Ein Jahr Krieg: „Es ist mehr Gutes als Schlechtes passiert“

FUNKE-Reporter Jan Jessen begegnet Kateryna Onishchenko, als sie Lebensmittel in Slowjansk verteilt. Sie macht das in einem schicken Kostüm, während im Hintergrund der Gefechtsdonner zu hören ist. Onishchenko sagt heute, dass all ihre Freunde weggezogen, sie ihren Job verloren hat. Ihr Leben habe sich „während des Kriegsjahres um 180 Grad verändert.“ Doch es seien „mehr gute als schlechte Dinge passiert.“ Sie habe ein neues, größeres Zuhause gefunden, einen Job, bei dem ihre Arbeit geschätzt und respektiert wird, ihre Familie sei stärker zusammengewachsen.

In der neuen Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ hören Sie von Ukrainerinnen und Ukrainern über ihre Sicht auf ein Jahr Krieg. Kateryna Onishchenko meint, die Ukraine hätte „diesen Krieg bereits gewonnen.“ Allerdings können viele andere Menschen keine optimistischen Worte finden. Mitja, Dmytro und Oleg beschreiben eine weitaus düstere Gefühlslage. Es sind Gefühle der Trauer und der Verzweifelung. Mitja träumt von den Augen hilfsbedürftiger und älterer Menschen, die er getroffen hat.

FUNKE-Reporter Jan Jessen ist Kateryna, Mitja, Dmytro und Oleg im Kriegsverlauf in der Ukraine begegnet. Mit ihren Erzählungen ordnet er ein, wie die Menschen auf den Jahrestag des Kriegbeginns am 24. Februar 2022 blicken. Er erklärt auch, warum er Kateryna Onishchenkos Gefühle nachvollziehen kann. Außerdem hören Sie von Jessens persönlichen Kriegserfahrungen und von den Eindrücken der Menschen in Deutschland. Hören Sie die Folge direkt hier im Player:

Ukraine-Krieg: Reporter Jan Jessen trifft in der Ukraine Betroffene

Jan Jessen ist Politikchef der Neuen Ruhr / Neuen Rhein Zeitung (NRZ) der FUNKE Mediengruppe in Essen. Er berichtet seit Jahren über die Konflikte in der Welt. Gemeinsam mit FUNKE-Fotograf Reto Klar hat er mehrfach die Ukraine besucht, unterstützt durch den ukrainischen Organisator und Journalisten Oleg Reshetniak und die Übersetzerin Dasha Sachkova.

FUNKE-Reporter Jan Jessen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Jan Jessen hat in der Ukraine Menschen getroffen, die alles verloren haben: Freunde, Familie, ihr Zuhause. Im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz. Mit Expertinnen und Experten ordnen wir die Geschichten ein, um sie besser zu verstehen.

Krieg gegen die Ukraine: Folgen Sie kostenlos unserem Podcast „So fühlt sich Krieg an"

