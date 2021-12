Zeulenroda-Triebes: Benefizaktion für krebskranke Kinder

Ursula Häber organisiert in Zeulenroda-Triebes ihre traditionelle Benefizaktion.

Zeulenroda-Triebes. Ursula Häber verkauft wieder Bilder und Glückwunschkarten für den guten Zweck.

Menschen aus Zeulenroda-Triebes und Umgebung haben am Samstag, 4. Dezember, und Montag, 6. Dezember, jeweils von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, in der Thüringer Hof-Passage Bilder und Glückwunschkarten zu kaufen und so für krebskranke Kinder zu spenden, teilt Ursula Häber, Initiatorin der Spendenaktion für krebskranke Kinder, mit.

Seit 2012 organisiert die Zeulenrodaerin eine Vernissage mit dem Verkauf ihrer Bilder für einen guten Zweck. Das ­Engagement resultiere aus schweren persönlichen Schicksalsschlägen. Die Benefizaktion organisiert Häber jährlich am zweiten Advent. Der Erlös der Aktion geht an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena.

Mittlerweile ist die Aktion von Häber zu einer Herzensangelegenheit vieler Menschen aus Zeulenroda-Triebes und ­darüber hinaus geworden. „Die Kinder brauchen unsere Hilfe“, sagt die 76-Jährige und hofft, dass die Aktion auch dieses Jahr wieder ein Erfolg wird.