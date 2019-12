Warum Queen Elizabeth das Jahr 2019 gerne vergessen würde

Das Jahr 2019 wird die Queen wohl lieber vergessen. Da war der von ihrem hochbetagten Ehemann Prinz Philip verschuldete Autounfall, woraufhin dieser seinen Führerschein abgab. Da sind die hässlichen Gerüchte um Herzogin Meghan, die bei Palastdienern angeblich als zickige Diva verschrien ist. Außerdem die wachsende Distanz zwischen den einst unzertrennlichen Enkeln William und Harry. Und da ist nicht zuletzt das ewige Hin und Her um den Brexit.

Am Schlimmsten aber dürfte es Königin Elizabeth II. getroffen haben, dass ihr angeblicher Lieblingssohn seinen Ruf innerhalb weniger Wochen ziemlich ruiniert hat. Hat Prinz Andrew minderjährige Mädchen zum Sex gedrängt? Nun steht das Weihnachtsfest bevor – und die Gräben in der königlichen Familie treten so offen hervor wie selten.

Normalerweise läuft es an den Feiertagen so: Die königliche Familie kommt auf ihrem privaten Landsitz Sandringham zusammen, einem Schlosskomplex an der englischen Ostküste, und verbringt dort gemeinsam die Feiertage. In diesen Wochen aber befindet sich die Familie im Krisenmodus.

Die Queen hat ihren Lieblingssohn kalt gestellt

Ein Sprecher des Königshauses weist zwar britische Medienberichte zurück, wonach Andrew (59) vom traditionellen Gottesdienstbesuch am Weihnachtsmorgen ausgeladen worden sei: „Der Herzog von York ist immer noch Teil der Königsfamilie und man kann davon ausgehen, ihn bei Familienanlässen zu sehen.“ Es wird sein erster öffentlicher Auftritt seit dem Skandalinterview mit der BBC im November, in dem Andrew seine Unschuld beteuert, sich aber zugleich um Kopf und Kragen geredet hatte und keinerlei Reue zeigte.

Doch das ändert nichts daran, dass Andrew kalt gestellt worden ist. Dass er den Rückhalt seiner Familie verloren hat.

Königin Elizabeth II. und Prinz Andrew: Sie hat ihn von seinen königlichen Pflichten entbunden. Foto: Robert Perry / dpa

Die Queen (93) hat ihren Sohn von allen „königlichen Pflichten“ entbunden – im Prinzip hat sie ihn gefeuert. Zuletzt zitierten ihn sowohl sein Vater Prinz Philip (98) als auch Andrews älterer Bruder, Thronfolger Charles (71), zu sich, um ihm die Leviten zu lesen, wie der „Telegraph“ berichtete. Philip glaube, dass Andrews Verhalten die Königsfamilie in Gefahr bringe.

Prinz Andrews und der Epstein-Skandal

Mittlerweile dürfte der Falkland-Kriegsveteran seinen verunglückten Versuch bereuen, durch das BBC-Gespräch aus dem Defensivmodus zu kommen. Nur sechs Prozent der Zuschauer glauben Umfragen zufolge seinen Beteuerungen, nichts von den Taten seines Freundes Jeffrey Epstein gewusst zu haben – jenes US-Multimillionärs und verurteilten Sexualstraftäters, der sich im August in einem New Yorker Gefängnis mutmaßlich das Leben nahm, nachdem er erneut wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht gebracht werden sollte.

Es deutet viel darauf hin, dass Epstein der Drahtzieher eines Missbrauchsrings war, der mächtige und reiche Männer in New York, London und auf einer Privatinsel in der Karibik gezielt mit minderjährigen Frauen versorgte – als Frischfleisch. Und dass auch Andrew Sex mit einer damals 17-Jährigen hatte.

Man muss klar sagen: Für Andrew hat die Unschuldsvermutung zu gelten. Bislang wirft keine der zuständigen US-Behörden dem Prinzen offiziell ein Fehlverhalten vor. In der Anklageschrift gegen Epstein taucht sein Name nicht auf. Die New Yorker Staatsanwälte haben aber wiederholt angekündigt, dass die Ermittlungen weitergingen. Nicht ausgeschlossen, dass neue Anklagen entstehen.

Der Druck auf Andrew steigt. Viele Briten machen sich über den „randy Andy“, den notgeilen Andy, lustig. Sie sehen in ihm mittlerweile keinen Vertreter der stolzen Monarchie mehr, sondern einen peinlichen Märchenprinzen.

Ein „Christmas horribilis“ für die Queen

Für die seit mehr als 65 Jahren amtierende Queen könnte dieses Weihnachtsfest also das schlimmste ihrer Regentschaft werden. Bisher bezeichnete sie 1992 als ihr „Annus horribilis“, die für sie persönlich schrecklichste Zeit. Damals gingen die Ehen von drei ihrer vier Kinder in die Brüche – darunter die von Andrew und Sarah Ferguson (60) – und Schloss Windsor in Flammen auf.

Jetzt muss sie einen neuen Riss durch die Familie miterleben. Harry und Meghan weigern sich, nach Sandringham zu kommen – sie feiern lieber in Kanada, mit Andrew und den anderen Royals wollen sie wenig zu tun haben.

Für die Königin bedeutet das: „Christmas horribilis“ statt harmonischer Weihnachten. Was Elizabeth II. sogar in ihrer traditionellen Weihnachtsansprache thematisiert. Sie schlägt ungewöhnlich private Töne an. Die Monarchin spricht vom „holprigen“ Weg der Königsfamilie und ihres Landes in den vergangenen zwölf Monaten. Doch schon „kleine Schritte im Glauben und in der Hoffnung“ könnten bedeutend sein und „langanhaltende Differenzen“ beilegen, heißt es in vorab veröffentlichten Redepassagen. Damit dürfte die Queen auch auf die diversen private Probleme der Royals anspielen.

Immerhin konnte Prinz Philip an Heiligabend aus dem Krankenhaus entlassen werden: Der 98-Jährige kann Weihnachten also mit der Familie auf Sandringham verbringen.