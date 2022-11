In China wächst der Unmut über die strenge Null-Covid-Politik. Nach einem tödlichen Brand in der chinesischen Stadt Urumqi haben wütende Menschen in der Wirtschaftsmetropole Shanghai ein Ende der Corona-Lockdowns gefordert. Die Demonstranten forderten in Parolen den Rücktritt des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und einen Rückzug der Kommunistischen Partei.

Peking. Die Wut wächst: In China fordern immer mehr Menschen ein Ende der Null-Covid-Strategie – und manche von ihnen den Sturz der Regierung.

In der Nacht auf Sonntag haben sich die Chinesen von den Fesseln der drakonischen „Null Covid“-Politik befreit. In Shanghai sind bis in die tiefen Morgenstunden mehrere hundert Menschen auf die Wulumuqi-Straße in der ehemals französischen Konzession gezogen. Dort haben sie lauthals ihren Frust gegenüber der Regierung freien Lauf gelassen: „Nieder mit Xi Jinping!“, schreit die Menschenmenge, und immer wieder: „Nieder mit der Partei!“. In einem Land, in dem die Leute den Namen ihres mächtigen Landesvorsitzenden nur im Flüsterton auszusprechen wagen, sind solche Proteste nicht nur mutig, sondern auch überaus gefährlich.

Doch immer Chinesen haben das Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Ausgezehrt nach zweieinhalb Jahren Pandemie wollen sie die rigiden Einschränkungen der „Null Covid“-Politik nicht mehr hinnehmen. Der Corona-Frust hat dazu geführt, dass erstmals seit mehreren Jahrzehnten in fast allen Landesteilen die Menschen auf die Straße ziehen: von Guangzhou über Wuhan bis nach Zhengzhou.

Wegen Lockdown? Mehrere Tote bei Wohnungsbrand

Und auch im Campus der altehrwürdigen Tsinghua-Universität in Peking, immerhin der Alma Mater von Xi Jinping, haben sich unzählige Studierende vor einer Mensa versammelt. In geschlossener Einigkeit halten sie leere Din-A4-Papiere in die Luft. Das Ungeschriebene, was die jungen Chinesen aufgrund der staatlichen Repressionen sich nicht zu äußern wagen, ist längst zum Symbol für eine tief ersehnte Meinungsfreiheit geworden „Wenn wir uns aus Angst nicht zu Wort melden, enttäuschen wir unser Volk. Als Tsinghua-Studentin würde ich dies für den Rest meines Lebens bereuen“, hört man auf einem Online-Video eine Frau mit zittriger Stimme sagen. Die Menge entgegnet ihr jubelnd: „Habe keine Angst!“.

Denn trotz der drohenden Verhaftungen spüren viele junge Chinesen, dass sie nicht mehr länger schweigen können. Ausgelöst hat den landesweiten Wut ein tragische, jedoch menschengemachte Katastrophe: In der nordwestchinesischen Stadt Ürümqi sind am Donnerstagabend bei einem Wohnungsbrand im 15. Stock eines Wohnhauses mindestens zehn Menschen ums Leben kamen. Auf sozialen Medien kritisierten mehrere Anwohner, dass die Notausgänge verschlossen gewesen seien und die Feuerwehrwagen aufgrund der Metallgitter und Ausgangssperren quälend lange brauchten, um den Unglücksort zu erreichen.

Null Covid Strategie: Chinesen springen verzweifelt in den Tod

Hätten die Toten verhindert werden können? Es wäre nicht das erste mal, dass die exzessiven Lockdowns Menschenleben kosten würden: Fast täglich verbreiten sich auf Chinas sozialen Medien Smartphone-Videos, die Menschen zeigen, die nach Wochen, manchmal Monaten des Eingesperrtseins verzweifelt von ihren Dächern in den Tod springen. Doch in den Medien lesen die Menschen nichts von den dunklen Schattenseiten der Corona-Politik, und auch sämtliche Postings auf den Online-Plattformen werden innerhalb weniger Stunden wieder gelöscht.

Dabei scheint sich das Ende der „Null Covid“-Maßnahmen ohnehin bereits anzubahnen. Denn trotz der rigiden Maßnahmen steigen die Corona-Zahlen in China stets weiter an. Am Sonntag hat die nationale Gesundheitskommission mit über 39.000 Fällen den vierten Tag in Folge den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie registriert. Und jede einzelne Ansteckung führt bislang dazu, dass ganze Wohnsiedlungen abgeriegelt werden und etliche Menschen unter Zwang in Quarantäne-Lager transferiert werden.

Dieser Ausschnitt aus einem Augenzeugenvideo, das über AFPTV am 27. November 2022 veröffentlicht wurde, zeigt Menschen, die in Shanghai gegen die harten Corona-Maßnahmen demonstrieren.. Foto: - / AFP

Lockdown in Peking: Die Geisterstadt

Die Auswirkungen jener Politik lassen sich dieser Tage auch im wirtschaftlich wohlhabenden Peking eindrücklich beobachten: Das politische Machtzentrum des Landes wirkt derzeit wie eine einzige Geisterstadt. Nur mehr die Supermärkte haben geöffnet, und die wenigen Menschen auf der Straße stehen meist vor den unzähligen PCR-Teststationen an. Selbst in Sanlitun, das mit seinen Flagship-Stores und hippen Cocktail Bars das vielleicht internationalste Vergnügungsviertel der Hauptstadt ist, haben die Behörden unlängst auf einem Parkplatz 16 weiße Containerkabinen platziert: Dort sollen die Corona-Infizierten der Gegend untergebracht werden – ganz gleich, ob sie Symptome haben oder nicht.

Doch am Wochenende haben sich unzählige Pekinger trotz der anhaltenden Restriktionen ihren Weg in die Freiheit sprichwörtlich erkämpft, wie das Beispiel einer abgeriegelten Wohnanlage im Bezirk Chaoyang am Sonntag zeigt: Dutzende Bewohner haben sich über ihre WeChat-App mobilisiert und zur Mittagsstunde in der Lobby verabredet.

Null Covid Politik: Selbst die Ordnungshüter wirken zermürbt

Dort haben Mitglieder des Nachbarschaftskommitees sowie Gesundheitspersonal in weißen Seuchenschutzanzügen bereits Barrikaden aufgestellt. Doch die Anwohner ignorieren sie schlicht, schreiten einfach selbstbewussten Schrittes zur Haustür auf die Straße hinaus. „Gemeinsam sind wir stark“, schreiben sich die Bewohner später in ihrer Chat-Gruppe zu. Sie sind selbst darüber erstaunt, dass die staatlichen Autoritäten nicht eingegriffen haben. Draußen angelangt, sagt der Gruppenführer der Anwohner stolz: „Freiheit ist ein kostbares Gut!“.

Und dieses wollen sich immer weniger Chinesen nehmen lassen. Das Wochenende wird zweifelsohne als Anfang vom Ende der „Null Covid“-Politik in die Geschichtsbücher eingehen. Denn nicht nur haben sich erstmals unzählige Chinesen gegenüber den rigiden Lockdown-Maßnahmen der Behörden widersetzt. Auch die Ordnungshüter, inklusive Polizisten, wirken mittlerweile zermürbt nach mehr als zweieinhalb Jahren Ausgangssperren. Nicht wenige von ihnen hegen durchaus Sympathien mit den wütenden Menschenmassen.

Arbeiter des Gesundheitswesens auf dem Weg zu einem abgeriegelten Wohnkomplex in Peking. Foto vom Mai 2022. Foto: Andy Wong / dpa

Proteste in China: Staatsgewalt schlägt in Shanghai am stärksten zurück

Doch viele junge Chinesen, insbesondere die Demonstranten in Shanghai, werden sich nicht mit einer einfachen Änderung der Corona-Politik abspeisen lassen. Denn diese ist lediglich die Manifestation einer gesellschaftlichen Entwicklung, die unter Xi Jinping bereits seit Jahren zu beobachten ist: China ist zunehmend repressiv, international isoliert und zu einem Überwachungsstaat geworden. Für manche Demonstranten waren die Lockdown-Toten von Ürümqi nur der Funke, an welchem sich die Proteste entzündet haben. Doch ihr Wunsch nach einer anderen Gesellschaft reicht darüber hinaus.

Wenig überraschend schlägt am Sonntag die Staatsgewalt in Shanghai am härtesten zurück. Die Wulumuqi-Straße, wo noch vor wenigen Stunden die Leute den Fall der Regierung forderten, ist nun weiträumig von der Polizei abgesperrt worden – auch in sämtlichen umliegenden Plätzen haben die Ordnungshüter vorsorglich Metallzäune aufgestellt.

Dennoch sind die diesmal stillen Demonstranten wieder zurückgekehrt, viele von ihnen mit Gedenkblumen in den Händen. Einige Personen wurden am helllichten Tag von den Polizisten abgeführt, doch bis zum Nachmittag füllen sich die Straßen mit immer mehr Menschen. Im chinesischen Internet haben die Zensoren sämtliche Videoaufnahmen der Szenen längst gelöscht. Doch diejenigen, die am Sonntag vor Ort waren, werden die Ereignisse ihr Leben lang nicht mehr vergessen.

FDP-Generalsekretär: Deutsche China-Strategie muss den Protesten „Rechnung tragen“

Die Ereignisse in China lösten auch Reaktionen in der deutschen Politik aus. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, die Proteste gegen die chinesische Führung bei ihrer China-Strategie zu berücksichtigen. „Proteste dieser Art waren bislang nicht bekannt. Sie zeigen das Ausmaß der aktuellen Unzufriedenheit mit der repressiven Politik der Kommunistischen Partei“, sagte Djir-Sarai dieser Redaktion. „China steht vor enormen außen- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Nun kommen große innenpolitische Schwierigkeiten hinzu. Die China-Strategie der Bundesregierung muss dem Rechnung tragen.“