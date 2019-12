Greta Thunberg an Bord des Katamarans „La Vagabonde", mit dem sie den Atlantik überquerte: Am Dienstag wird die Klimaaktivistin in Lissabon erwartet.

Lissabon/Madrid. Dienstag kommt Klimaaktivistin Greta Thunberg nach ihrer Atlantik-Überquerung in Europa an. Sie will zur Klimakonferenz nach Madrid.

Atlantiküberquerung Geschafft! Greta Thunberg kommt wieder in Europa an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschafft! Greta Thunberg kommt wieder in Europa an

Greta Thunberg landet wieder in Europa: Die schwedische Klimaaktivistin wird nach ihrer Atlantiküberquerung am Dienstagmorgen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon erwartet. Sie ist auf dem Weg zur UN-Klimakonferenz in Madrid.

Die schwedische Klimaaktivistin postete am Dienstagmorgen in den sozialen Medien ein Foto von Lichtern an Land, das sie offenbar von dem Katamaran aus aufgenommen hat, an Bord dessen sie von den USA Richtung Europa gestartet war.

Greta Thunberg reist nach Europa – Das Wichtigste in Kürze:

Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist wieder auf dem Weg nach Europa

Sie reist zur UN-Klimakonferenz nach Madrid, sie hatte zuvor auf Twitter nach einer klimaneutralen Reisemöglichkeit gesucht

Am Dienstagmorgen wird sie in Lissabon erwartet

Greta Thunberg will in Lissabon Rede halten – und zur Demo nach Madrid

In Lissabon soll die 16-Jährige unter anderen von Bürgermeister Fernando Medina empfangen werden – und will eine Pressekonferenz geben. Wie Thunberg am Montagabend auf Twitter schrieb, rechnet das Team an Bord des Katamarans „La Vagabonde“ mit einer Ankunft im Hafen Doca de Santo Amaro zwischen 8 und 10 Uhr.

Die 16-Jährige dürfte es damit sicher schaffen, am Freitag an der geplanten Großdemo in Madrid anlässlich des UN-Klimagipfels teilzunehmen. Die spanische Hauptstadt liegt 600 Kilometer von Lissabon entfernt.

Warum Greta Thunberg nicht fliegt

Für Thunberg war es bereits der zweite Transatlantik-Törn innerhalb von vier Monaten. Sie hatte auf dem Katamaran eines australischen Paars eine Mitfahrgelegenheit aus den USA zurück nach Europa gefunden und war so fast drei Wochen unterwegs. Auf der Hinfahrt hatten sie der norddeutsche Segelprofi Boris Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi mit einer Hochsee-Rennjacht in nur 14 Tagen über den Ozean gebracht.

Das erwartet Greta Thunberg auf dem Segeltörn nach New York

Die junge Schwedin war unter anderem für die in Chile geplante Weltklimakonferenz nach Amerika gereist, die dann wegen der dortigen Unruhen nach Madrid verlegt wurde. Wie genau Thunberg weiterreist, hat sie noch nicht bekanntgegeben. Der Gipfel, der am Montag begann, dauert noch bis mindestens 13. Dezember. Thunberg verzichtet wegen der hohen CO2-Emissionen von Flugreisen aufs Fliegen. (dpa/moi)