Der Transformierer: Dr. Simon Berkler, Co-Founder von The Dive

Reinhild Fürstenberg spricht mit Dr. Simon Berkler, Co-Founder von The Dive, über Unternehmen, in denen Menschen in Zukunft arbeiten wollen.

Was zeichnet Unternehmen aus, bei denen Menschen in Zukunft arbeiten wollen? Braucht es überhaupt noch Führungskräfte? Das diskutiert Reinhild Fürstenberg im Podcast „Die besten Chef*innen“ – einer Kooperation des Fürstenberg Instituts mit der Funke Mediengruppe – mit Dr. Simon Berkler, Co-Founder und Geschäftsführer der Unternehmensberatung The Dive. Klar ist: Gute Chefinnen und Chefs führen flexibel – mal impulsgebend, mal unterstützend, mal gemeinwohlstiftend. Aber auch solch mutige Fragen stellen sich Führungskräfte: Bin ich noch die/der Beste für die Position? Denn moderne Transformationsprozesse gestalten Karrieren nicht mehr ausschließlich linear. Gleichzeitig bedeuten Veränderungsprozesse nicht, dass alles, was lange gewachsen ist, schlecht ist. Wenn Teams nicht nur im, sondern gemeinsam am Unternehmen arbeiten, kann viel Gutes entstehen und Führung sogar leichter werden.

Den ganzen Podcast hören Sie unter: www.fuerstenberg-institut.de/podcast-die-besten-chefinnen