigt Ausmaß der Zerstörung durch Brände auf Euböa

12.45 Uhr: Verkohlte Wälder, zerstörte Häuser, meterhohe Flammen und Rauchwolken, die den Himmel verdunkeln - ein am Montag veröffentlichtes Video zeigt, wie brutal das Feuer bisher auf der griechischen Insel Euböa gewütet hat. Die deprimierenden Aufnahmen wurden vom griechischen Youtube-Kanal Up Stories in Zusammenarbeit mit der griechischen Wetterbehörde veröffentlicht. Der Kampf gegen die Brandherde auf der Insel ging derweil auch am Montag unvermindert weiter.

Aus der Vogelperspektive ist zu sehen, wie das Feuer zum Teil auch noch die letzten Bäume an der Küste vernichtete, bevor ihm das Futter ausging. Deutlich wird zudem, wie gefährlich nah die Flammen an große Ortschaften heranreichten. Viele Hügel und Berge der Insel gleichen Mondlandschaften, auf deren aschgrauem Boden die Überreste der Bäume schwarz in die Höhe ragen. Von manchen Gebäuden stehen nur noch die Außenmauern und ein ausgebranntes Auto steht vor der Tür.

Drohnenvideo: Brände auf Euböa

Brandermittlungen an Italiens Adria-Küste nach Evakuierung

12.40 Uhr: Nach der Evakuierung Hunderter Menschen in Campomarino Lido an der italienischen Adriaküste ermitteln die Behörden wegen Brandstiftung. Es gebe einen starken Verdacht, dass es sich um eine geplante Aktion gehandelt habe, sagte der Präsident der kleinen Region Molise, Donato Toma, der Nachrichtenagentur Ansa am Montag. Es seien zu viele Brandausbrüche gewesen, sodass man an etwas Menschengemachtes denken könne.

Feuer hatten sich in der Adria-Stadt am Sonntag durch die Vegetation gefressen und dadurch Häuser, Hotels und Campingplätze bedroht. Auf Sizilien erwischte die Polizei der Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge einen Brandstifter auf frischer Tat. Die Beamten nahmen den Mann in Cammarata, einer Stadt im Landesinneren Siziliens, fest.

Waldbrände in Südwesttürkei: Wohngebiete außer Gefahr

10.18 Uhr: Die Lage in den von Waldbränden betroffenen Küstenregionen der Türkei hat sich lokalen Behörden zufolge entspannt. Der Sprecher der stark betroffenen Gemeinde Milas, Umut Öztürk, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, in der Region seien die Brände weitestgehend unter Kontrolle. „Die Einsatzkräfte sind dabei, das Gelände abzukühlen.“ Forstminister Bekir Pakdemirli hatte am Sonntagabend noch von fünf unkontrollierten Bränden in der südwesttürkischen Provinz Mugla gesprochen, aber Entwarnung für Wohngebiete gegeben. Diese seien nicht mehr bedroht, sagte er.

Gebannt ist die Brandgefahr angesichts der anhaltenden Hitzewelle und Trockenheit aber noch nicht. „Bis zum Oktober besteht das Risiko weiterer Brände“, warnte Doganay Tolunay, Forstingenieur an der Istanbul-Universität. Das Feuer habe so viel Zerstörung hinterlassen wie seit 1946 nicht mehr, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Damals seien in der Türkei 1650 Quadratkilometer Waldfläche verbrannt. Bei den aktuellen Bränden seien schätzungsweise 1500 Quadratkilometer Land zerstört worden - eine Fläche fast drei mal so groß wie der Bodensee.

Verheerende Waldbrände in Russland: Mehr Einsatzkräfte angefordert

10.01 Uhr: Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Russland ist die Zahl der Einsatzkräfte verstärkt worden. In der besonders betroffenen Region Jakutien (Republik Sacha) im Osten des Landes seien 500 weiterer Helfer hinzugekommen, teilten die Behörden am Montag mit. Mehr als 4000 Menschen sind damit vor Ort, um etwa zu verhindern, dass ganze Dörfer abbrennen. Im Einsatz seien auch mehrere Löschflugzeuge. Zwar können immer mal wieder einzelne Feuer gelöscht werden, aber die Situation sei sehr schwierig, hieß es.

Landesweit zählte die Forstschutzbehörde 242 Brände auf einer Gesamtfläche von rund 3,7 Millionen Hektar - etwas mehr als am Vortag. Das entspricht etwa der Fläche Baden-Württembergs. Ganze Dörfer und Städte versinken im Rauch. Der Qualm zieht mittlerweile bis weit in den Süden Russlands an die Grenze zur Mongolei, wie die Behörden der Republik Chakassien mitteilten.

Ein Feuerwehrmann beobachtet westlich von Jakutsk in Russland einen Waldbrand. Foto: dpa

Kleinstadt Istiea auf griechischer Insel Euböa von Waldbrand bedroht

9.30 Uhr: Auf der griechischen Insel Euböa bedrohen die verheerenden Waldbrände die Kleinstadt Istiea. In der Nacht zum Montag kämpfte die Feuerwehr ohne Luftunterstützung im Vorort Monokaria, um ein Übergreifen auf die Stadt mit ihren rund 7000 Einwohnern zu verhindern, wie die Nachrichtenagentur ANA berichtete. Auch tagsüber hätten Löschflugzeuge und -hubschrauber allerdings „ernsthafte Schwierigkeiten“ wegen des dichten Rauches und sehr eingeschränkter Sicht, sagte der stellvertretende Zivilschutzminister Nikos Hardalias.

Dutzende kleinere Ortschaften wurden nach und nach evakuiert. Die Dörfer Kamatriades und Galatsades südlich von Istiea waren am Montag die vorrangigen Einsatzgebiete der Feuerwehr. Denn „wenn das Feuer dort durchgeht, wird es in einem dichten Wald sein und schwer zu löschen“, sagten die Einsatzkräfte laut Nachrichtenagentur ANA. Laut Hardalias sind insgesamt 17 Löschflugzeuge und -hubschrauber im Einsatz.

Lage in Südeuropa spitzt sich weiter zu

6.24 Uhr: Die Lage wird immer bedrohlicher: Auf der griechischen Insel Euböa stehen auch am siebten Tag gewaltige Waldflächen in Flammen, die Brände breiten sich unkontrolliert aus. Auch im südwesttürkischen Mugla kämpften Einsatzkräfte und freiwillige Helfer in der Nacht zum Montag gegen Feuer. In Italien wurden an der Adria-Küste Hunderte Menschen wegen Bränden evakuiert. Besserung ist nicht in Sicht: Zu Wochenbeginn droht in der gesamten Region die nächste Hitzewelle mit über 40 Grad. Passend dazu legt der Weltklimarat am Montag seinen neuen Bericht zur Klimaerwärmung vor.

Im Norden Euböas spielten sich in der Nacht zum Montag apokalyptische Szenen ab. Der Nordteil ist mittlerweile durch die unzähligen Großfeuer fast vollständig vom Rest der Insel abgeschnitten, wie Satellitenbilder zeigen. Rettungskräfte, Freiwillige und Einwohner konnten die Flammen nicht in Schach halten, sondern wurden von ihnen Richtung Küste getrieben. Boote standen bereit, um Anwohner zu evakuieren - Tausende mussten die Insel bereits verlassen. Die Rauchwolken und der Feuerschein waren noch über 100 Kilometer weit auf dem Festland zu sehen. Auch auf der Halbinsel Peloponnes und auf Kreta toben weiterhin unkontrollierte Brände.

Helfer bekämpfen in der Nähe des Dorfes Pefki auf Euböa den Brand eines Waldstückes. Foto: dpa

„Dixie Fire“ ist zweitgrößter Waldbrand in Geschichte Kaliforniens

2.31 Uhr: Nicht nur auf dem europäischen Kontinent wird gegen verheerende Feuer gekämpft. Auch im US-Bundesstaat Kalifornien wüten erneut heftige Waldbrände. Das im Norden des Staates wütende "Dixie Fire" hat sich nun zum zweitgrößten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens ausgeweitet. Wie die Behörden mitteilten, hat das riesige Feuer bis Sonntagmorgen (Ortszeit) 187.562 Hektar Land vernichtet - eine Fläche, die größer ist als Los Angeles. Damit hat das "Dixie Fire" das "Mendocino Complex Fire" von 2018 als zweitgrößter Brand in der Geschichte Kaliforniens abgelöst.

Das seit Mitte Juli wütende "Dixie Fire" ist derzeit der größte aktive Waldbrand in den USA und einer von elf größeren Bränden allein in Kalifornien. Erst gut ein Fünftel des Feuers konnte nach Angaben der Feuerwehr bislang unter Kontrolle gebracht werden. Rund 5000 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen einzudämmen.

Nachrichten am Sonntag, 8. August: Griechische Wasserballer spenden Hälfte der Olympiaprämie an Opfer der Feuerkatastrophe

22.47 Uhr: Die griechischen Wasserballer wollen die Hälfte ihrer Prämie für ihren erfolgreichen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Tokio an die Opfer der Feuerkatastrophe spenden. Griechenland hatte das Finale gegen den dreimaligen Weltmeister Serbien verloren. Vangelis Marinakis, Eigentümer des Fußball-Erstligisten Olympiakos Piräus, hatte dem Team 200.000 Euro zugesagt.

"Wir möchten Herrn Marinakis mit ganzem Herzen für seine Großzügigkeit danken. Wir halten es für unsere Pflicht, die Hälfte des Betrags an die Opfer der Feuerkatastrophe zu spenden", sagte Teamkapitän Giannis Foundoulis in einer Mitteilung des griechischen NOK.

Seit Tagen kommt es zu verheerenden Waldbränden in Griechenland, bislang sind bereits Tausende Bewohner und Touristen evakuiert worden. Das Feuer wütete unter anderem nördlich der Hauptstadt Athen in mehreren Ortschaften.

Italien: Hunderte Menschen wegen Bränden an Adria-Küste evakuiert

21.39 Uhr: Hunderte Bewohner und Touristen sind wegen Feuern um die italienische Adria-Gemeinde Campomarino aus ihren Unterkünften gebracht worden. Die Behörden evakuierten am Sonntag Hotels, Campingplätze und Wohnhäuser im Ortsteil Campomarino Lido am Meer, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Mehr als 400 Menschen wurden demnach aus den Häusern geholt. Auf einem Video der Feuerwehr war zu sehen, wie dichter Qualm durch die Straßen zog und sich Flammen durch Büsche bis zu einem Café durchfraßen. Fotos zeigten Brände in der Nähe von Häusern.

Der Feuerwehr zufolge waren ein Löschflugzeug und ein Helikopter im Einsatz, um die Flammen aus der Luft zu bekämpfen. Am Boden versuchten Feuerwehrleute, die Brände zu löschen. Campomarino liegt an der Adriaküste in der kleinen italienischen Region Molise, etwas mehr als 100 Kilometer südlich von Pescara. Von Verletzten berichtete die Feuerwehr zunächst nicht.

Italien: Kalabrien fordert Hilfe von Rom

20.29 Uhr: Die italienische Zivilschutzbehörde entsendet weitere Verstärkung in die stark von Waldbränden betroffene Region Kalabrien. Ministerpräsident Mario Draghi habe dafür ein entsprechendes Dekret unterschrieben, teilte die Behörde für Katastrophenschutz am Sonntagabend in Rom mit. Der Präsident der Region an der italienischen Stiefelspitze, Nino Spirlì, hatte am Samstag bereits Unterstützung angefragt. Durch das Dekret kann sich die Zivilschutzbehörde nun darum kümmern, Freiwillige und andere Einheiten zur Unterstützung der Löscharbeiten zu entsenden.

Aus Kalabrien kamen der Behörde zufolge am Sonntag acht Anfragen für Löschflugzeuge. Dort brannte es unter anderem im Nationalpark Aspromonte. Am Rande des Parks meldete die Feuerwehr unlängst, dass ein Mann und eine Frau durch die Brände unweit des Ortes San Lorenzo ums Leben kamen. Die übrigen Anfragen kamen von den Inseln Sizilien und Sardinien sowie aus den Regionen Latium, Kampanien, Molise, Umbrien, den Abruzzen und der Basilikata. Zwölf Brände wurden demzufolge unter Kontrolle gebracht oder gelöscht.

Medien: Löschflugzeug in Griechenland notgelandet

18.31 Uhr: Ein kleines griechisches Löschflugzeug vom Typ PZL ist am Sonntagabend wegen eines Motorschadens auf der Insel Zakynthos notgelandet. Der Pilot sei wohlauf, berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT) unter Berufung auf die Zivildienstzentrale in Athen. Er war bei den Löscharbeiten eines Feuers im Einsatz, das auf der Insel im Ionischen Meer ausgebrochen war.

Die Löschflugzeuge sind in Griechenland seit mittlerweile mehr als sechs Tagen im Einsatz - solange es Tageslicht gibt. Nachts versuchen Techniker, die Maschinen wieder einsatzbereit zu machen, wie es in dem Bericht weiter hieß. Unterdessen seien die Brände auf der Insel Euböa noch nicht unter Kontrolle. Die Feuer tobten am Sonntagabend auch auf der Halbinsel Peloponnes und in Dutzenden anderen Regionen Griechenlands.

Italiens Zivilschutzbehörde warnt vor Hitzewelle und weiteren Bränden

17.25 Uhr: In Italien drohen mit der bevorstehenden Hitzewelle weitere Brände. "Die Temperaturen, die uns in den kommenden Tagen erwarten, erfordern höchste Aufmerksamkeit", mahnte der Chef der Zivilschutzbehörde, Fabrizio Curcio, am Sonntag in Rom. Es sei deshalb wichtig, jegliches Verhalten zu vermeiden, das Brände verursache, und Feuer rechtzeitig zu melden, selbst wenn sie klein seien. Die vergangenen Tage im Kampf gegen die Brände bezeichnete Curcio als "herausfordernd" und "dramatisch".

Besonders heiß dürfte es am Dienstag und Mittwoch werden. Die Zivilschutzbehörde rechnete mit Werten bis zu 45 Grad Celsius auf den großen Ferieninseln Sizilien und Sardinien. Besonders von den Feuern betroffen sind zudem die südlichen Regionen des Festlandes wie Kalabrien und Apulien.

Im Norden Siziliens waren am Sonntag Löschflugzeuge wegen Bränden im Madonie-Naturpark im Einsatz, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Demnach seien dort neue Feuer im Bereich um die Stadt San Mauro Castelverde in der Provinz um Palermo registriert worden. Auch in anderen Teilen der Provinz waren Feuerwehrleute Ansa zufolge gegen Brände im Einsatz und wurden aus der Luft unterstützt. Nahe der Adriaküste waren die Einsatzkräfte seit Samstag dabei, einen Brand in der Stadt Cesane - etwa 35 Kilometer nordwestlich vom Ferienort Rimini - zu löschen.

Brände und Hochwasser in Russland - Ausnahmezustand an Atomzentrum

16.43 Uhr: Wegen der massiven Waldbrände in Russland haben die Behörden nun auch in der Stadt Sarow mit dem nationalen atomaren Forschungszentrum den Ausnahmezustand verhängt. Der Schritt sei notwendig, weil sich das Feuer im Gebiet von Nischni Nowgorod ausbreite und so zusätzliche Kräfte zur Löschung der Brände mobilisiert werden können, teilte die Verwaltung der abgeschirmten Stadt mit. Dort liegt Russlands Kernforschungszentrum. Auch in vielen anderen Regionen waren Ortschaften durch die Feuer bedroht.

Besonders stark betroffen war die sibirische Region Jakutien (Republik Sacha) im Nordosten Russlands. Dort brannten Dutzende Häuser ab. Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Nach Behördenangaben standen am Sonntag landesweit rund 3,5 Millionen Hektar in Flammen - das entspricht der Fläche Baden-Württembergs. Der Experte Grigori Kuksin von der Umweltorganisation Greenpeace sprach im Radiosender Echo Moskwy von den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte der russischen Wetterbeobachtung.

In der an China grenzenden Region um den großen Fluss Amur hingegen kämpften die Behörden mit Hochwasser nach massiven Regenfällen. Unter anderem mehr als 80 Kilometer Straße und 6 Brücken seien überflutet, 24 Ortschaften seien von der Außenwelt abgeschnitten, sagte der Verkehrsminister des Amur-Gebiets, Alexander Selenin, in Blagoweschteschensk. Im Kreis Swobodnenski sei der Ausnahmezustand verhängt worden, teilte die Gebietsverwaltung mit.

