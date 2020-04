Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Virologe Drosten warnt – und berichtet von Morddrohungen

Nach wochenlanger Kontaktsperre, Schulschließungen und „Lockdown“ des öffentlichen Lebens scheinen viele Menschen das Coronavirus immer weniger ernst zu nehmen. Schließlich sind die Reproduktionszahl sowie die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 deutlich gesunken. Doch der Virologe Christian Drosten warnt, die Gefahr zu unterschätzen – und zieht einen drastischen Vergleich.

„Dieses Virus ist in Bereichen vergleichbar mit der Spanischen Grippe“, sagte der Forscher der Berliner Charité und Berater der Bundesregierung jetzt dem österreichischen Sender ORF. Die verheerendste Influenza-Pandemie des 20. Jahrhunderts begann 1917 in den USA und tötete bis 1920 in mehreren Wellen schätzungsweise bis zu 100 Millionen Menschen weltweit.

Christian Drosten: kein Impfstoff gegen Sars-CoV-2 in absehbarer Zeit

Zwar gebe es auch große Unterschiede zwischen der Spanischen Grippe und Covid-19. Beispielsweise seien damals viele gesunde, mittelalte Erwachsene gestorben, während es diesmal vor allem ältere Menschen treffe. Aber: „Vieles von unserer Influenza-Pandemie-Planung verlässt sich darauf, dass es in absehbarer Zeit einen Impfstoff gibt – und diese Perspektive haben wir so kurzfristig nicht“, sagte Drosten. „Das kommt erschwerend hinzu.“ Lesen Sie hier: Was man zur Coronavirus-Impfstoffstudie wissen muss

Als mahnendes Beispiel gegen einen zu laxen Umgang mit dem Coronavirus führte Drosten die Lage in Schweden an. Dort habe man an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert und das habe offenbar nicht gereicht: „Die Sterblichkeit geht jetzt rapide nach oben und wir werden bei den Maßnahmen dort an derselben Stelle landen – nur viel später und mit viel mehr Todesfällen.“

Coronavirus-Krise: Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, sieht die Lockerungen kritisch. Foto: Christophe Gateau / dpa

Coronavirus: Christian Drosten rechnet mit steigenden Infektionszahlen

Trotz der negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft warnte Drosten vor einer Abkehr vom „Lockdown“ und einer Lockerung der Kontaktsperre. Es gebe bereits Hinweise auf ein Wiederansteigen der Infektionszahlen, womöglich im Zusammenhang mit dem Osterwochenende, „wo vielleicht einige Leute die Kontaktsperre nicht mehr ganz so ernst genommen haben“, so Drosten. „Wir müssen jetzt leider mit einer Zunahme der Infektionszahlen rechnen.“ Lesen Sie hier: Vom Arzt zum Medienstar – Das ist Virologe Christian Drosten

Im ORF kritisierte Drosten auch erneut, dass viele Shoppingmalls wieder voller Menschen seien, weil die einzelnen Geschäfte darin kleiner als 800 Quadratmeter seien. Es bestehe die Gefahr, dass Deutschland seine Erfolge bei der Corona-Eindämmung durch Fahrlässigkeit aufs Spiel setze: „So müssen wir befürchten, dass die Infektionszahlen auf ein nicht mehr erträgliches Maß steigen.“

Dem britischen „Guardian“ sagte Drosten, dass ihm wegen seines Kurses bereits Hass entgegenschlug. „Für viele Deutsche bin ich der böse Typ, der die Wirtschaft lähmt“, sagte er in einem Interview. Selbst Morddrohungen habe er bereits erhalten – und an die Polizei weitergeleitet. Mehr aber würden ihn Mails von Leuten beschäftigen, die schreiben, sie hätten drei Kinder und fürchteten sich um ihre Zukunft. „Das ist nicht meine Schuld, aber das sind die Mails, die mich nachts wach halten.“

Coronavirus-Pandemie – Mehr zum Thema:

Christian Drosten: Virologen-Podcast jetzt seltener beim NDR

Millionen Deutschen ist der Virologe von der Berliner Charité aus dem Podcast „Coronavirus-Update“ vom NDR bekannt. Den werde es künftig nur noch zweimal pro Woche geben, sagte Moderatorin Korinna Hennig in der 35. Folge.

Begründet wurde die weitere Verlangsamung des Rhythmus mit dem hohen Arbeitsaufwand: Drosten sagte, zu Beginn des Formats habe er viel Grundwissen vermitteln können, inzwischen brauche er für die Besprechung neuer wissenschaftlicher Studien mehr Vorbereitungszeit. Er wolle auch ein hohes Qualitätsniveau halten. Zuletzt erschien der Podcast dreimal wöchentlich, anfangs an jedem Werktag.

(küp/ba)