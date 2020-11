Wien. Vier Menschen wurden bei dem Attentat in Wien getötet, darunter auch eine Deutsche. Wir fassen zusammen, was über die Tat bekannt ist.

In der Innenstadt von Wien hat es am Montagabend einen mutmaßlich islamistisch motivierten Angriff gegeben

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag für sich reklamiert

Mindestens vier Menschen wurden getötet, darunter auch eine Deutsche, mehr als ein Dutzend Menschen sind verletzt, teils lebensgefährlich

Ein Angreifer wurde am Montagabend von der Polizei erschossen

Laut Innenminister Karl Nehammer war der getötete Angreifer ein 20-jähriger Österreicher und IS-Anhänger

Derzeit läuft die Suche nach möglichen weiteren Tätern auf Hochtouren

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur APA hat es in St. Pölten zwei Festnahmen im Zusammenhang mit dem Anschlag gegeben

In der österreichischen Hauptstadt Wien ist es am Montagabend zu einem Anschlag mit Toten und Verletzten gekommen. Der mutmaßliche Angreifer wurde nach der Tag von der Polizei erschossen. Die Fahndung der Polizei und die Suche nach weiteren Tätern dauern an. Das österreichische Innenministerium geht von einem islamistischen Anschlag aus. Nach und nach werden neue Einzelheiten zu der Tat bekannt, etliche Details sind aber noch unklar.

Wien: Was wir über die Tat wissen

Tathergang: Der Anschlag hatte gegen 20 Uhr im Ausgehviertel Bermuda-Dreieck begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei mildem Wetter viele Menschen unterwegs waren.

Der oder die Angreifer feuerten nach Angaben der Polizei an sechs verschiedenen Tatorten mit Gewehren um sich. Nach Darstellung von Augenzeugen wurde auf Menschen in Lokalen und Gastgärten geschossen.

Ein oder der Attentäter wurde von der Polizei erschossen. Viele Passanten rannten in Panik davon. Einige erhoben die Hände, um der Polizei zu zeigen, dass sie nicht bewaffnet sind.

Tatorte: Die Angriff ereigneten sich an insgesamt sechs Orten nahe der Staatsoper und der Hauptsynagoge der österreichischen Hauptstadt – darunter konkret in der Seitenstettengasse, auf dem Morzinplatz, dem Fleischmarkt und dem Bauernmarkt.

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, erklärte im Onlinedienst Twitter, es sei noch unklar, ob das Gotteshaus eines der Angriffsziele gewesen sei. Die Synagoge war demnach zum Zeitpunkt der Tat geschlossen und das Bürogebäude der Gemeinde unbesetzt.

• Kommentar: Der Kampf gegen den Islamismus kommt seit 9/11 kaum voran

Grafik-Karte Nr. 101658, Hochformat 90 x 110 mm, "Tatorte des Anschlags", Grafik: P. Massow, Redaktion M. Lorenz Foto: dpa-infografik GmbH / dpa

Vier Todesopfer bei Anschlag in Wien – sieben Menschen in Lebensgefahr

Opfer: Nach Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz wurden bei dem Anschlag vier Menschen getötet. Bei den Todesopfern handelt es sich nach seinen Worten um einen älteren Mann und eine ältere Frau, einen jungen Passanten und eine Kellnerin. Ein der getöteten Frauen war deutsche Staatsangehörige, wie Außenminister Heiko Maas am Dienstagabend mitteilte.

Ein Polizist, der sich dem Täter entgegengestellt habe, sei niedergeschossen und verletzt worden. Nach neueren Angaben liegt die Zahl der Verletzten 22. Mehrere von ihnen schweben nach offiziellen Angaben in Lebensgefahr.

Wir haben jetzt die traurige Gewissheit, dass auch eine deutsche Staatsangehörige unter den Opfern des Angriffs in #Wien ist. Unsere Anteilnahme und unser Beileid gelten ihren Angehörigen und Freunden. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 3, 2020

Täter: Der Attentäter, der nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt von der Polizei erschossen wurde, war nach offiziellen Angaben ein 20 Jahre alter Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat namens Kujtim Fejzulai. Er hatte nordmazedonische Wurzeln, war gebürtiger Wiener und einschlägig wegen Mitgliedschaft in einer terroristischer Vereinigung vorbestraft. Das teilte Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) der Nachrichtenagentur APA am Dienstag mit.

Der Attentäter besaß demnach neben der österreichischen auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft. Der IS-Anhänger habe nach Syrien reisen wollen, um sich der Terrormiliz anzuschließen. Deshalb wurde er junge Mann am 25. April 2019 zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt. Am 5. Dezember sei er vorzeitig entlassen worden. Er galt als junger Erwachsener und fiel damit unter die Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Ein „Soldat des Kalifats“ habe die Attacke mit Schusswaffen und einem Messer verübt und in der österreichischen Hauptstadt rund 30 Menschen getötet oder verletzt, darunter auch Polizisten, teilte der IS am Dienstag auf seiner Plattform Naschir News mit.

Maas zu Wien- Terror wird unsere Gesellschaften nicht spalten

Der Versuch, Fejzulai wegen seiner extremistischen Vergehen den österreichischen Pass abzuerkennen, war in der Vergangenheit gescheitert, wie Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz mitteilte. Der Attentäter hatte laut Nehammer an staatlichen Deradikalisierungsprogrammen teilgenommen und nach außen den Eindruck erweckt, dass er vor seinen extremistischen Überzeugungen abgekommen sei. Nehammer sagte, der Mann habe die Behörden getäuscht, um seine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis zu erwirken.

Bei seinem Attentat soll er mit einer Sprengstoffgürtel-Attrappe, einer automatischen Langwaffe, einer Faustfeuerwaffe und einer Machete bewaffnet gewesen sein.

Die deutsche Bundespolizei ist alarmiert

Fahndung: In der Wohnung des Verdächtigen wurde bei einer Durchsuchung Waffen und Munition sichergestellt. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten wurden zwei Menschen festgenommen, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtete. Allein am Dienstagmorgen gab es nach Angaben der Ermittler insgesamt 18 Hausdurchsuchungen und vierzehn Festnahmen.

Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, keine Videos der Geschehnisse in sozialen Medien zu posten, sondern das Material der Polizei zur Verfügung stellen. Rund 20.000 Beiträge der Bevölkerung seien eingegangen, die Hälfte davon war bis zum Nachmittag ausgewertet, sagte Nehammer. Da es zu Wiederholungen oder Nachahmertaten kommen könne, bleibe die Polizeipräsenz in der Wiener Innenstadt hoch.

Vorkehrungen: Die Wiener Innenstadt war zeitweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr erreichbar. Weder Busse noch Bahnen steuerten Ziele im historischen Kern der Zwei-Millionen-Metropole an. Aufgrund der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden die Bürger dazu aufgerufen, die Innenstadt zu meiden. Kinder in der Hauptstadt wurden für Dienstag von der Schulpflicht entbunden.

Die deutsche Bundespolizei ist ebenfalls alarmiert: Sie will die Grenze zu Österreich nun mit erhöhter Wachsamkeit kontrollieren. „Unsere Kräfte sind entsprechend sensibilisiert“, sagte ein Sprecher in Potsdam am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Kontrolle der Grenze sei nun ein „taktischer Schwerpunkt“. Die Grenzbeamten beachteten genau, ob es Auffälligkeiten „aus dem entsprechenden Spektrum“ gebe.

Die Satellitenaufnahme zeigt den 1. Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt sowie die Lage des Stadttempels, der Hauptsynagoge von Wien. Foto: - / dpa

Was wir nicht wissen

Zusammenhang zu Synagoge: Nicht geklärt ist bislang, ob der Terroranschlag im Zusammenhang mit der Wiener Hauptsynagoge steht, die in der Nähe der Tatorte liegt. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, erklärte am Montagabend auf Twitter, es sei noch unklar, ob das Gotteshaus eines der Angriffsziele gewesen sei. Die Synagoge war demnach zum Zeitpunkt der Tat geschlossen und das Bürogebäude der Gemeinde unbesetzt.

Mittäter: Nach wie vor ist es nicht ausgeschlossen, dass es einen oder mehrere Mittäter gibt. Hinweise auf einen oder mehrere Mittäter hätten sich aus der bisherigen Auswertung des umfangreichen Videomaterials nicht ergeben.

Zusammenhang zu dschihadistischen Terroranschlägen in Frankreich: Offen ist weiterhin, ob der Angriff in Wien im Zusammenhang zu den jüngsten islamistischen Terroranschlägen in Frankreich steht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Deutsch auf Twitter: „Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben.“ In Frankreich hatte es in den vergangenen Wochen drei Anschläge gegeben, die Ermittler gehen jeweils von einem islamistischen Hintergrund aus.

Der Auslöser: Es scheint so zu sein, dass die Diskussion über Mohammed-Karikaturen und die Ermordung eines Lehrers in Paris die islamistische Szene in Wien in Aufruhr versetzt hat. In der letzten Oktoberwoche hatte eine Gruppe von türkischstämmigen Jugendlichen in einer katholischen Kirche in Wien randaliert. Am 31. Oktober wurden die Behörden erneut alarmiert, diesmal weil ein Mann aus Afghanistan im Stephansdom „Allahu akbar“ rief.

Schwerbewaffnete Einsatzkräfte kontrollieren in der Wiener Innenstadt eine Person. Bei den Schüssen in Wien handelt es sich nach den Worten von Innenminister Nehammer um einen Terroranschlag. Foto: Roland Schlager / dpa

Anschlag in Wien: Das sind die ersten Reaktionen aus Österreich

Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach von einem „widerwärtigen Terroranschlag“, beim dem vier Menschen „kaltblütig ermordet“ worden seien. Es handle sich um einen „Kampf zwischen Zivilisation und Barberei“, den man mit aller Entschlossenheit führen werde, sagte der Regierungschef in einer öffentlichen Erklärung. Es handle sich um einen Anschlag auf die freie Gesellschaft. „Wir werden alle, die mit dieser Schandtat etwas zu tun haben, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgen.“

Zugleich müsse allen bewusst sein, „dass das keine Auseinandersetzung von Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist.“ Der Feind sei der extremistische Islamismus, der Tod und Leid verursachen und die Gesellschaft spalten wolle. „Das werden wir nicht zulassen. Wir werden diesem Hass keinen Raum geben“, sagte Kurz. Er machte deutlich: „Unser Feind, das sind die Extremisten und Terroristen. Sie haben in unserer Gesellschaft nichts verloren.“

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte am Dienstag in einer Fernsehansprache: „Der Hass wird in dieser Gesellschaft nicht auf fruchtbaren Boden fallen.“ Der Anschlag habe der freien, toleranten Gesellschaft gegolten. „Hass kann niemals so stark sein wie unsere Gemeinschaft in Freiheit, in Demokratie, in Toleranz und Liebe.“

Österreich ehrt die Opfer des Terroraktes mit einer dreitägigen Staatstraue r. Diese gilt bis einschließlich Donnerstag. Am Dienstag, dem ersten Tag der Staatstrauer, war für 12 Uhr eine landesweite „Minute des stillen Gedenkens“ anberaumt. Auch die Schulen sollten zu Beginn des Unterrichts am Mittwoch eine Gedenkminute einhalten.“

Anschlag in Wien sorgt für weltweites Entsetzen

Solidaritätsadressen für Österreich kamen aus der ganzen Welt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückte in einem Kondolenzbrief an seinen österreichischen Amtskollegen Van der Bellen sein Beileid für die Opfer des Terroranschlags aus. Steinmeier betonte: „Wir verurteilen diese abscheuliche Gewalt. Wir werden vor ihr und dem Hass, der sie treibt, nicht zurückweichen.“

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich in einem Tweet erschüttert über die Vorkommnisse. „Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und Opfern in diesen schweren Stunden“, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Es fügte hinzu: „Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll.“ Das Ministerium rief deutsche Staatsbürger in Wien auf, an einem sicheren Ort zu bleiben, bis es Entwarnung gebe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, Europa stehe „in voller Solidarität an Österreichs Seite“.

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf - Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückten in einem Kondolenzbrief an seinen österreichischen Amtskollegen Van der Bellen sein Beileid für die Opfer des Terroranschlags aus. Steinmeier betonte: “Wir verurteilen diese abscheuliche Gewalt. Wir werden vor ihr und vor dem Hass, der sie treibt, nicht zurückweichen.” Deutschland stehe im Kampf gegen islamistisch motivierten Extremismus und Terrorismus fest an der Seite Österreichs. Er hoffe, “dass es der Polizei rasch gelingen möge, alle Täter alsbald zu fassen und weitere Gewalttaten zu verhindern”.

Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland verurteilten den Terroranschlag in Wien als schlimmsten Missbrauch von Religion. Es sei „ein Anschlag auf die Menschlichkeit überhaupt“, teilte der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, mit. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, äußerte sich tief erschüttert. „Ich verurteile diesen islamistischen Terror, wie es ihn auch schon in der vergangenen Woche in Nizza gab.“ Terror im Namen der Religion pervertiere den Namen Gottes.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, teilte mit: „Wir verurteilen diesen erneuten Anschlag muslimischer Terroristen in Europa aufs Schärfste.“ Die Terroristen trachteten „nach unserem Leben, nach unserer Freiheit und wie wir hier in Europa leben“ und führten „Krieg gegen Gott und seinen Menschen.“ Als deutsche Muslime und Europäer stehe man „kompromisslos für den Erhalt der Schöpfung und die Unversehrtheit aller Menschen und zu den Werten unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung.“

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Terrorangriff scharf. Er verfolge die Situation mit „äußerster Sorge“, sagte der UN-Chef nach einer Mitteilung in der Nacht zum Dienstag in New York.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hob hervor, dass „ein befreundetes Land“ und „Europa“ angegriffen worden seien. „Wir werden nicht zurückweichen“, twitterte er. In Frankreich hatte es in den vergangenen Wochen mehrere mutmaßlich islamistisch motivierte Anschläge gegeben.

Trump und Biden verurteilen Anschlag

Auch US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden haben den Terrorangriff in Wien verurteilt. „Nach einem weiteren abscheulichen Terrorakt in Europa sind unsere Gebete bei den Menschen in Wien“, schrieb Trump auf Twitter. Auch Biden twitterte, er und seine Frau Jill beteten nach dem schrecklichen Terrorangriff in Wien für die Opfer und deren Familien. „Wir müssen alle vereint gegen Hass und Gewalt eintreten“, ergänzte er.

Auch Israels Präsident Reuven Rivlin äußerte sich via Twitter zu dem Anschlag. „Unsere Gedanken und Gebete sind mit den Österreichern, während wir die verabscheuungswürdige Terrorattacke aus der vergangenen Nacht in Wien mit Sorge verfolgen“, schrieb er am Dienstag.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) zeigte sich in einem Facebook-Beitrag „tief betroffen und fassungslos“ angesichts der Tat. „Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Betroffenen, ihren Familien und den Einsatzkräften. Mögen Sie den Einsatz wohlbehalten überstehen“, heißt es in dem Post.

Dresden, Paris, Nizza – jetzt Wien

In den vergangenen Wochen war es in Europa zu mehreren islamistisch motivierten Taten gekommen: In Dresden war ein Mann von einem als „Gefährder“ eingestuften Tatverdächtigen mit einem Küchenmesser getötet worden, sein Lebensgefährte überlebte verletzt.

Für weltweites Aufsehen hatte auch der Fall des ermordeten Lehrers Samuel Paty gesorgt. Er war in Paris von einem 18-Jährigen enthauptet worden, nachdem eine Hasskampagne wegen des Zeigens von Mohammed-Karikaturen im Unterricht gegen ihn losgetreten worden war. Auch interessant: Nach Aussagen Macrons: Arabische Länder ächten Frankreich

In Nizza waren Ende Oktober drei Menschen in einer Kirche von einem Angreifer getötet worden. Der Tatverdächtige soll ebenfalls aus islamistischen Motiven gehandelt haben.

(fmg/dpa/afp)