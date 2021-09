Baerbock kündigt Gespräche von Grünen und SPD für Sonntag an

Die Grünen wollen laut Parteichefin Annalena Baerbock am Sonntagabend erstmals mit der SPD Gespräche über eine mögliche Regierungszusammenarbeit führen. Baerbock bestätigte zudem, dass Grüne und FDP am Freitag ihre Gespräche in größerer Runde fortsetzen werden.