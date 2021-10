Dem Reiseverband DRV zufolge sind vor allem Spanien und Griechenland dieses Jahr gefragt für den Urlaub. In vielen Ländern bleiben in diesem Jahr die Hotels und Ferienanlagen länger geöffnet.

Berlin. Die Herbstferien stehen vor der Tür, die Reisezeit beginnt wieder. Welche Corona-Regeln Sie in den Urlaubsländern beachten müssen.

In den ersten Bundesländern beginnen am Wochenende die Herbstferien, viele Bundesbürger packt jetzt wieder das Fernweh. Vor der dunklen Jahreszeit noch einmal in die Sonne, trotz Corona? In den klassischen Reisezielen im europäischen Ausland ist die Lage aktuell meist recht entspannt, Einschränkungen gibt es allerdings noch fast überall.

Zur Einreise reicht meist ein Negativ-Test oder ein Corona-Impfpass. Urlauber sollten aber auch die deutschen Auflagen beachten: Alle Reiserückkehrer müssen in Deutschland einen aktuellen Corona-Test, eine vollständige Impfung oder eine Genesung nachweisen können, bei Flugreisen ist das schon zum Abflug Richtung Deutschland vorgeschrieben.

Und: Bei Einreisen aus Hochrisikogebieten - dazu zählt das Robert-Koch-Institut in Berlin aktuell Großbritannien, die Türkei sowie Teile Irlands und Norwegens - ist außerdem eine digitale Einreiseanmeldung gefordert, Nicht-Geimpfte müssen in diesem Fall in Quarantäne. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnt schon, angesichts nicht ausreichender Impffortschritte in einer Reihe europäischer Länder drohe sich die Lage bald zu verschlechtern.

So ist die Corona-Situation in Europas Urlaubsländern: