Kriege, Krisen und dann noch Inflation. Wir leben in unsicheren Zeiten. Unser Wunsch nach Sicherheit wächst, doch die Risiken wachsen mit. Wie viel Sicherheit brauchen wir wirklich? Und welche? Oder müssen wir lernen, die Unsicherheit als Chance zu umarmen? Der Mutmachpodcast von Funke widmet sich einem der deutschesten Gefühle. Aber wie sicher ist die Rente wirklich? Wer sichert unser Erspartes? Kann Politik Sicherheit garantieren? Gilt das Sprichwort tatsächlich "never change a running system"? Warum wollen wir immer mehr Sicherheit? Und warum wächst unsere Selbstsicherheit nicht? Kann es ein Zuviel an Sicherheit geben? Und was hat es mit dem Sichereitspradox auf sich? Plus: Warum die Familie eine spezifische aber stabile Sicherheit gibt. Folge 453.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

