Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mord in Berlin: Moskau bestellt deutschen Botschafter ein

Im Streit über die Ermittlungen wegen des Mordes an einem Georgier in Berlin hat das russische Außenministerium den deutschen Botschafter einbestellt. Das berichteten russische Agenturen unter Berufung auf Offizielle im Moskauer Ministerium.

Beim Ukraine-Gipfel in Paris hatte der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, dass Russland zwei deutsche Diplomaten ausweisen könnte. Zuvor hatte die Bundesregierung zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt – weil der Verdacht besteht, dass der Mord an dem Georgier im Park „Kleiner Tiergarten“ in Berlin von offiziellen russischen Stellen in Auftrage gegeben worden war.

Putin hatte zuvor den ermordeten Georgier als „Banditen“ bezeichnet, er sei ein „blutrünstiger und brutaler Mensch“ gewesen. Der Mann war im August im Berliner Stadtteil Moabit mitten am Tag mit einem Kopfschuss getötet worden. Verdächtigt wird ein Russe, der in Berlin in Untersuchungshaft sitzt.

Staatsanwalt- Täter zeigte sich abgebrüht

(dpa/moi)