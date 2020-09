Berlin. Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, prophezeit für Jahre Mehrkosten für die Versicherten und warnt vor Google, Apple und Co.

Die gesetzlichen Krankenkassen müssen vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auffangen. Dr. Jens Baas ist Arzt und Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse, mit rund zehn Millionen Versicherten die größte in Deutschland. Er erklärt im Interview, welche finanziellen Auswirkungen die Krise auf den Geldbeutel der Versicherten hat und wie Google, Apple & Co. in das Geschäft mit der Gesundheit drängen.