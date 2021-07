Berlin. Nach der Hochwasser-Katastrophe will sich Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock heute zum zukünftigen Schutz der Bürger äußern.

Grünen-KanzlerkandidatinAnnalena Baerbockund die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, wollen sich heute Nachmittag zu den Lehren aus der Hochwasserkatastrophe äußern. Dabei soll es unter anderem um mögliche Veränderungen beim Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gehen.

Es wird jedoch auch erwartet, dass sich Grünen-ChefinBaerbock zu ihrem aktuellen Fauxpas um das "N-Wort" äußern wird und sich möglicherweise weitere unangenehme Fragen zu Ungeschicklichkeiten der letzten Zeit gefallen lassen muss.

Baerbock will "die richtigen Lehren" ziehen

"Wir können nicht einfach weitermachen, wie bisher", sagte Baerbock zu Beginn der Pressekonferenz. Die Katastrophe habe zu wahnsinnig viel Leid geführt, Menschen hätten ihre Liebsten verloren. Um nachzuempfinden, was passiert ist, sei sie vor Ort gewesen. Gleichzeitig dankte Baerbock den Helferinnen und Helfern im Katastrophengebiet und danke den Menschen für die Solidarität mit den Flutopfern.

Politik müsse sich in so einer Situation selbst reflektieren, befand Baerbock. Es gelte, "die richtigen Lehren zu ziehen". Die nächste Bundesregierung müsse auf drei Ebenen angreifen. Baerbock forderte dazu eine Reduktion des CO 2 -Austoßes, Anpassungsmaßnahmen, um Orte vor den Auswirkungen der Klimakatastrophe zu schützen sowie konkrete Schutzmaßnahmen vor Extremwetterereignissen. "Diese drei Bereiche haben sich die Grünen in den letzten Wochen nochmal genau angesehen", so Baerbock.

Zur Verbesserung des Katastrophenschutzes schlug Baerbock die Einführung einer Zentralstelle beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz vor. Diese soll länderübergreifendes Vorgehen im Katastrophenfall ermöglichen und Handeln koordinieren, etwa bei der Anforderung von Rettungshubschraubern. "Es ist nicht das Problem, dass Hilfsmittel fehlen", so Baerbock, "sondern dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind." Dabei solle die Dezentralität des Katastrophenschutzes aber erhalten bleiben. Es müsse verpflichtend sein, dass Informationen zur Verfügung stehen um „valide Lageinformationen“ nutzen zu können, führe Sprecherin Mihalic den Vorschlag auf Nachfrage aus. Das betreffe etwa die Zahl von verfügbaren Rettungsmitteln oder deren Zustand.

Zudem müsse eine konsequente Klimavorsorge betrieben werden, so Baerbock. Dazu wollten die Grünen am Donnerstag eine Strategie vorstellen. Außerdem wolle die Partei ein aktualisiertes Klimaschutzprogramm vorstellen. "Die Zeit für den Klimaschutz ist jetzt", sagte die Kanzerlinnenkandidatin und verwies auf die aktuelle Tagung des Weltklimarates zum sechsten Klimaschutzbericht. "Die Zeit von Herumlavieren, Abwiegeln und Beschönigen, damit muss jetzt Schluss sein", so Baerbock. "Wir können uns das Klima-Wirrwarr der Union nicht länger leisten", sagte sie.

Bund soll sich auf Katastrophen-Szenarien vorbereiten

Als zweiten Punkt sprach sich Baerbock für eine "nationale Resilienzstrategie" aus. Diese betreffe die Klimakatastrophe genauso wie den Erhalt von Lieferketten im Katastrophenfall oder Hackerangriffe auf die Stromversorgung. Solche Szenarien müsse sich der Bund ansehen, um im Ernstfall gewappnet zu sein. Dazu müsse genau analysiert werden, wo Schwachstellen in Deutschland seien, sagte Baerbock auf Nachfrage. Im konkreten Fall einer Hochwasserkatastrophe etwa brauche es eine deutschlandweite Kartierung von versiegelten und nicht-versiegelten Flächen.

Der dritte Bereich sei die Frage der Warnsysteme. Es sei sehr deutlich geworden, dass es auch hier wichtig sei "alle Komponeten nocheinmal zu überprüfen. Dazu gehörten nicht nur Cell Broadcasting und Warn-Apps, sondern auch die konkrete Weitergabe von Informationen zum Handeln im Katastrophenfall.

Dazu strebten die Grünen eine Gesetzesänderung an, die eine solche Weitergabe durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz ermöglichen soll. "Wir können in Zukunft nicht verhindern, dass es Extremwettereignisse gibt. Aber wir können dafür sorgen, dass wir alles tun, um die Menschen besser zu schützen", so Baerbock.

Baerbock: Grüne fordern Reform des Katastrophenschutzes

Sprecherin Mihalic hatte bezüglich des Katastrophenschutzes eine Zuständigkeit auf Bundesebene für länderübergreifende oder spezielle Lagen gefordert. "Wir kennen ein solches Modell in der Polizei vom Bundeskriminalamt, was in besonderen Situationen ebenfalls eine koordinierende Rolle übernimmt", sagte sie. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe müsse diese Aufgabe übernehmen.

Aus dem am Montag tagenden Innenausschuss berichtete Mihalic, dass eine bessere Koordinierung des Katastrophenschutzes Thema gewesen sei, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aber an den Strukturen nichts ändern wolle. Pragmatismus habe bei der Katastrophenbewältigung an vielen Stellen zum Erfolg geführt, etwa wenn Behörden Hilfen zur Verfügung gestellt hätten, zu denen sie rechtlich nicht verpflichtet waren. „Wenn es diesen Pragmatismus braucht, um Lagen zu bewältigen, dann wissen wir, wo wir ansetzen müssen“, so Mihalic. Dazu brauche es eine geeignete Rechtsgrundlage.

Die Grünen-Sprecherin hält eine Grundgesetzänderung zur Reform des Katastrophenschutzes für unerlässlich. "Wir würden uns da aber mehr Verbindlichkeit wünschen. Ich prognostiziere, dass wir dafür am Ende gesetzliche Änderungen brauchen. Und das wird ohne Grundgesetzänderung nicht gehen", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor der Bundespressekonferenz.

Experten gehen davon aus, dass Extremwetterlagen wie zuletzt das Hochwasser in Westdeutschland in Zukunft aufgrund des Klimawandels häufiger vorkommen werden. Doch zwei Monate vor der Bundestagswahl haben Grünen-Wähler wenig Hoffnung auf eine Kanzlerin Baerbock. Aktuelle Umfragen rechnen mit Laschet als Deutschlands zukünftigem Kanzler. (amw/pcl)