Berlin. Die Sozialdemokraten geben sich zuversichtlich, während die Union wie gelähmt wirkt. Die Grünen stellen sich auf „Zumutungen“ ein.

FDP und Grüne lassen weiter offen, mit wem sie regieren werden. Die SPD oder die Union? Sie haben die Wahl. Vermutlich werden sich die Liberalen am Montag intern festlegen. Nach den Worten ihres Generalsekretärs Volker Wissing gebietet es der „Respekt“, nicht darüber zu reden, solange nicht alle Sondierungsgespräche zu Ende sind.

Die Liberalen haben mit jeder Partei geredet, die als Partnerin in Frage kommt, zuerst und zwei Mal mit den Grünen, am Sonntag am Nachmittag mit der SPD und am Abend mit CDU und CSU. Die Grünen treffen sich erst am Dienstag mit den Vertretern der Union. Danach schlägt die Stunde der Wahrheit.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wissing sandte nach den Sondierungen mit der SPD verwirrende Signale aus: Er sprach von Klippen. An Klippen kann man zum einen leicht zerschellen. Man kann sie zum anderen aber umschiffen. Wissing wünschte sich „Stabilität“ und eine „Reformregierung“, was schon eher ein Fingerzeig sein könnte.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kam im Auto zu den Sondierungsgesprächen mit FDP und später den Grünen vorgefahren. Foto: REUTERS / ANNEGRET HILSE / Reuters

Erstens regiert die Union seit 16 Jahren. Nur ihre Regierung kann reformbedürftig sein. „Nach 16 Jahren Merkel gibt es großen Veränderungsbedarf“, gab SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zum Besten.

Zweitens beschäftigten sich die Christdemokraten auch am Wochenende vornehmlich mit sich selbst, was nicht gerade Stabilität verheißt. CDU-Chef Armin Laschet kämpft verbissen um eine „Jamaika“-Regierung. Es ist nach Lage der Dinge das einzige Szenario, in dem Laschet die Oberhand behalten würde. Am Abend traf er sich in Schöneberg mit der Delegation der FDP, während parallel noch Grüne und SPD zusammensaßen.

Die Sozialdemokraten wollen bald zu dritt sprechen

Rückblick: Der Himmel verdunkelt sich, es tröpfelt, ein scharfer Wind weht durch die langgezogene Invalidenstraße. Die Hausnummer 113 erahnt man schon von Weitem: Auf dem schmalen Gehweg drängeln sich am späten Nachmittag Fotografen und Kameraleute vor dem „Helix Hub“.

Hier in diesem modernen Gebäude, in tageslichtdurchfluteten Räumen sitzen in der ersten Etage die Unterhändler von SPD und FDP. Das Bürohaus ist mit seinen digitalen Tafeln und Bildschirmen ein High-Tech-Versprechen, die Vermieter versprechen ein „Rundum-Sorglos-Paket“. Die Standort-Wahl ist an sich schon ein Statement und Teil der Erzählung einer Ampel-Koalition: Es geht um Modernisierung.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagt, „wir wissen übereinstimmend, dass wir eine Fortschrittserzählung brauchen. Wir wollen für eine Spitzen-Infrastruktur in Deutschland sorgen, wir brauchen bessere Bildung, wir brauchen schnellere Verfahren.“ Gut fünf Stunden lang haben die Sozialdemokraten – mit einer Unterbrechung für Statements – von 15.30 bis nach 20 Uhr verhandelt. Es seien „konstruktive Gespräche“ gewesen, „an der Sache orientiert“. Allgemeinplätze.

Der Wunsch der SPD ist, so Klingbeil, „dass wir sehr zügig zu dritt zusammensitzen“, idealerweise bereits in der kommenden Woche. Sie dringt auf einen baldigen Beginn von Koalitionsverhandlungen und eine Regierungsbildung bis Weihnachten.

Die SPD hat keine roten Linien benannt. Das ist auch nicht nötig, sie sind allseits bekannt und gehören zum Markenkern der Partei, zur sozialen Sicherheit: höherer Mindestlohn, keine Verschlechterung für die Rentner, jedes Jahr 400.000 Wohnungen.

SPD stichelt gegen Laschet - und Lindner stimmt zu

Für die SPD sondiert das kleinste Team von allen: Nicht zehn Leute wie bei den Liberalen und Grünen, sondern nur sechs, die engste Parteiführung um Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Das verspricht eine straffe Gesprächsführung und schnelle Entscheidungen. Einen Vorteil sehen die Sozialdemokraten darin, dass sie geschlossen auftreten. Walter-Borjans spottet, die Union habe nicht abschließend geklärt, ob der Kanzlerkandidat auch der ist, der „vorne anstehen soll“. Lesen dazu auch: Warum Armin Laschet einfach nicht aufgeben will?

Auch FDP-Chef Christian Lindner mahnte, „CDU und CSU müssen klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen“. In der „Bild am Sonntag“ kritisierte er Überlegungen in der Union, sich erst um eine Regierungsbildung zu bemühen, wenn die Ampel-Gespräche gescheitert wären. „Das kann man unserem Land nicht zumuten“, sagte Lindner

Bis auf die Fundamente durchgeschüttelt durch ein historisch schlechtes Wahlergebnis, ist es derzeit nur die vage Aussicht, doch noch mitregieren zu können, die das Haus von CDU und CSU zusammenhält. Doch der interne Druck steigt und verbreitert die Risse in der Fassade. Von Friedrich Merz über Tilman Kuban bis zu Jens Spahn meldeten sich viele zu Wort, die eine Erneuerung fordern – zunehmend unverhohlen auch eine personelle Erneuerung.

In der Union fordern viele eine Erneuerung

Gesundheitsminister Spahn sagte der „Welt am Sonntag“, es gehe jetzt um die Aufstellung für die Zukunft – „einfach so weitermachen ist keine Option“. In der Partei müsse die nächste Generation „jetzt stärker sichtbar werden“, sagte der 41-Jährige. Unabhängig von einer möglichen Regierungsbeteiligung forderte er einen Sonderparteitag bis Ende Januar.

Tilman Kuban, Chef der Jungen Union, sagte, es sei „Zeit für junge Köpfe“. „In der CDU darf jetzt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben.“ Auch müsse die Basis bei wichtigen Entscheidungen stärker eingebunden werden. Nach einer Partei, die sich auf die nächste Regierung vorbereitet, klingt das nicht – eher nach einer, die schon die Plätze auf der Oppositionsbank ausmisst.

Ganz anders: die Grünen. Falls jemand noch Zweifel gehabt haben sollte, ob sie auch als kleinerer Partner in einer Koalition regieren wollen, so dürften die allerspätestens nach diesem Wochenende ausgeräumt sein. Bei ihrem kleinen Parteitag am Sonnabend zeigte sich die Partei diszipliniert und zum regieren entschlossen.

Habeck bereitet die Grünen schon auf Zumutungen vor

Eine Präferenz für eine der beiden realistischen Dreierkonstellationen ließen Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck am Wochenende nicht erkennen. Dass die inhaltlichen Schnittmengen zu den Sozialdemokraten wesentlich größer sind, ist allerdings kein Geheimnis.

Die Partei wird in jedem Fall entscheiden müssen, welche Teile ihrer Agenda sie bereit ist, in Koalitionsverhandlungen zu opfern. Innerparteiliche Auseinandersetzungen über Prioritäten sind programmiert. Habeck stellte seiner Partei, die auf außergewöhnlich harmonische Jahre zurückblickt, deshalb am Sonnabend in Aussicht, dass ab jetzt Debatten und auch „Zumutungen“ ins Haus stehen.