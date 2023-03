Stressprävention im Krieg: Wie Soldaten durchhalten können

Ulianov Kostiantyn und seine Kursteilnehmer sprechen nicht nur „über die Psychologie der Angst, die Psychologie des Tötens und über das posttraumatische Belastungssyndrom.“ In seinen Kursen zur Stressprävention im Ukraine-Krieg lernen zukünftige Soldaten auch in praktischen, kontrollierten Stresssituationen, wie ihr Körper auf Stress reagiert und wie sie damit in Zukunft umgehen können.

„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein Mensch umso besser mit dieser Situation und ihren Folgen zurechtkommt, je mehr er die Mechanismen versteht, die während einer Extremsituation greifen“, erklärt Kostiantyn in der neuen Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“. Kostiantyn ist Teil der Territorialverteidigung der Ukraine, eine Organisation innerhalb der ukrainischen Streitkräfte.

Soldaten und der Umgang mit fehlender Motivation

Wie können Soldaten mental auf den Krieg vorbereitet werden? Und wie können die Soldaten wieder an die Front zurückkehren, nachdem sie verwundet wurden? Wie entwickelt man Resilienz im Krieg? Darüber spricht FUNKE-Reporter Jan Jessen im Ukraine-Podcast. Er spricht mit einem Klinikleiter, der mit Hilfe von Kindern die Motivation der Soldaten fördern will. Ein ehemaliger Bundeswehr-Soldat erklärt, wie er die ukrainischen Methoden zur Resilienz-Förderung bewertet. Hören Sie die Folge direkt hier im Player:

Ukraine-Krieg: Reporter Jan Jessen trifft in der Ukraine Betroffene

Jan Jessen ist Politikchef der Neuen Ruhr / Neuen Rhein Zeitung (NRZ) der FUNKE Mediengruppe in Essen. Er berichtet seit Jahren über die Konflikte in der Welt. Gemeinsam mit FUNKE-Fotograf Reto Klar hat er mehrfach die Ukraine besucht, unterstützt durch den ukrainischen Organisator und Journalisten Oleg Reshetniak und die Übersetzerin Dasha Sachkova.

Jan Jessen hat in der Ukraine Menschen getroffen, die alles verloren haben: Freunde, Familie, ihr Zuhause. Im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz. Mit Expertinnen und Experten ordnen wir die Geschichten ein, um sie besser zu verstehen.

